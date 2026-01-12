Прыжок в сугроб после бани: где заканчивается традиция и начинается угроза здоровью

Баня в Казахстане – это традиционный ритуал очищения, но резкий контраст жара и холода подходит не всем. Почему прыжок в сугроб или прорубь после парной для одних дает бодрость, а для других становится риском для сердца, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Баня как храм для души

Именно так к этому, казалось бы, обычному для многих месту для помывки, относится костанаец Алексей Басарнов. Он называет баню не просто пространством, где можно погреть косточки и смыть физическую грязь, а местом для обнуления и улучшения ментального и внутреннего здоровья.

Баню он полюбил еще в детстве, тогда у семьи она была на даче и дед очень часто брал его с собой. Потом, когда Алексей вырос, стал ходить туда с друзьями.

Он считает, что баня – это своего рода место силы. Она очищает его внутреннее "я" от всякого негатива. Но банные посиделки с алкоголем Басарнов категорически не приемлет и считает, что они усугубляют не только физическое, но и духовное здоровье. Он считает, что человек в бане автоматически расслабляется, его энергетика "открывается". Кроме того, многие бездумно, за компанию ныряют в сугробы и делают это неправильно, вредя своему здоровью.

В первый в своей жизни сугроб после бани Алексей не прыгал, он начал с малого: подошел к большой куче снега, обтерся им, потом просто упал в него и чуть-чуть полежал. Тогда он познакомился с людьми, которые владели различными системами оздоровления и практиковали их.

"После сугроба и парения приходит ясность ума. Мозги как будто встают на место, появляется ощущение бодрости, свежести. Появляется адреналин, прилив энергии, сил, бодрости. Как будто ты проходишь определенный процесс обнуления. И это непередаваемые ощущения". Алексей Басарнов

Но здесь главное – соблюдать баланс, не перебарщивать и не доводить свой организм до обморочного состояния.

"Правильный" сугроб

Алексей Басарнов пояснил, что сразу обливаться холодной водой с головой после бани или резко нырять в сугроб категорически неправильно, потому что организм не готов к такой температуре. Так человек может получить микроинсульт, который будет постепенно нарастать и со временем превратится в одну большую проблему – в инсульт, инфаркт либо другие сердечно-сосудистые заболевания.

"Чтобы элементарно подготовить себя к низкой температуре, всегда нужно начинать с ног. Руки и ноги – это наши индикаторы. Когда мы мочим стопы, то даем сигнал головному мозгу, что сейчас будет такая температура. В течение 10 секунд мозг готовится. Когда мы мочим руки в этой же воде, то усиливаем сигнал. И через 15-20 секунд наш организм более-менее готов", – пояснил собеседник.

Чтобы контраст не довел до катастрофы

Согласна с Алексеем Басарновым и врач-кардиолог Рудненской городской многопрофильной больницы Василиса Васильева, отмечая, что к банному процессу должен быть индивидуальный подход. В ее медицинской практике немало тому подтверждений. К примеру, 50-летний мужчина регулярно посещал баню, всегда считал себя крепким и закаленным.

"Охлаждение в сугробе после парной привело к резкому скачку артериального давления, потере сознания, нарушению сердечного ритма. После такого прыжка мужчина оказался в больнице, ему диагностировали острый коронарный синдром и провели экстренное стентирование. Также нередки у пациентов случаи гипертонических кризов, транзиторных ишемических атак и обмороков, нередко сопровождающихся травмами. И почти всегда мы слышим одну и ту же фразу от пациентов: "Я же раньше так делал, и все было нормально", – рассказала врач.

По словам кардиолога, в условиях парной сосуды расширяются, артериальное давление может снижаться, пульс учащается. А резкое охлаждение после этого является своего рода мгновенным "переключателем": сосуды резко сужаются, давление повышается, нагрузка на сердце значительно возрастает. Если сосуды эластичные, а сердце здорово, организм компенсирует этот стресс. Но при наличии скрытых, и иногда недиагностированных проблем такой перепад может стать пусковым моментом для развития сосудистой катастрофы.

"При резком охлаждении возникает выраженный генерализованный спазм как крупных, так и мелких сосудов. Повышается общее сосудистое сопротивление, сердце вынуждено работать с большей нагрузкой, а потребность миокарда, то есть сердечной мышцы, в кислороде резко возрастает. На фоне такой перегрузки у пациентов могут развиться гипертонический криз, нарушения сердечного ритма и даже инфаркт миокарда. Это не закаливание в медицинском понимании, а острый сосудистый стресс", – подчеркнула Васильева.

Кому категорически нельзя нырять в сугроб после парной?

Резкие температурные контрасты противопоказаны пациентам с артериальной гипертензией высокой степени, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, хронической сердечной недостаточностью, аневризмами сосудов. Также это касается пациентов, перенесших инсульты, людей с онкологическими заболеваниями и беременных женщин. Особенно опасно прибегать к таким практикам в состоянии выраженной усталости, обезвоживания или после употребления алкоголя.

"Большинство сердечно-сосудистых заболеваний длительное время протекают бессимптомно. Многие пациенты не ощущают повышение артериального давления, атеросклероз не болит годами, а ишемия миокарда может никак себя не проявлять до первого серьезного эпизода. Инфаркты и инсульты нередко случаются у людей, которые никогда ранее не предъявляли жалоб. Самочувствие – величина субъективная, тогда как обследования и скрининги дают объективную информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы", – напомнила кардиолог.

Если у человека есть желание закаливаться, то Василиса Васильева рекомендует в первую очередь начать с контроля состояния здоровья: регулярного измерения артериального давления, выполнения ЭКГ и прохождения необходимых возрастных скрининговых обследований. Закаливание должно быть постепенным: без резких перепадов температур, с умеренным снижением температуры воды. Начинать рекомендуется с нижних конечностей, затем постепенно подключать все тело, используя короткие прохладные обливания. Важна регулярность процедур, а не экстремальные нагрузки. Алкоголь при этом должен быть полностью исключен, поскольку он является одним из ключевых факторов риска осложнений.

Врач напомнила, что резкое охлаждение после бани – это не безобидная традиция, а мощный сосудистый стресс. Для одних он может быть допустим, а для других опасен. Закаливание должно укреплять здоровье, а не проверять сердечно-сосудистую систему на предел прочности.

Ранее мы писали, что нормой считается показатель давления 120 на 80.