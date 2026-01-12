Зимний пейзаж: на Астану обрушился небывалый снегопад – фоторепортаж

Сегодня, 12 января 2025 года, Астану вновь засыпает снегом. На фоне непогоды городские службы расчищают проезжую часть и тротуары. В течение дня они будут приводить в порядок и крыши. Тем временем на юге страны сохраняется плюсовая температура, сообщает Zakon.kz.

После теплого и почти бесснежного начала зимы погода, кажется, решила взять свое. Декабрь долго держал столицу в непривычно мягком режиме: редкие осадки, плюсовая температура и ощущение, что настоящая зима где-то задержалась.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Горожане в шутку ждали "расплаты" – и она не заставила себя долго ждать. К концу месяца снегопады все же начались, а сегодня столица проснулась в сугробах.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

За ночь выпало значительное количество осадков, что заметно осложнило утренние поездки. Астанчане добирались на работу через заснеженные дворы и тротуары, а движение на дорогах замедлилось уже с раннего утра.

Фото: Zakon.kz

По данным столичного акимата, коммунальные службы работают в усиленном режиме: на улицы выведена спецтехника, идет уборка проезжей части и пешеходных зон.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Только за одну ночь из Астаны вывезли более 18 тысяч кубометров снега 1 277 рейсами большегрузов.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В приоритете по-прежнему остаются магистрали, подъезды к социальным объектам и остановкам общественного транспорта. Но снег убирают не только там, где проходит основной поток машин: спецтехнику уже можно заметить и на тихих улочках между домами.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Снегопад отразился и на работе всего транспорта. В столичном аэропорту зафиксированы задержки рейсов – как на вылет, так и на прилет. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своего рейса.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Между тем в школах города занятия продолжаются в штатном режиме, однако из-за непогоды все же часть учащихся сегодня осталась дома – их перевели на дистанционное обучение.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По прогнозам синоптиков, на этой неделе астанчан ждут первые морозы. Температура будет постепенно снижаться, а в ночные часы столбики термометров уйдут в минус, окончательно закрепляя зимнюю погоду в столичном регионе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На фоне этого контраста особенно заметна разница с югом страны: в Алматы сегодня около +5 градусов тепла – весна по меркам столицы. Но и это недолго, уже скоро в южную столицу придут осадки в виде дождя с переходом в снег. Также на выходных алматинцев ждет минусовая температура.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ранее метеорологи заявили, что на Астану надвигается сильный мороз до -27°С. В ночь на 12 января 2026 года столицу накрыл сильный снегопад, в связи с чем акимат призвал горожан быть осторожными и соблюдать правила безопасности.