Домбра без границ: как трио из Павлодара заставило по-новому звучать казахский традиционный инструмент

Когда домбра начинает играть "Восточные сказки" или k-pop-хит BLACKPINK, публика сначала замирает, а потом улыбается. Потому что это неожиданно, когда традиционный казахский инструмент вдруг начинает звучать по-новому. С восходящими звездами познакомилась корреспондент Zakon.kz.

Ахат Ахмедий, Балтабек Каппасов и Дастан Сайлаубаев – молодое трио из Павлодара, которое без продюсеров, спонсоров и громких лейблов собрало сотни тысяч просмотров в соцсетях и заставило говорить о домбре как о модном инструменте нового времени. Все трое – выпускники одного колледжа. Их объединила не только домбра, но и один и тот же педагог.

Играть каверы они начали спонтанно, что называется, "чисто для себя". Просто однажды решили попробовать: а что, если сыграть не классику, а известные песни?

"Мы начали снимать каверы просто ради интереса. Потом пришла мысль выложить видео в соцсети. И примерно четвертое видео за один день набрало 300 тысяч просмотров в TikTok". Дастан Сайлаубаев

Комментарии стали решающим моментом: десятки тысяч одобрительных реакций и слова поддержки дали понять: это нужно продолжать. Первым по-настоящему вирусным стал кавер на песню "Восточные сказки", которую исполняет российская группа "Блестящие" и иранский певец Араш.

"Мы слушали ее снова и снова, потому что поняли: это реально необычно. Домбра дала этой песне что-то совершенно другое. Даже немного в стиле латино", – смеются музыканты.

Именно тогда они осознали: домбра может выходить за привычные рамки, не теряя своей сути. Изначально это был просто музыкальный эксперимент. Но все изменилось, когда начали приходить сообщения от родителей и молодых слушателей.

"Писали, что дети начали интересоваться домброй. Вот тогда мы поняли, что это уже не просто каверы. Нужно идти дальше и продвигать нашу культуру на более большие просторы. На весь мир". Дастан Сайлаубаев

Сегодня их репертуар – все, что нравится самим музыкантам. Без строгих правил и жанровых ограничений: от российской поп-музыки до корейского k-pop. Большинство песен сегодня разбираются ребятами, по их словам, "за пару минут", но есть и настоящие вызовы.

"Самым сложным треком стала корейская песня BLACKPINK – How You Like That. В целом k-pop очень тяжело переложить на домбру", – признаются домбристы.

Но именно такие сложности и подогревают интерес. На выступлениях реакция публики почти всегда одинаковая: удивление, улыбки и внимание до последней ноты. Музыканты говорят, что слушатели часто подпевают им.

На фото Дастан Сайлаубаев/из архива трио

Репертуар группы сейчас довольно богатый. В исполнении трио "Адай" на домбре уже звучат такие хиты, как "Группа крови" Виктора Цоя, "Тополиный пух" группы "Иванушки", "Номер 1" Димы Билана, "Седая ночь" Юрия Шатунова, "Simarik" турецкого певца Таркана, "Lose yourself" американского рэпера Эминема и даже песня Скриптонита "Не расслабляйся".

Но и про казахские кюи музыканты не забывают. Свои выступления артисты выкладывают в Сети. Таким образом, они хотят замотивировать еще больше людей играть на домбре. Локации абсолютно разные: начиная от сцен и заканчивая улицей.

Пользователи Казнета отмечают не только виртуозную игру музыкантов на домбре, но и их харизму и подачу произведения.

"Тоже захотелось научиться так играть". "Это же восходящие звезды Казахстана". "Непременно приглашу их на свою свадьбу". "Харизма зашкаливает", – пишут пользователи Сети.

Основная аудитория – люди от 25 до 35 лет, но география слушателей давно вышла за пределы Казахстана. Особенно теплый прием трио получило в Омске.

Сегодня ребят приглашают на самые разные мероприятия, от частных выступлений до крупных фестивалей. Недавно они сыграли на BEU FEST, где получили, по их признанию, сильный опыт в своей карьере.

"У нас нет продюсера или спонсора. Поэтому выступаем везде, куда зовут и платят", – говорят они честно.

На вопрос, что для них важнее – сохранить традиционное звучание или экспериментировать, музыканты отвечают без колебаний: "И то и другое. Нужно чтить традиции, но при этом двигаться дальше и развиваться". В планах группы – исполнение казахских кюев в необычной обработке.

Конкретной "запретной" песни для домбры у них нет, можно сыграть все. Но сейчас они мечтают выступить на одной сцене с популярным казахстанским певцом Димашем Кудайбергеном. Ребята уверены, что сейчас именно он является главным артистом, который продвигает нашу страну на мировой сцене. Молодые люди хотели бы стать частью его выступления.

Фото из архива трио

Свое творчество трио из Павлодара формулирует просто и очень искренне:

"Творите. Любите музыку. Делайте то, что приносит удовольствие. И никогда не сдавайтесь. Не бойтесь экспериментов и перемен", – уверены участники трио.

И наверное, именно в этом и заключается секрет их успеха: в честности, смелости и домбре, которая звучит так, будто у нее нет границ.