Деревянные игрушки вместо гаджетов: история мастера из Талдыкоргана

Казахстанский фотохудожник Женис Ыскабай сумел воплотить в жизнь свою давнюю мечту – создавать деревянные игрушки, которые не просто развлекают, но и развивают, соединяя в себе эстетику и функциональность, передает корреспондент Zakon.kz. В такие игрушки можно играть поколениями.

Его произведения, будь то фотографии или ремесленные изделия, – не серийные вещи, а предметы, в которых чувствуется тепло рук и талант мастера. Он всегда видел во всем, что его окружает, больше, чем просто форму.

Возможно, именно эта особенность видения мира и вещей позволила Жениcу сделать обычный кусок дерева не просто материалом, а основой для игры, фантазии и общения. Его игрушки – деревянные лошадки и многофункциональные конструкции позволяют детям не просто играть, но и творить собственный мир.

Фото из личного архива Жениса Ыскабая

Лошадки Ыскабая, сделанные им в собственной мастерской, – это не просто "транспорт". Они легко собираются и разбираются, их можно раскрасить в любимый цвет, отправить по почте друзьям в небольшой коробке, подарить, оставить как память о детстве, убрав на антресоли. Каждая деталь продумана так, чтобы пробуждать воображение и развивать моторику.

"Я создаю вещи, в которых ребенок сам становится автором игры. Моя задача – не навязать форму, а дать возможность придумать свою", – объясняет мастер.

Особое место занимает игрушка "Куа-Куа". Она названа по созвучию со словом "қуаныш" – радость и действительно способна дарить ее детям. Эта конструкция универсальна: может быть мостиком, столиком, театром, качелями или магазином.

Фото из личного архива Жениса Ыскабая

"Когда я вижу, как ребенок превращает "Куа-Куа" во что-то свое, я понимаю – труд не зря. Это и есть момент настоящего чуда", – признается Женис Ыскабай.

История появления этих игрушек уходит корнями в прошлое мастера. Маленького Жениса дед Сакбай учил видеть в каждом предмете скрытую красоту и смысл. Именно от деда он перенял любовь к ручному труду, к дереву, к созданию вещей, которые служат долго и несут тепло человеческих рук.

"Я родился человеком, который рисует. Не в переносном смысле, а буквально с детства. Я всегда срисовывал все, что видел. Говорят, в четыре года я перерисовал обложку журнала, и с тех пор родные меня начали называть художником", – рассказывает наш герой.

Фото из личного архива Жениса Ыскабая

Его детство прошло в красивейших местах Талгарского района Алматинской области. Поселок Туганбай раньше назывался Фрунзе. Это было овцеводческое село, но семья Жениса "жила" лошадьми. Дедушка всю жизнь пас табуны. Летом Женис с ним уходил в степь, зимой – в горы. Лошадь в семье была не просто животным, она была частью уклада. Своего деда он вспоминает с особой теплотой.

"Он был уважаемым человеком, ветераном Великой Отечественной: воевал, был очень трудолюбивым, считался зажиточным в поселке. Но главное – он был мастером. Он сам плел уздечки, делал седла, камчу. Я мог часами наблюдать, как из куска козлиной кожи рождается вещь. Сорок тонких полосок мокрой кожи, плетение, и в какой-то момент даже невозможно было понять, где начало и где конец. В итоге получалась прочная и красивая камча. Тогда я еще не знал этого слова, но это и было настоящее мастерство". Женис Ыскабай

Многому научил своего внука Сакбай ата.

"Когда я работаю с деревом, я будто продолжаю диалог с дедушкой. В каждой игрушке – частичка его уроков", – рассказывает художник.

Фото из личного архива Жениса Ыскабая

Его игрушки все чаще называют "философией игры". Они учат детей видеть смысл в простом, красоту – в естественном, мастерство – в каждом движении руки. Создание даже одной небольшой партии игрушек требует огромного труда и терпения. Каждая лошадка проходит долгий путь от эскиза до покраски. Но для Жениса это не просто ремесло, а форма самовыражения.

"Это тяжелый ручной труд, но я не могу по-другому. Когда вещь сделана с любовью, она живет, и это самое главное". Женис Ыскабай

Фото из личного архива Жениса Ыскабая

Игрушки мастера словно возвращают детей и взрослых к подлинности. В них нет пластика, батареек или навязанных сценариев. Только дерево, воображение и радость творчества. Через такие простые, но глубокие вещи Женис помогает детям понять мир не через экраны, а через руки, глаза, чувства.

"Его лошадки замечательны тем, что любой ребенок старше четырех лет может запросто самостоятельно собрать деревянного скакуна. Детали лошадки шнуруются, вся игрушка в разобранном виде помещается в небольшую коробку, которую удобно перевозить, дарить, хранить. Но самое главное, что игрушку можно купить для того, чтобы превратить в лошадку своей мечты, то есть раскрасить самостоятельно. Я, когда мой сын такую раскрашивал, еле сдержался, чтобы не надавать советов. Сынок делал себе скакуна "в цветочек" и нарисовал ему улыбку, а я все детство мечтал о лошадке в яблоках, как в мультфильме. И сейчас я на пороге того, чтобы и себе взять "жоргатая" у Жениса, и разрисовывать коня, воплощая мальчишескую мечту в реальность", – рассказал житель Талдыкоргана Андрей Попов.

Фото из личного архива Жениса Ыскабая

Детский психолог из Талдыкоргана Александра Давыдова считает такие игрушки настоящим инструментом развития ребенка.

"Такие игры активно развивают координацию движений и чувство равновесия, что особенно важно на ранних этапах физического и сенсомоторного развития. Деревянная лошадка стимулирует воображение и творческое мышление. Ребенок может придумывать целые истории, превращая игру в увлекательное приключение. Это помогает формировать эмоциональную гибкость и способность к самовыражению". Детский психолог Александра Давыдова

Кроме того, качалка может стать элементом социального взаимодействия. Дети нередко играют вместе, учатся делиться, договариваться и соблюдать очередность.

Такие игрушки способствуют эмоциональному благополучию ребенка, дают ощущение контроля над движением, а ритмичность качания и возможность самостоятельной игры дают ему внутреннее чувство стабильности.