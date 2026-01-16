Как не попасть зимой в ДТП: особенности вождения на заснеженной дороге

Сегодня Алматы засыпало снегом – и ситуация на дорогах сразу осложнилась. После снегопада опасность подстерегает на каждом километре, предупреждают эксперты. Большинство автомобилистов осторожничает, но это не всех спасает от ДТП. Основные правила вождения в зимний период собрал Zakon.kz.

Подготовка к поездкам зимой

Зима требует от водителя определенных навыков и готовности автомобиля. Перед выездом необходимо оценить состояние зимних шин. От них зависит устойчивость машины на дороге.

"Осмотрите покрышки на предмет шишек, потертостей, застрявших камешков в протекторе. При трогании нажмите на педаль тормоза, убедитесь, что тормозная система исправна. Не советую зимой использовать ручной тормоз. Между колодками и тормозными дисками собираются капли воды. Если в мороз включать ручник, колодки могут примерзнуть к дискам. Получится так, что вы ручной тормоз выключили, рычаг опустили, а колодки остались прижатыми к тормозным дискам. Придется ждать, когда оттают, или отогревать чем-нибудь. Например, газовой горелкой", – сказал специалист по ремонту автомобилей Александр Лещев.

Значимую роль при торможении играет антиблокировочная система, если она есть. При наличии АБС тормозить просто: все работает так же, как и летом. Сложнее тем, у кого АБС отсутствует.

"Если антиблокировочной системы нет, тормозить следует короткими прерывистыми нажатиями. Делать это надо быстро и часто. Когда колеса блокируются, педаль тормоза нужно отпускать. Таким образом создается некая имитация работы АБС. Эффективность этой техники торможения доказана экспериментами. Необходимо понимать: в момент, когда происходит блокировка, водитель вращает руль, а колеса не поворачиваются, автомобиль продолжает ехать прямо", – сказал автоэксперт.

Опытные водители рекомендуют перед любыми поездками зимой проверять уровень жидкости в бачке стеклоомывателя и работу "дворников".

"Даже если не идет снег или дождь, лучше посмотреть, есть ли в бачке омывайка, исправны ли "дворники". Зимой часто прилетают брызги из-под колес впереди идущего автомобиля. Если стеклоочистители не в порядке, смахнуть грязь не получится. Это чревато аварийной ситуацией", – отметил Александр.

Правила безопасного маневрирования

Снизьте привычную среднюю скорость на 10 километров в час.

Постоянно контролируйте три зеркала: заднего вида и боковые.

Соблюдайте дистанцию.

"Зимой особенно внимательно нужно относиться к дистанции. Держите расстояние перед автомобилем впереди в два раза больше, чем летом, чтобы совершить какой-то маневр или прибегнуть к экстренному торможению. Думайте не только за себя, но и за других, смотрите по сторонам. Вокруг ездят не только опытные водители, но и новички. Старайтесь предугадывать ситуацию. Никогда нельзя считать себя отличным водителем. Не пейте за рулем чай, кофе, не отвлекайтесь на смартфон и другой гаджет, не занимайтесь посторонними делами", – призывает автоэксперт Александр Старостин.

Не менее важно помнить про боковую дистанцию, в особенности на дорогах с накатанной колеей.

Не перестраивайтесь и не обгоняйте без необходимости.

"Если вам требуется обогнать кого-то на трассе с колеей, где между двусторонним движением образовалась разделительная полоса из снега, не обгоняйте с нажатым газом – это опасно. Сначала необходимо убедиться, что никто не едет навстречу. Затем без педали газа переезжайте снежную линию. После этого, когда все колеса находятся уже на ровной поверхности, где есть хороший зацеп, можно плавно нажать газ. Возвращаться в свою полосу нужно тоже без газа. Когда мы нажимаем на акселератор газа, машину заносит. Если с газом заезжать на колею, переезжать снежную линию, можно оказаться на обочине или в кювете", – пояснил Александр Старостин.

Тормозите мягко и равномерно, чтобы избежать скольжения.

"Тормозите за себя и за тех, кто сзади. Делайте это заранее. Если применяете экстренное торможение, сразу включайте "аварийку". Вообще зимой резко тормозить нельзя. Когда подъезжаете к впереди стоящей машине, оставляйте перед собой место и медленно сокращайте дистанцию. Она станет буферной зоной, которую сможете использовать, если увидите в зеркало, что кто-то не успевает остановиться. То есть у вас будет возможность немного проехать вперед или вырулить в соседний ряд, если там свободно". Автоэксперт Александр Старостин

Учитывайте тип привода.

Когда заносит автомобиль с задним приводом, необходимо сбросить, не нажимая на тормоз. Руль следует выворачивать в сторону заноса, что на деле крайне трудно. Если сорвалась в бок машина с передней ведущей осью, поможет небольшое ускорение. На авто с полным приводом исправить ситуацию сложнее. На внедорожнике нужно контролировать и чувствовать одновременно руль, тормоза и обороты. Специалисты рекомендуют аккуратно вырулить и притормозить.

Не пренебрегайте очисткой своего автомобиля от снега и грязи.

Своевременно протирайте фары, габаритные и стоп-сигналы, зеркала и поворотники. Всегда имейте в машине маленькую лопату, она пригодится не только для выезда с парковки после ночного снегопада, но и на случай застревания в сугробе. Как выбраться из снежной ловушки, автоэксперт показал на видео.

Не катайтесь с "сугробом" на крыше.

В движении снежная масса подтаивает и может прилететь на лобовое стекло сзади идущего авто. Это создает дискомфорт и провоцирует ДТП.





Не забывайте включать противотуманные фары.

Они предназначены для улучшения видимости при тумане, сильном дожде или снегопаде. Обычно противотуманки используют вместе с ближним светом.

Сбавляйте скорость, когда видите, что асфальт темнеет или блестит. Это признак гололеда.

Регулярно очищайте колеса от снега и ледяных наростов. Так вы исключите разбалансировку колес и снизите биение руля на скорости.

Перед стоянкой открывайте окна или двери авто на пару минут, чтобы запустить в салон холодный воздух. Тогда стекла будут меньше потеть и "обрастать" инеем.

Эксперты напоминают: все маневры на зимней дороге должны быть плавными. Любые резкие разгоны, перестроения и торможения провоцируют занос. Даже внешне сухая и очищенная дорога может иметь "сюрпризы" в виде обледенелых участков.

Есть сомнение, что не справитесь с управлением в сложных метеоусловиях, – оставьте автомобиль дома и воспользуйтесь общественным транспортом или такси.