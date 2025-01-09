Что нельзя делать зимой при управлении автомобилем и как подготовиться к экстремальным условиям

Вождение автомобиля всегда связано с риском. А с наступлением холодов он только возрастает. Вместе с морозами на дорогах возникают такие препятствия, как снег и гололед. Как управлять автомобилем в сложных погодных условиях зимой – в материале Zakon.kz.

Изучите свой автомобиль

Неопытным автомобилистам перед тем, как выехать на зимнюю дорогу, автоэксперты рекомендуют обязательно изучить свое авто, чтобы знать о его сильных и слабых сторонах. Делать это стоит с более опытным водителем, который сможет объяснить и посоветовать, как вести себя в экстренной ситуации.

"Идеальное место для знакомства с возможностями своего автомобиля – это обледенелая площадка, где никого нет. Каждый водитель должен знать характер и технические особенности своего авто. Стоит помнить, что все типы автомобилей ведут себя на заснеженной трассе по-разному. К примеру, на заднеприводном авто во время заноса, нужно сбрасывать газ и направлять руль в его сторону, а на переднем приводе – наоборот, немного добавлять газ", – поделился автоэксперт Эдуард Эдоков.

Специалисты отмечают, что зимой автолюбителю необходимо быть особенно сосредоточенным и все внимание уделять только управлению транспортным средством. В непогоду не стоит отвлекаться даже на выбор радиостанции и уж тем более на разговор по телефону.

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Если у вас есть сомнения или не хватает уверенности в том, что вы способны управлять автомобилем в сложных метеоусловиях, то рассмотрите вариант посещения курсов безопасного вождения.

"Каждый водитель, который выезжает на дорогу зимой, должен иметь практические знания и опыт вождения в экстремальных условиях. К примеру, если у вас механическая коробка передач, то неплохо бы уметь тормозить двигателем и правильно выворачивать руль, чтобы автомобиль вовремя остановился, или знать, в какой ситуации можно применить ручник. Все эти навыки обычно приходят с опытом, но не будет лишним пройти курсы экстремального вождения. Это позволит вам быть более уверенными на дороге в зимнее время", – посоветовал президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов.

Подобные курсы существуют практически во всех автошколах. Обучение могут пройти любые автолюбители, вне зависимости от водительского стажа.

Главное – выйти из заноса

Специалисты отмечают, что на зимней дороге для автомобилиста самое главное – это правильно и вовремя выйти из заноса. Неопытный водитель в случае форс-мажорной ситуации зачастую начинает крутить руль в другую сторону, когда нужно поворачивает его по направлению заноса.

Стоит отметить, что не всегда уместно и правильно нажимать на тормоз, потому что когда машина заблокирована, при нажатом тормозе ее будет еще больше нести по дороге. Если автомобиль оборудован системой ABS, то на педаль тормоза нужно нажимать сильно и держать в этом положении до полной остановки машины.

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Если у вас автоматическая коробка передач, то все зависит от устройства автомобиля. Если вы попали в снежный занос на авто на переднем приводе, то рекомендуется повернуть руль в сторону заноса, не делая резких движений, и плавно нажать на газ. Когда положение машины стабилизируется, верните руль для движения прямо.

Если автомобиль на заднем приводе, то также поверните руль в сторону заноса, но уберите ногу с педали газа. После этого поверните руль для движения прямо.

Как выехать из сугроба?

Еще одна неприятная зимняя сложность – это сугробы. Если вы застряли в снегу, не спешите жать на газ – так можно лишь окончательно закопаться. В этой ситуации правильно действовать враскачку.

Принцип движения враскачку прост: нужно поочередно двигаться вперед и откатываться назад, расширяя и прокладывая колею для движения. Если машина движется вперед-назад хотя бы на несколько сантиметров, шансы выбраться еще есть. На автомобиле с ручной коробкой передач для раскачки достаточно в верхней точке движения выжать педаль сцепления, чтобы позволить машине скатиться назад, а затем снова плавно тронуться вперед, накатывая колею. На машине с автоматом в верхней точке нужно нажать на тормоз и включить нейтральную скорость, чтобы машина скатилась назад.

Главное помнить, что вне зависимости от типа коробки передач важно работать газом крайне плавно, не допуская пробуксовки и не закапывая колеса в снег.

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Подготовьтесь к дороге

Эксперты также напоминают, что перед дальней дорогой важно проверить состояние тормозной системы автомобиля и качество зимних шин. Именно от покрышек зависит устойчивость автомобиля на заснеженной трассе.

"Шипованная резина подойдет для езды по трассами или в горах. Для города достаточно резины на "липучке". Также перед зимним сезоном необходимо установить хороший аккумулятор. Проверьте уровень жидкость стеклоочистителя и антифриза. Ну и обязательно проверьте, чтобы все стоп-сигналы были исправны", – сказал Эдуард Эдоков.

Перед выездом важно узнать прогноз погоды и информацию о состоянии дорог. Постарайтесь избегать поездок в условиях, когда объявлены предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Если поездка неизбежна, запланируйте дополнительное время на дорогу, так как движение по снежным и обледеневшим трассам занимает гораздо больше времени.

Во время снегопада предпочтительно выбирать крупные, часто используемые дороги, регулярно обслуживаемые снегоуборочной техникой. Избегайте сложных перекрестков и узких улиц, где может быть трудно маневрировать и которые, возможно, не будут должным образом очищены или обработаны средствами против скольжения.