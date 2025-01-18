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Обряд обновления: как проходят крещенские купания в Алматы –фоторепортаж

Крещение Господне отмечают в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 00:27 Фото: Zakon.kz
Православные христиане празднуют Крещение Господне. В ночь на 19 января во всех церквях и храмах Казахстана проходят праздничные богослужения. После литургии совершается великое освящение воды. Как алматинцы отмечают одну из самых важных для христиан дату – в фоторепортаже Zakon.kz.

Крещение, или праздник Богоявления, отмечается 19 января, или 6 января по старому стилю.

Это один из 12 главных праздников Православной церкви. Праздник называется Богоявлением, потому что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: Бог Отец с небес возгласил о приходе Своего Сына, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.

Фото: Zakon.kz

Вода, освященная в день праздника Богоявления, называется Великой Агиасмой. Этой водой, освященной церковью, окропляются жилища и рабочие места, одежда и продукты питания.

Фото: Zakon.kz

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Традиция трижды погружаться в прорубь или купель в этот день является народной и необязательна для верующих. Однако, несмотря на погодные условия и климат, православные всех стран мира активно этого придерживаются.

Фото: Zakon.kz

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В этом году в Алматы 10 мест для купания на Крещение Господне. Купели были оборудованы в Иверско-Серафимовском женском монастыре, Казанском соборе, Покровском храме, Храме Христа Спасителя, Крестовозвиженском храме, Никольском соборе, Храме Александра Невского, Благовещенском, Успенском храмах, а также в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Акжар.

Фото: Zakon.kz

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В каждом месте, где была установлена иордань, дежурят спасатели и есть теплые раздевалки.

Фото: Zakon.kz

Многие пришли в этот день в Иверско-Серафимовский женский монастырь с семьями. 

Фото: Zakon.kz

"Каждый год мы всей семьей приходим в монастырь, чтобы окунуться в купель. Это большой праздник для всех православных. В этот день необходимо задуматься о своих грехах и слабостях", – сказал Михаил Щербинин.
Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Я окунаюсь в купель на каждый праздник. Ощущения просто непередаваемые. Чувствуешь, как очищается душа. К сожалению, в этом году окунаться мне не разрешили медики. Рисковать не стала,  но в будущем году я обязательно окунусь в святую воду", – сказала пенсионерка Елена Сизова.
Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, как в Астане проходят крещенские купания.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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