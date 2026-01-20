Выжить в минус сорок: как бездомные в Казахстане спасаются от морозов

Сильные морозы в Казахстане обнажают жизненное дно самых уязвимых жителей страны – бездомных людей. Когда температура опускается до минус 40, ночлежка, – пожалуй, единственный шанс пережить зиму. В Семее и Атырау корреспонденты Zakon.kz увидели, как устроена помощь для таких горожан.

Семей

Для людей без определенного места жительства настали суровые времена. За последние дни температура в Семее несколько дней опускалась до минус 40. Теплый колодец для бездомных, как целый номер в гостинице. Но "вход" туда доступен не каждому: удобные теплотрассы и колодцы почти всегда бывают заняты более предприимчивыми бомжами. Поэтому многие из них идут в Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В народе его по–прежнему называют "бомжатник".

Сейчас учреждение, рассчитанное на 150 коек, заполнено на 85% – это около 120 подопечных. Цифра меняется каждый час: одни остаются только на ночь, другие живут месяцами.

Часто в "ночлежку" приходят вечером, чтобы остаться живыми, и желательно, здоровыми. Утром бездомные уходят.

"Они приходят со словами "Не дайте умереть!". Утром опять идут заниматься попрошайничеством или собирать пластик. Вечером сдают, получают небольшой однодневный доход, снимают самую дешевую комнату в общежитии и снова погружаются в свой аморальный быт. Как правило, приглашают в гости своих единомышленников. Так проходит два-три дня. Когда наступает интоксикация, пост-алкогольный мандраж, они не могут выйти на заработок и часто приходят к нам. Есть такая категория людей". Руководитель Центра ресоциализации Кайрат Омаров

Согрелся, проспался и снова за дело. Так проходят зимы многих бездомных, которые не собираются менять свой бродяжнический образ жизни, и которым повезло не замерзнуть. А тех, кто отморозил конечности, доставляют в травматологические отделения больниц Семея. После лечения, а нередко и ампутации, они приезжают в Центр ресоциализации для временного проживания.

"В мороз полицейские часто забирают лежащих на улице людей, направляют в областную больницу или БСМП, где с ними работают врачи. После окончания госпитализации их направляют к нам. Поэтому основной наплыв у нас происходит обычно примерно через неделю после морозов. Далее, если они согласны вернуться к нормальному образу жизни, им помогают восстановить документы и оформить инвалидность. Это сложный процесс и занимает много времени. Подопечные могут оставаться в отделении временного пребывания до года". Руководитель Центра ресоциализации Кайрат Омаров

В Центре ресоциализации запрещено пить алкоголь, принимать наркотики и нарушать общественный порядок. Для многих подопечных он становится домом на целые годы. Здесь нет техничек и дворников. Люди сами следят за порядком в здании и на территории.

Кормят 4 раза в день. Первую доврачебную медицинскую помощь оказывают на уровне "домашней аптечки". Поэтому здесь принимают людей, которые в силах обслуживать себя сами. В здании есть свой теннисный и тренажерный залы, кабинет психолога и швейная комната.

Прежде чем попасть на длительное пребывание и встать на путь исправления, подопечные сдают анализы и ожидают распределения в диагностических комнатах.

Андрей Гуров живет в Центре третий год. Летом уезжает на заработки. На зиму возвращается. Его история – один из самых популярных кейсов в рейтинге "как я остался на улице". Сожительствовал с женщиной. Когда она умерла, ее дети отправили отчима на улицу. За несколько минут он сменил статус из вполне благополучного гражданина в бомжа.

"Мне помогают оформить документы. Из–за хронической обструктивной болезни легких я не могу работать физически. Бродяжничать не хочу, алкоголем не увлекаюсь. Приходится обращаться за помощью в этот Центр, где хорошо со мной обращаются. Советую каждому иметь финансовую подушку и пусть скромное, но свое жилье". Андрей Гуров

Похожая история произошла и с жителем Семея Виктором. Правда его выселила родственница.

"Мать умерла в прошлом году. Я жил с ней. Так вот, сестренка переписала квартиру на себя, а меня выселила. Дочка живет в России. Не хочу к ней обращаться. Надеюсь, весной начну работать и возьму себе в рассрочку небольшой дом на дачах. Этого мне будет достаточно", – рассказал о своих планах подопечный Центра.

70% всех случаев поступления в Центр ресоциализации связаны с употреблением алкоголя. В палатах живут и вполне обеспеченные в прошлом люди. Здесь пребывают бывшие полицейские, врачи и даже кандидат математических наук. Это люди, которые ломались психологически после тяжелых жизненных ситуаций.

В эти морозные дни бездомных поддержали и сотрудники приемно-распределительного учреждения Управления полиции Семея совместно с представителями Общества Красного Полумесяца РК.

Они раздали людям без определенного места жительства горячее питание и чай, оказали необходимую помощь и рассказали, куда можно обратиться за медицинской и социальной поддержкой, и где при необходимости получить безопасное временное размещение.

Атырау

Начало 2026 года в Атырау тоже ознаменовалось суровой погодой. Последние дни регион живет при устойчивой минусовой температуре. Для людей без постоянного места жительства холод не просто дискомфорт, а реальная угроза жизни.

С 2023 года в атырауском микрорайоне Лесхоз работает Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Учреждение функционирует круглосуточно.

Центр находится в современном трехэтажном здании. Здесь предусмотрены все необходимые условия: душевые, комнаты отдыха, жилые помещения с мебелью. Он рассчитан на 60 мест. На первом этаже расположены комнаты для людей, которым просто негде переночевать. Им выдают постельные принадлежности, при необходимости чистое белье, предоставляют возможность принять душ.

На втором этаже проживают люди, оставшиеся без крыши над головой на более длительный срок. В дальнейшем их распределяют в дома престарелых. Кроме проживания, в центре помогают с восстановлением документов, получением социальных услуг.

Среди постояльцев – бывшие заключенные, люди с инвалидностью, граждане предпенсионного возраста, а также те, кто столкнулся с алкогольной зависимостью. По закону они могут находиться здесь один год. За это время им оказывают юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Все проживающие обеспечены трехразовым питанием и средствами гигиены. Сегодня в центре постоянно находятся 19 человек, еще около 20-25 приходят исключительно на ночлег. Среди них мужчин больше, чем женщин.

71-летняя Ирина Лысикова приходит в центр лишь на зимний период – чтобы переждать морозы. В остальное время года она живет на улице. В микрорайоне Жилгородок ее знают почти все. Улыбчивая, экстравагантная женщина с белокурыми волосами всегда выделяется в городской толпе. Элегантные головные уборы, меха, всевозможные безделушки – Ирина Алексеевна, как и любая дама, любит выглядеть красиво.

"Я приехала из Молдавии в 1974 году. Больше двадцати лет жила с мужем и его родителями в Жилгородке. А когда единственных близких мне людей не стало, родственники продали квартиру, а меня выставили на улицу. Я не была там прописана, документов у меня не было. Так у меня не осталось ничего. Только крепкое здоровье". Ирина Лысикова

С 1998 года Ирина Лысикова живет на улице. С едой и одеждой ей помогают неравнодушные люди. Несмотря на все испытания, годы не отняли у нее оптимизма и внутреннего света. Она много шутит, рассуждает на разные темы, в курсе городских новостей. И лишь сердце, по ее словам, "все в колотых ранах". О детстве и родителях Ирина Алексеевна вспоминает с болью. Психологическая травма, полученная в ранние годы, оставила след на всю жизнь.

"Родилась я 3 февраля, по знаку зодиака – Водолей. А Водолеи – люди чувствительные и ранимые. Зачем лишний раз бередить прошлое? Родители развелись, когда я была совсем маленькой. Потом мама создала новую семью, а я оказалась лишней. Ушла жить к отцу, а когда его не стало – уехала без документов, без денег. Так судьба и привела меня в Гурьев (советское название Атырау – Прим. ред.) в 20 лет". Ирина Лысикова

Ирина Алексеевна уверена: при любых обстоятельствах женщина должна оставаться женщиной – не деградировать, а быть опрятной, жизнерадостной и доброй.

"Я не попрошайничаю. Берусь за любую работу: мою полы в магазинах, подметаю улицы. За труд мне дают еду, деньги, одежду. Просто так брать стыдно, будто потом чем-то обязана им". Ирина Лысикова

50-летний Арман Кабдолов оказался в центре совсем недавно. Его привезли сюда после того, как он едва не лишился пальцев ног от обморожения.

"Я лежал на теплотрассе и просил прохожих о помощи. Ребята, проходившие мимо, дразнили меня. Я засыпал… И только девушка разбудила. На бейджике было написано Айнур. Она спросила, как я себя чувствую и нужна ли мне помощь. Я не мог встать, не чувствовал ног. Она и вызвала скорую для меня". Арман Кабдолов

В больнице врачи Арману сообщили, что пальцы почернели и их придется ампутировать. Но с счастью, один молодой врач проколол пальцы иголкой, чтобы проверить чувствительность. Он вскрикнул от боли. Тогда медик ему сказал: "Значит, живые. Операцию делать не будем".

Сегодня Арман живет в центре ресоциализации. Регулярно ходит на перевязки и говорит, что здесь тепло, спокойно и по-настоящему уютно.

"В последний раз в кармане было 120 тысяч тенге, которые мне заплатил бывший хозяин, у которого я пас овец. Я пропил эти деньги за десять дней. Пока меня не нашли на теплотрассе". Арман Кабдолов

На улице мужчина оказался после развода с женой. У Армана есть двое детей, однако из-за алкогольной зависимости они отвернулись от него. Родственники у него тоже есть, но связи с ним и они не поддерживают. В прошлом Арман служил в правоохранительных органах, имеет звание лейтенанта. Летом он подрабатывает, присматривая за скотом: зарабатывает деньги, однако, по его словам, все средства уходят на алкоголь.

Бездомность – это не отсутствие крыши, а системный разрыв жизни. Возврат к обычной жизни сложен из-за потери документов и статуса. Их восстановление – это долгий и изматывающий процесс. Разрушенные социальные связи, психологический слом, зависимости, проблемы со здоровьем, общественная стигматизация, когда ошибка прошлого становится пожизненной меткой, – все это сильно усложняет возврат к обычной жизни.

Вернуться сложно не потому, что люди "не хотят", а потому что система требует ресурсов, которых у человека уже нет. Поэтому государственные Центры ресоциализации играют роль промежуточной модели, своего рода переходного этапа, предоставляя адаптационное жилье и поддержку 24/7. И в морозы это особенно важно.

