"Это тоже люди, даже если опустились на самое дно": Как в Уральске помогают выживать бездомным

Чтобы не лишиться зимой рук или ног, уральские бомжи приходят в Центр ресоциализации или в ночлежку, которую открыл специально для них акимат города. Как люди оказываются на дне жизни, и почему государство и волонтеры не оставляют попытки вытащить их оттуда, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Руководитель общественного объединения "Центр семьи "Ак Отау" Алтынай Искалиева уже 15 лет занимается поддержкой бездомных людей в Уральске - в осенне-зимний период кормит их горячими обедами. О своем желании помогать людям без определенного места жительства, на которых окружающие смотрят с брезгливостью и осуждением, говорит коротко: "Они люди, пусть даже и опустились на самое дно жизни. И мы тоже люди, поэтому не должны терять к ним жалость. Кто подаст им кусок хлеба, когда они голодные, если не мы?". Наверное, такого человека, как Алтынай, можно назвать "толық адам" - по концепции Абая о "совершенном человеке".

Следовать концепции "Адал азамат" и быть ответственными гражданами призвал казахстанцев Касым-Жомарт Токаев в своем послании 1 сентября 2023 года. Тогда Глава государства отметил, что там, где нет ответственности, никогда не будет справедливости.

"Жалко бездомных по-сестрински, по-матерински"

Вместе с Алтынай Искалиевой мы проехали по городу в поисках бездомных, но в морозы на привычных точках – в районе Центрального рынка, возле Золотой церкви, около кафе – их не оказалось.

Общественница объясняет, что в холодную погоду бомжи стараются долго не ходить по улицам – боятся обморожений и переохлаждения. Они отсиживаются в частном секторе – сбиваются группами в каком-нибудь доме у своих пьющих друзей. Те, у кого вообще нет никаких вариантов согреться в доме у знакомых, идут в ночлежку.

"Хочу сказать, что уральские бомжи молодеют. Их средний возраст сейчас - 35-45 лет. Когда мы только начинали работать, среди бездомных было много мужчин 45-55 лет. Женщин среди бездомных – единицы, их средний возраст – 45-60 лет". Алтынай Искалиева

У каждого из них - своя трагическая история жизни, но всех их объединяет злоупотребление спиртным.

Проект "Буфет на колесах для бездомных" руководитель ОО "Центр семьи "Ак Отау" инициировала в 2009 году. Тогда городской акимат поддержал идею общественницы кормить в морозы, один раз в день, бездомных на улицах Уральска. Чиновники даже нашли спонсора для проекта – руководитель компании Александр Наугольнов выделил 1 миллион тенге, и в течение зимы Алтынай Искалиева совместно с несколькими волонтерами кормили бездомных горячей пищей.

Гречку с подливом, макароны, разные каши и сладкий чай ежедневно они развозили с 9 до 11 часов утра по городу. Бездомных они находили и угощали едой на старом кладбище, около Золотой церкви и Старого собора, по улице Молдагалиевой и Ульяны Громовой – возле пунктов приема стеклотары.

Поначалу на каждой точке собирались по 2-3 человека, а уже к окончанию акции к месту встречи с волонтерами стали приходить по 5-7 бездомных. Каждое утро Алтынай Искалиева готовила со своими дочками обеды на 70-100 человек.

"Мне было очень жалко этих людей по-сестрински, по-матерински. Среди них было много мужчин - опухших, отекших от пьянства, плохо одетых. Они жаловались, что в мороз мерзнут. У кого-то ампутировали из-за обморожения пальцы на ногах, у кого-то руку. И тогда мы стали обращаться к жителям города, чтобы они помогли бездомным теплой одеждой", – вспоминает Алтынай Искалиева.

Работа кипела. Каждую неделю волонтеры привозили своим подопечным теплые вещи, возили их в Центр дезинфекции – они там мылись, их обрабатывали от педикулеза, давали им чистую одежду, куртки. Аким города сумел приобрести для них валенки, и общественники раздавали их бездомным. И тогда же Алтынай Искалиева поняла – такая акция не может быть одноразовой.

Уже в 2010 году она обратилась в акимат города с предложением – вести проект помощи бездомным на постоянной основе. Депутаты поддержали предложение общественницы, так появился государственный социальный заказ через городской отдел занятости и соцпрограмм: с 15 октября по 15 апреля - в холодное время года "Центр семьи "Ак Отау" кормит бездомных один раз в день горячей пищей за счет городского бюджета.

"Не бросила сразу, поэтому сейчас останавливаться уже нельзя"

Сейчас на горячее питание бездомных в Уральске власти выделяют 1,9 млн тенге на год. Сумма, по словам руководителя "Центра семьи "Ак Отау", маленькая. Из нее 1 млн тенге уходит только на транспорт. На закуп продуктов оставшейся суммы не хватает. И тогда Алтынай Искалиеву выручают неравнодушные предприниматели, которые передают для "Буфета на колесах для бездомных" крупы, сахар, макароны. По пятницам дочери Алтынай Искалиевой пекут для ее подопечных баурсаки, а предпринимательница Флюра Миликеева передает из своего кафе пирожки.

"Работать с бездомными людьми очень сложно. Все время чувствовать и видеть нездоровую обстановку вокруг, невозможный запах, смотреть на их потерянные лица очень тяжело. Первые годы я с этой раздачи еды возвращалась разбитой. Всегда в горле ком стоял, на глаза слезы наворачивались. Я никак не могла принять то, что люди выбрали для себя такой скитальческий образ жизни", – поделилась она.

Почему же она тогда сразу не бросила этот проект? Как призналась Алтынай, она не смогла это сделать, потому что "кому-то же нужно этими людьми заниматься".

"Они любят, когда ты с ними разговариваешь, слушаешь их истории, обращаешься к ним по имени. Человеческое отношение они ценят. При этом все они гордецы. Не хотят, чтобы ты их жалел. Я вижу, что эти люди давно не слышали в свой адрес добрых слов, не видели заботы. Им для поддержки нужно совсем немного – тарелка каши и стакан горячего сладкого чая в мороз, чтобы они тоже себя ощущали людьми", – рассуждает общественница.

За эти 14 лет в ее памяти – сотни историй бездомных. Где-то они сами виноваты, где-то жизнь их сломала. Когда началась перестройка, многие из этих людей были с советскими паспортами. Но не смогли перестроиться, найти себя в этой жизни. Кто-то вышел из мест лишения свободы, но дома их никто не ждал. Много было людей из сельских районов. Они приезжали в Уральск в поисках лучшей жизни, но … спивались.

"Почему они оказались на улице? Потому что оказались никому не нужны. Могут ли они подняться со дна, на котором оказались? Мне кажется, что нет. Эти люди пасуют перед трудностями. Они привыкли свой стресс заливать водкой. При малейших трудностях снова начинают пить. Я считаю, что проблема многих бездомных в том, что их в семьях не научили сопротивляться невзгодам, быть сильными". Алтынай Искалиева

Она отмечает, что большая часть бездомных, которых она кормила все эти годы, уже умерли от обморожений, переохлаждения, беспробудного пьянства. На их смену пришли другие. Но теперь эти люди не рискуют ночевать на теплотрассах и ночевать в лесных землянках зимой. Основной поток бездомных переместился в Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В ночлежке, которая построена при Центре, они ночуют, а утром разбредаются по городу - собирают бутылки или цветной металл по мусорным площадкам, побираются около мечетей и церквей, подрабатывают грузчиками в мелких магазинчиках и на рынках.

"Выпиваю от безысходности…"

Начиная с 7:30 волонтеры общественного объединения кормят в ночлежке 22-25 бездомных. Когда Алтынай Искалиева входит в ночлежку с коробкой пирожков, здесь ее встречают, как родную. Мужчина 50-ти лет с распухшим от постоянной выпивки лицом радостно выхватывает у нее из рук эту коробку и, как ребенок, бежит довольный раздавать своим друзьям по несчастью эти пирожки.

У входа в ночлежку молодой мужчина с таким же опухшим лицом долбит лед. Антону Хавалкину – 39 лет. Говорит, что жил с родителями в доме барачного типа по улице Актюбинской. Мама и отец давно умерли. Позже не стало старшей сестры. Дом сгорел. И Антон остался на улице. Не женат, детей завести не успел. Уже два года он приходит ночевать в ночлежку.

"Начальство пускает сюда ночевать, чтобы я не замерз. Где-то калымлю – что-то разгрузить в магазинах, убрать снег. Жить мне негде, зацепиться не за кого. Все родственники – в России. А дедульки и бабульки уже умерли. Никто мне не поможет. Выпиваю от безвыходности, и чтобы согреться. Но сильно не напиваюсь". Антон Хавалкин

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

На территории ночлежки стоят четыре вагончика – три из них предназначены для мужчин, один - женский. Внутри вагончиков вдоль стен стоят кровати в два яруса, между ними - тумбочки для личных вещей постояльцев. В воздухе висит смрадный запах перегара и пота. Мужчины прямо в верхней одежде сидят и лежат на кроватях. Фотографироваться и разговаривать с журналистом они не хотят. Неожиданно поговорить решается сухонький старичок.

Мужчину зовут Владимир Васильевич Шевяков. Он шутит, что если доживет до 3 марта 2024 года, то ему исполнится 70 лет. Говорит, что сюда его привезли знакомые. У него отказали ноги, ходить самостоятельно он не может. Родных у него нет. Жена и сын умерли. Когда-то Владимир Шевяков работал на железной дороге, был механиком тяжелых путевых машин и механизмов. Была служебная квартира на улице Тайманова, за ДК Молодежи. Но он не сумел ее вовремя приватизировать, в итоге остался без жилья.

"Меня сломала болезнь. Было два обширных инфаркта, с апреля 2013 года – на инвалидности. Жидкость собиралась в легких, выкачивали. И в 2022 году признали туберкулез. С 2016 года стою в очереди на квартиру по инвалидности, но очередь не движется. Жил в Доме инвалидов, но ушел оттуда, когда начали пенсию забирать. По квартирам мотался, в общагах. Сам себя обслуживал, а теперь не могу. При малейшей нагрузке сердце останавливается", – рассказывает пожилой человек.

Пенсию Владимир Васильевич получает минимальную, так как не собрал все подтверждающие документы с места работы при оформлении пенсии. Говорит, что спиртным не увлекается. Хотел бы, чтобы его оформили обратно в Дом престарелых и инвалидов. Но пока не берут - до августа 2024 года дедушка должен пройти лечение от туберкулеза.



"Самое страшное – находить умерших людей"

Заведующий отделением ночного пребывания Центра ресоциализации Нурхат Жайлауов предупреждает, что в один из вагончиков мне заходить не нужно. Туда недавно привезли пятерых бездомных из больницы. У всех ампутированы конечности. Сотрудники отделения сейчас готовят документы, чтобы перевести всех пятерых в Центр ресоциализации и в дальнейшем оформить им инвалидность, а после этого направить в Уральское медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов общего типа (это официальное название учреждения).

Сотрудники ночлежки откровенно говорят: "Самое тяжелое в нашей работе – утром находить умерших людей. Они же приходят сюда уже еле живые. Сами удивляемся, как они держатся. А потом раз – и умер".

Нурхат Жайлауов рассказывает, что в зимний период они принимают бездомных на ночевку с 18:00 до 10:00. Летом - с 21:00 до 9:00. Рассчитаны вагончики на 40 человек, постоянно сюда приходят 25-30 человек, из них всего 2-3 женщины. Средний возраст постояльцев – 45-50 лет, женщины постарше – им по 50-60 лет. Летом людей в ночлежке меньше, в морозы все койки бывают забиты. До 90% тех, кто приходит в ночлежку – это пьющие люди. Они нигде не работают. Остальные – пожилые люди, кто когда-то вел разгульный образ жизни, потерял семью, а теперь остался за бортом.

Нурхат Жайлауов делится, что в его практике был всего один случай, когда пожилую бездомную женщину решилась забрать дочь – приехала за ней из Актобе. Другие старики из ночлежки попадают в Центр ресоциализации, а уже оттуда – в медико-социальные учреждения для престарелых и инвалидов.

Среди бомжей - и стар, и млад

Директор Центра ресоциализации Ерлан Медетов рассказывает, что в его ведомстве есть три отделения – временного пребывания, ночного пребывания и мобильно-социальный патруль. Здесь работают со всеми людьми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это не только пьющие бездомные, но и пожилые люди, которые остались без документов, ранее судимые, состоящие на учете в службе пробации. 97% из них не имеют никакого имущества. Жилье есть у редких стариков, но в основном это – ветхие избушки, которые уже непригодны для проживания.

В отделении временного пребывания бездомные могут находиться один год. Здесь сейчас проживают 55 человек. Не менее 10 человек из числа обитателей Центра – пожилые люди в возрасте 60-80 лет. С каждым постояльцем заключается договор о ресоциализации, в котором указан полный объем услуг: это помощь в оформлении документов (если их нет), работа с психологом, трудоустройство или же определение в медико-социальные учреждения для престарелых и инвалидов. В Центре постояльцам предоставляют койко-места, предоставляют 4-разовое питание, душ.

В отделение ночного пребывания ежедневно приходят 25-30 человек. Но в нем не предоставляют горячее питание.

В год на работу Центра ресоциализации из бюджета выделяют 158,7 млн тенге. В эту сумму входит содержание бездомных, коммунальные услуги, зарплата персонала, обслуживание транспорта.

Годовое содержание одного бездомного в Центре ресоциализации обходится бюджету Уральска в 440 720 тенге. В эти расходы входит: Одежда – 48 506 тг.; Постельные принадлежности – 19 516 тг; Продукты питания – 357 718 тг.; Оформление удостоверения личности – 690 тг.; Туалетные принадлежности – 1 916 тг.; Медикаменты – 12 374 тг.

Ерлан Медетов отмечает, что в ночлежке при Центре ресоциализации на постой останавливаются те, кто еще не готов оставить бродяжнический образ жизни в прошлом. Бомжи ночуют здесь, а утром опять уходят "на охоту" - собирают по мусорным площадкам бутылки, цветной металл, побираются возле магазинов, мечетей и церквей. А вечером возвращаются в ночлежку, чтобы не замерзнуть и не умереть на улице.

"В самом Центре мы не разрешаем своим подопечным пить. Охрана следит, чтобы они не проносили спиртное. Но бывает, что они находят у постояльцев пузырьки с медицинским спиртом или настойкой боярышника. По моему распоряжению они тут же выливают все на землю, чтобы не было разговоров о том, что охрана сама употребляет алкоголь. А наши постояльцы, взрослые мужчины, плачут, когда видят эту картину", – делится директор Центра ресоциализации.

"Есть те, кто по 30 лет живет с советским паспортом"

В Центре бездомным помогают восстанавливать утерянные документы - их нет практически у каждого второго постояльца. Сюда постоянно прибывают пожилые люди, которые десятилетиями живут с советскими паспортами. Сейчас здесь таких – четверо человек. Они жили на отгонных точках, в отдаленных поселках, официально ни зарплату, ни пенсию не получали.

Поменять советский паспорт крайне сложно. Нужно доказать принадлежность гражданина к тому или иному государству. На это может уйти от одного года до трех лет. Сотрудники Центра шлют запросы по месту рождения своих подопечных – собирают справки через консульства России, Украины, Узбекистана и других стран, уточняют, какое гражданство у человека.

Некоторым постояльцам им приходится делать документы по нескольку раз. Они часто теряют их, и сотрудники Центра проходят с ними процедуру оформления удостоверений личности по новой.

"Эта работа, конечно, неблагодарная, я это понимаю. Но она очень благородная. Мы не даем людям упасть на самое дно. Я считаю, что такая помощь людям обязательно зачтется на том свете. У казахов говорят "үлкен сауап". Когда мы восстанавливаем своим старикам документы, оформляем им пенсию, они радуются, как дети. С казахстанскими паспортами они уже едут в Дома престарелых. Потому что, если пожилой человек попал к нам, то это уже конечная точка их пребывания. Кроме государства они никому уже не нужны". Ерлан Медетов

Сотрудники Центра ресоциализации находят родственников этих пожилых людей, пытаются уговорить забрать к себе стариков. Но они не нужны своим детям ни с новым удостоверением, ни даже с пенсией.

Многие дети обижены на своих престарелых родителей. Говорят практически одно и то же: в детстве они не видели ни заботы, ни внимания от своих матерей или отцов. Те пили, за детьми не смотрели. Счастливых историй, когда стариков из Центра забирают родные, случаются всего 1-2 раза в год.

Сейчас медико-социальные учреждения принимают на содержание пожилых людей, у которых пенсия составляет не менее 100 тысяч тенге в месяц. Есть случай, когда бездомный дедушка получал 70 тысяч в месяц - минимальную пенсию по возрасту, и его шестеро детей доплатили в кассу Дома престарелых недостающую сумму, чтобы его забрали в пансионат. Никто из шестерых категорично взять отца в свою семью не захотел.

"Живут в своем мире"

Что касается молодых бездомных, то в Центре ресоциализации пытаются через Центр трудовых ресурсов устроить их на работу. Но работать те категорически не хотят.

"За несколько лет у нас есть единственный пример, что наш постоялец Курмангалиев устроился разнорабочим в дорожно-эксплуатационном предприятие - и уже 3 года подметает улицы, долбит зимой снег на тротуарах, работает на территории близ нашего Центра. Близких родных и своей семьи у него нет", – рассказывает Ерлан Медетов.

При Центре есть мобильный патруль - группа, которая оперативно реагирует на все сообщения в соцсетях о том, что на улице лежит бездомный и замерзает. Патруль собирает их и привозит в Центр.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Мейраму Байерову - 45 лет. Мужчина передвигается на коляске. У него – инвалидность I группы. Ее помогли оформить здесь, в Центре. Дважды он терял удостоверение личности, и дважды здесь ему помогали восстановить документ. Он вырос в Уральске, закончил школу, в детстве был хулиганом. В училище получил специальность облицовщика. Женился, родилась дочка.

"А потом споткнулся по жизни. Стал выпивать. Мне больно об этом говорить. Жена ушла, уехала с дочкой в Самару. В 2004 году в драке порезали спину, задели позвоночник. Стал ходить на костылях. Бичевал, милостыню просил", – коротко говорит о своей жизни Мейрам.

Два года назад ноги у мужчины отказали совсем, и он пересел в инвалидную коляску. В Центре живет уже много лет – появляется-исчезает.



Сосед Мейрама по комнате – молодой парень 29 лет. У него нет кистей рук и правой ноги до колена. Говорить с журналистом не хочет, резко заявляет, что к нему в душу лезть не надо. Он выпил и уснул в морозную январскую ночь на улице. Пришел в сознание уже в реанимации, когда ему ампутировали обе кисти рук и правую ногу. Родителей у него нет. В Центр ресоциализации его привезла сестра – умоляла помочь парню оформить документы на инвалидность. Сама она работает, ездить с братом на освидетельствование и оформление документов не может. Здесь ему выдали инвалидную коляску, оформляют пенсию. Как он будет жить дальше, неизвестно.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

В соседней палате – 54-летний бывший полицейский с ампутированной ногой. В 2021 году сюда его доставили из городской многопрофильной больницы - там ему ампутировали ступню на левой ноге. Он уроженец Бурлинского района. Работал в правоохранительных органах. Разведен, у него есть сын, живет в Алматы. Квартиру после развода Манарбек оставил жене с сыном. А сам ушел в никуда и запил. Уснул в 2021 году на улице, после этого потерял ногу.

Манарбек откровенно говорит, что мечтает сойтись с какой-нибудь женщиной и уйти из Центра. Он хвалится, что стал завидным женихом - его гардероб набит одеждой. Хотя сюда он попал полуголый – в старой куртке и истертых штанах.

Директор Центра Ерлан Медетов рассказывает, что помимо стандартного набора одежды, который они приобретают для своих постояльцев, им привозят одежду волонтеры из организации "Красный полумесяц", "Волонтеры солнечного Уральска", "Лавка добрых дел".

По статистике, в области проживают около 300 бездомных. Чтобы охватить поддержкой государства большее количество бездомных, акимат города принял решение до конца 2024 года построить новый Центр ресоциализации для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В нем смогут разместить 100 бездомных на постоянное проживание, и еще 60-ти предоставлять места в ночлежке.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Базовые потребности человека

"Есть 4 очень важных, базовых потребностей человека, без удовлетворения которых эффективная социализация в человеческом обществе становится проблемной. Это потребность в безопасности, потребность в доверии к миру, потребность в принятии себя и потребность в признании", - сказала в интервью корреспонденту Zakon.kz психолог Райса Байдалиева.

По ее словам, если провести исследование, выяснится, что большая часть бездомных людей пережили события, которые вызвали стресс: утрата родителей в детстве, плохое здоровье, потеря дома или работы. И этот стресс может спровоцировать развитие психических нарушений. Например, такое нарушение как дромомания - склонность к бродяжничеству.

Среди бездомных, несомненно, есть люди, которые изначально имели проблемы с адаптацией, например, люди с расстройством аутистического спектра, или с задержкой психического развития, или другие ментальные нарушения. Как правило, подавляющая часть этих людей имеет часто очень выраженную инфантильную позицию, они обидчивы, импульсивны, у них есть проблемы с саморегуляцией, они нуждаются в помощи общества. Можно ли вернуть таких людей к нормальной жизни и помочь им с адаптацией? Райса Байдалиева считает, что если бы этих людей сопровождали наставники по социально-психологической адаптации, то, вероятно, их можно было бы вернуть к нормальной жизни.