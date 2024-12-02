В Алматы и Шымкенте похолодает до минус 4 градусов

В первый день зимы жителей Алматы порадовал снег. Уже 2 декабря синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня в крупнейших городах страны. Несмотря на мороз ночью, днем в Алматы и Шымкенте будет плюсовая температура, сообщает Zakon.kz.

В Астане же, как отмечают метеорологи, сюрпризов не ожидается: там прогнозируют снег и туман.

Прогноз погоды по Астане

3 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег. Туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 2-4 мороза.

4-5 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 12-14, днем 1-3 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

3 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.

4 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.

5 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

3 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.

4-5 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла.

Ранее Министерство туризма и спорта обнародовало топ-5 лучших мест для отдыха в Казахстане. По мнению специалистов, зимой можно отправиться в Щучинско-Боровскую зону, Катон-Карагай, а также посмотреть Алматинский горный кластер, окрестности Чарынского каньона и Кокшетау.