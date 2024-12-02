В Алматы и Шымкенте похолодает до минус 4 градусов
Фото: Zakon.kz
В первый день зимы жителей Алматы порадовал снег. Уже 2 декабря синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня в крупнейших городах страны. Несмотря на мороз ночью, днем в Алматы и Шымкенте будет плюсовая температура, сообщает Zakon.kz.
В Астане же, как отмечают метеорологи, сюрпризов не ожидается: там прогнозируют снег и туман.
Прогноз погоды по Астане
- 3 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег. Туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 2-4 мороза.
- 4-5 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 12-14, днем 1-3 мороза.
Прогноз погоды по Алматы
- 3 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.
- 4 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.
- 5 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 3 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.
- 4-5 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла.
Ранее Министерство туризма и спорта обнародовало топ-5 лучших мест для отдыха в Казахстане. По мнению специалистов, зимой можно отправиться в Щучинско-Боровскую зону, Катон-Карагай, а также посмотреть Алматинский горный кластер, окрестности Чарынского каньона и Кокшетау.
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