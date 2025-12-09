Под белым покрывалом декабря: как алматинские бездомные переживают зиму

Скоро город начнет весело подмигивать прохожим огоньками гирлянд, зазывать в теплое, пахнущее имбирными пряниками нутро кофеен и расшивать подолы еловых юбок снежным люрексом. Вот только праздник этот – не для всех. Удел некоторых – почти звериное выживание на лоне обледенелых улиц.

Они – люди-невидимки. Люди-призраки, если хотите. Обычно почти неуловимые, они попадают лишь в ненадежный "объектив" периферического зрения. Мы, скорее, чувствуем их присутствие, нежели замечаем: по осторожным шагам на грани слышимости, исчезающим из мусорных контейнеров объедкам и оставленным тут и там следам: "Мы рядом!".

Фото: Zakon.kz

Сталкиваясь с бездомными взглядами, мы ведем себя так, будто лично засвидетельствовали существование полтергейста. Либо опасливо отворачиваемся, либо брезгливо морщимся. Потому что они – истерзанные солнцем и болезнями, вычеркнутые обществом из своих рядов, почти лишившиеся знакомых черт – совсем не вписываются в идиллическую картину будней южной столицы. И уж тем более – праздников.

Мы давно исключили их из жизни. А они пытаются в эту жизнь если не вернуться, то хотя бы сохранить.

Особенно тяжело "отверженным" приходится в холода, когда сама улица – их пусть неуютный, но "дом" – начинает играть со своими обитателями в игру на смерть. И никогда не знаешь, какая спичка, чиркнутая о стену и взятая в колодец озябших рук в попытке хоть немного согреться, станет последней.

Впрочем, у этой грустной сказки все же возможен счастливый финал.

Фото: Zakon.kz

Ранее Zakon.kz уже писал о тяготах "параллельного мира", который мы в большинстве своем предпочитаем игнорировать. В большинстве – однако не все. К примеру, в Алматы существует Центр социальной адаптации "Пана", работники которого прекрасно различают в толпе нуждающихся в помощи и изо всех сил стараются вернуть их в строй.

Сейчас, на фоне холодов, здесь становится особенно жарко, кипит работа.

"В осенне-зимний период количество обращений традиционно увеличивается. В среднем наплыв составляет до 1,5 раза по сравнению с теплым временем года. Рост обращений уже заметен. В последние недели мы фиксируем увеличение количества новых поступлений", – рассказала заместитель директора центра по социальной работе Асия Базарбеккызы.

Истории подопечных разнятся и далеко не всегда утопают в бутылке или вязнут в банальной безалаберности. Встречаются такие судьбы – хоть сериалы снимай.

"На последнем месте работы я была главным бухгалтером в колледже. У директора случилась растрата, его посадили и, соответственно, меня вместе с ним. Потому что второе право подписи у главного бухгалтера. Никуда не денешься, отсидела и вышла. Мне дали семь лет, но потом была амнистия через четыре года. Я вышла – и некуда идти. Потому что дочь продала жилье, и мне здесь ничего не осталось. Она за это время вышла замуж и уехала в Израиль. Сначала, так как я была пенсионеркой, могла то у одной подружки переночевать, то у другой. Остались ведь на свободе люди. А потом по квартирам, где-то вперед оплатишь и обманут, где-то алкаши. Так и осталась на улице", – делилась с нашим журналистом женщина, представившаяся Людмилой.

Она и ее "соседи" не показывают настоящих имен и лиц. Видно, слишком привыкли сливаться с окружающей средой, ведя собственную каждодневную борьбу тихо, без камер и зрителей.

Кто-то работал торговым представителем и стал бомжом из-за обмана застройщика. Кто-то, выйдя из мест не столь отдаленных, пожертвовал своим комфортом ради комфорта родных, их права на новое завтра.

Фото: Zakon.kz

Теперь самые близкие для бездомных люди – работники центра и волонтеры. И поток нуждающихся в их поддержке не иссякает.

"С прошлого года начало функционировать дополнительное отделение центра, расположенное в Алатауском районе города. С открытием дополнительного отделения проблема недостаточности койко-мест в зимний период решена. При необходимости мы оптимизируем размещение для максимального использования пространства", – подчеркивает Асия, отвечая на вопрос редакции о предпринятых мерах для размещения всех, кому это необходимо.

Впрочем, одним размещением дело не ограничивается. Пришедших сюда лечат, предоставляют одежду и гигиенические принадлежности, помогают восстанавливать документы, водят на экскурсии, устраивают на работу...

"В зимний период через Центр занятости чаще всего предлагается уборка территорий, работы по хозяйственному обслуживанию. Можно трудоустроить и на предприятия, где есть круглогодичные рабочие места".

Продолжительность круглосуточного проживания в "Пана" составляет не более одного года, но в зимний период никого, конечно, не гонят – любая жизнь ценна, рисковать ею не готовы.

Фото: Zakon.kz

Не забывают доброхоты и о тех, кто по каким-то причинам не сумел отринуть привычки ради крова. Для них функционирует служба социального патруля, осуществляющая выезды по обращениям волонтеров, жителей города, по заявкам представителей районных акиматов, а также плановые выезды в город с охватом один район в день.

Убежденным бродягам предлагают койко-места в ночном отделении. Выспавшись и набравшись сил, они вольны вернуться к старой пластинке: "Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я". И снова вступить в схватку не на жизнь.