Казахстан побил исторический рекорд 1980-х годов по вводу ученических мест

В 2025 году строительный сектор РК совершил беспрецедентный рывок, который не только превзошел показатели периода независимости, но и затмил рекорды советского времени. В эксплуатацию ввели сразу 221,6 тысячи ученических мест – в пять раз больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Закрытие дефицита

Такого размаха отечественная система образования не видела с 1980 года. Чтобы осознать объем: за все годы независимости ввод новых мест в школах ни разу не пересекал планку в 100 тысяч. Предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован в 1988 году (120,8 тысячи мест), но и он сегодня значительно уступает нынешним показателям.

Однако за триумфальными цифрами скрывается не столько строительный рывок, сколько масштабная "работа над ошибками" национального проекта "Комфортная школа".

Несмотря на рекордные объемы, новые школы распределились по стране неравномерно. Свыше 60% всех введенных мощностей сконцентрированы в пяти регионах: Алматы, Астане, Шымкенте, а также в Туркестанской и Алматинской областях.

Такой перекос оправдан – именно эти зоны официально признаны наиболее дефицитными, отмечает Первое кредитное бюро. Здесь темпы рождаемости и миграции населения годами обгоняли возможности инфраструктуры, заставляя школы работать в три смены. Нынешний ввод призван точечно закрыть наиболее острые потребности в этих регионах.

Государство как ключевой заказчик

Главную роль в этом процессе сыграло государство. За бюджетный счет были введены 91% всех ученических мест (202,1 тысячи) и 85% зданий (199 школ). Частный капитал пока остается в роли догоняющего.

Столь мощный всплеск совпал с завершением этапа нацпроекта "Комфортная школа". Путь к этим цифрам был сложным: изначально планировалось сдать 400 тысяч мест, но из-за бюрократии и проблем с подрядчиками целевые индикаторы были пересмотрены до 230 тысяч мест, а финансирование оптимизировано до 1,5 трлн тенге.

Эхо недостроев: почему цифры "выстрелили" именно сейчас

Анализ показывает, что рекорд 2025 года – это во многом результат завершения объектов, которые должны были сдать ранее. В 2024 году проект столкнулся с серьезными задержками: из 105 построенных школ акты приемки получили лишь 13.

"Важно уточнить, что введенным любой объект считается после получения акта приемки в эксплуатацию. При этом подходы к учету построенных с нуля и реконструированных объектов разнятся. В первом случае в статистику попадает и сам объект, и его проектная мощность; во втором – только прирост мощностей". Первое кредитное бюро

В итоге 2025 год стал периодом массовой финализации этих объектов. Помесячная динамика подтверждает: аномально высокие значения фиксировались почти весь год. Это говорит о том, что акиматы и подрядчики в экстренном порядке устраняли недоделки и оформляли документы на школы, которые фактически были построены, но не введены в эксплуатацию вовремя.

