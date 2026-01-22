Сезон сосулек: как обезопасить себя и куда обращаться в случае падения

Погода у нас изменчива, как настроение типичного подростка: трескучий холод отчуждения вдруг сменяется внезапной оттепелью чувств. Правда, и последняя иной раз вываливает ушат мокрого снега за шиворот. Но не с природы же спрос в самом деле. Zakon.kz искал виноватых.

С соответствующим запросом мы обратились в алматинский акимат. Там ответили, что в случае с офисными зданиями инцидент – на совести непосредственно собственников, с жилыми – председателя обслуживающего органа управления, то есть ОСИ, КСК, УК и т.д. Именно в его полномочия входят функции по надлежащему содержанию и управлению общим имуществом объекта кондоминиума.

Обратимся к Методике расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума. А вернее, конкретно к 6-му пункту 1-й главы документа – "На содержание общего имущества объекта кондоминиума включаются следующие расходы". Далее, как мы понимаем, следует перечисление этих самых расходов, среди которых, цитата:

"Обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума (озеленение (посадка, уход, снос, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши)".

Это черным по белому написано в подпункте 5.

"На основании вышеизложенного обслуживающие органы управления обязаны своевременно осуществлять очистку кровли, козырьков и мест общего имущества от наледи (сосулек) и снега с ограждением прилегающей территории многоквартирного жилого дома предупреждающей лентой и заблаговременным оповещением жителей о выполняемых работах во избежание и недопущение травмоопасных ситуаций", – подчеркнули в акимате.

И добавили: ответственность за последствия ненадлежащего содержания общего имущества возлагается на председателя органа управления.

Виновник установлен. Но как возложить на него ответственность за нанесенный ледяной глыбой ущерб? Если урегулировать вопрос мирно не получилось, идите в суд – согласно пункту 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях" споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются именно им.

Главное – перед походом запаситесь доказательствами и свидетелями произошедшего.

И конечно, внимательнее смотрите по сторонам. Как говорится, лучший бой – тот, который не состоялся. Старайтесь по возможности:

не подходить близко к стенам зданий, не парковать автомобиль рядом с ними;

предупреждать КСК, ОСИ об образовании льда на крыше;

держаться подальше от балконов, карнизов и линий электропередачи;

не оставлять детей на улице без присмотра.

Ведь порой от летящей с крыши сосульки не отделаться просто легким испугом, ушибами или вмятиной на авто. Иногда она убивает, как это было, к примеру, в 2018 году, когда рухнувшая с высоты глыба льда оборвала жизнь 60-летней пенсионерки.