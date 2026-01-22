#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
506.7
593.14
6.53
Статьи

Сезон сосулек: как обезопасить себя и куда обращаться в случае падения

Зима, сосульки, ОСИ, КСК, акиматы , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 16:48 Фото: pexels
Погода у нас изменчива, как настроение типичного подростка: трескучий холод отчуждения вдруг сменяется внезапной оттепелью чувств. Правда, и последняя иной раз вываливает ушат мокрого снега за шиворот. Но не с природы же спрос в самом деле. Zakon.kz искал виноватых.

С соответствующим запросом мы обратились в алматинский акимат. Там ответили, что в случае с офисными зданиями инцидент – на совести непосредственно собственников, с жилыми – председателя обслуживающего органа управления, то есть ОСИ, КСК, УК и т.д. Именно в его полномочия входят функции по надлежащему содержанию и управлению общим имуществом объекта кондоминиума.

Обратимся к Методике расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума. А вернее, конкретно к 6-му пункту 1-й главы документа – "На содержание общего имущества объекта кондоминиума включаются следующие расходы". Далее, как мы понимаем, следует перечисление этих самых расходов, среди которых, цитата:

"Обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума (озеленение (посадка, уход, снос, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши)".

Это черным по белому написано в подпункте 5.

"На основании вышеизложенного обслуживающие органы управления обязаны своевременно осуществлять очистку кровли, козырьков и мест общего имущества от наледи (сосулек) и снега с ограждением прилегающей территории многоквартирного жилого дома предупреждающей лентой и заблаговременным оповещением жителей о выполняемых работах во избежание и недопущение травмоопасных ситуаций", – подчеркнули в акимате.

И добавили: ответственность за последствия ненадлежащего содержания общего имущества возлагается на председателя органа управления.

Виновник установлен. Но как возложить на него ответственность за нанесенный ледяной глыбой ущерб? Если урегулировать вопрос мирно не получилось, идите в суд – согласно пункту 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях" споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются именно им.

Главное – перед походом запаситесь доказательствами и свидетелями произошедшего.

И конечно, внимательнее смотрите по сторонам. Как говорится, лучший бой – тот, который не состоялся. Старайтесь по возможности:

  • не подходить близко к стенам зданий, не парковать автомобиль рядом с ними;
  • предупреждать КСК, ОСИ об образовании льда на крыше;
  • держаться подальше от балконов, карнизов и линий электропередачи;
  • не оставлять детей на улице без присмотра.

Ведь порой от летящей с крыши сосульки не отделаться просто легким испугом, ушибами или вмятиной на авто. Иногда она убивает, как это было, к примеру, в 2018 году, когда рухнувшая с высоты глыба льда оборвала жизнь 60-летней пенсионерки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Манты в требухе и карусель на льдине: аппетитные блоги алматинца на природе разлетаются по миру
16:43, Сегодня
Манты в требухе и карусель на льдине: аппетитные блоги алматинца на природе разлетаются по миру
Зимний Балхаш: город у озера, который не уходит на паузу
14:21, Сегодня
Зимний Балхаш: город у озера, который не уходит на паузу
Сок и иллюзия пользы: что мы на самом деле пьем из красивой коробки
09:51, Сегодня
Сок и иллюзия пользы: что мы на самом деле пьем из красивой коробки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: