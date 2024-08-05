Битва за небо: как орнитологи обеспечивают безопасность в аэропорту Алматы

По всему миру пернатые становятся причиной аварийных ситуаций при взлете и посадке воздушного судна, являясь препятствием для безопасного полета самолетов. Zakon.kz узнал у орнитологов аэропорта Алматы о специфике работы, а также о внедрении новых методов для безопасности пассажиров.

В Казахстане вводят новые меры для безопасности полетов воздушных судов, усиливая наблюдение за птицами. Ведь по всему миру зачастую они несут серьезную угрозу для лайнеров как во время полета, так и на взлетно-посадочной полосе. Ввиду большой скорости движения самолета столкновение с птицей может привести к серьезному повреждению стекла кабины, радиопрозрачного обтекателя или турбореактивного двигателя. Поэтому за безопасность воздушных судов отвечают специальные службы аэропортов, в обязанности которых входит целый комплекс работ для исключения рисков при взлете и посадке воздушных кораблей.

Каким образом обеспечивается в Алматы безопасность полетов, редакция узнала у заместителя начальника аэродромной службы Международного аэропорта Алматы Уралбека Кенжебаева.

По словам специалиста, способов отпугивать птиц от аэродромов множество, и применяют их обычно в комплексе для максимального эффекта. Наиболее опасны для самолетов стайные птицы – голуби, чайки, скворцы, грачи и воробьи.

Фото: Zakon.kz

В Международном аэропорту города Алматы существует отдел орнитологии, который входит в состав инспекции по безопасности полетов.

Ранее орнитология в авиации в Казахстане занималась исключительно птицами. Теперь же внедрены поправки, согласно которым защитные меры предусмотрены и для других животных, таких как собаки, грызуны и другие, которые тоже представляют угрозу для авиации. Администрация из Алматы также принимала участие в разработке этого документа.

Уралбек Кенжебаев занимается орнитологией на территории аэропорта Алматы уже 14 лет.

"В эту профессию приходят специалисты-зоологи, которые разбираются не только в повадках животных и птиц и изучают диких животных, но и близки к авиации, многие даже ранее работали с воздушными судами. Они знают, как совершается разбег и пробег во время взлета и посадки лайнеров, осознавая все последствия и риски при осуществлении полета". Уралбек Кенжебаев

Орнитологическая служба Международного аэропорта Алматы располагает штатом в составе девяти специалистов.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал Уралбек Кенжебаев, старший орнитолог отвечает за смену, регулирует процесс работы и производит активный контроль.

"Это включает в себя патрулирование с наблюдением, выявление птиц и факторов, привлекающих пернатых на территорию аэропорта. При этом применяются специальные средства для отпугивания птиц. К ним относятся: биоакустические установки Bird Gard, пропановые пушки, которые производят хлопок газом, дискошары, отражающие свет, тем самым отпугивая птиц, и динамический отпугиватель птиц "Кондор" в виде макета дикой птицы. Этот визуальный отпугиватель имеет форму воздушного змея, напоминающего парящего в небе хищника на высоте пяти метров", – объясняет специалист.

Фото: Zakon.kz

Также для отпугивания птиц и животных применяется следующее оборудование: механические птицеотпугиватели (МПО-1), пневматическая винтовка, шумовые пистолеты, сигнал охотника, лазерный птицеотпугиватель, оптические средства по контролю за птицами, автомобиль, оборудованный мобильной биоакустической установкой.

Фото: Zakon.kz

Периодически специалисты включают звуки хищных птиц, а также жалобные крики птахи, якобы попавшей в опасность. Как объясняют зоологи, сородичи, услышав эмоциональные голоса, понимают, что им не следует приближаться к территории, откуда распространяется источник, сообщающий об опасности.

Любопытно, что звуки голосов птиц должны соответствовать фауне и месту обитания пернатых. Их запрашивают у специалистов, тщательно изучив тональность, подобрав нужные голоса.

Фото: Zakon.kz

Пропановые пушки гремят на перроне через определенный период времени, распугивая тем самым птиц. Периодичность выхлопа звуковой установки меняют, чтобы птицы не привыкали к буханьям и "пугались" в самый непредвиденный момент.

Фото: Zakon.kz

Места установки "отпугивающего" оборудования также систематически меняют.

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем особым средством, которое отпугивает птиц на территории воздушной гавани, является пиротехника. Также орнитологи используют сигнал охотника.

"Для обеспечения безопасности полетов и предотвращения столкновения птиц с воздушными судами на аэродроме постоянно внедряются новые способы и средства отпугивания пернатых "гостей". Новым приобретением станет модернизированная пиротехника. Это очень действенное средство, которое применяется в авиации, распугивая даже хищных птиц, парящих высоко в небе", – рассказывает замруководителя аэродромной службы Международного аэропорта Алматы Уралбек Кенжебаев.

Фото: Zakon.kz

Как объяснил специалист, рассматривается закуп европейской пиротехники, которая производит два хлопка при одном выстреле. Так, при выбросе фейерверка воспроизводится первый залп, при достижении максимальной высоты – еще один. Такая технология в пиротехнике направлена на отпугивание хищных птиц – коршунов, канюков, крупных соколов. Они не боятся звука, исходящего от земли. А вот хлопок, происходящий на высоте их полета, имеет для них отпугивающий эффект.

"Также в работе применяется гладкоствольное оружие с дробью, тоже направленное на создание звукового эффекта в целях отпугивания пернатых. Птицы боятся резких звуков, хлопков, взрывов и ярких свечений. Поэтому вблизи взлетно-посадочной полосы в воздушной гавани применяются лазеры и диско-шары. Пиротехника производит яркие вспышки, отпугивая птиц". Уралбек Кенжебаев

Фото: Zakon.kz

Невидимая битва за территорию с пернатыми

Спикер поясняет, что птицы обитают там, где есть доступное пропитание и вода, а также где безопасно для них и их гнезд. Поэтому орнитологи стараются ликвидировать комфортные условия в интересах безопасности пассажиров и авиасудов: они производят обработку химикатами летного поля, чтобы не было насекомых, осушают лужи, куда могут прилетать птицы для водопоя. Тем самым стараясь "донести" до пернатых, что аэродром – опасная для них зона, обедненная пропитанием и водой. Со временем птицы понимают, что аэропорт – не лучшее место для них и улетают в поисках других, более привлекательных территорий.

Фото: Zakon.kz

Самое непростое время работы орнитологов – это период перелета птиц. Чаще – в утренние и вечерние часы.

"Именно в это время птицы передвигаются вблизи самолетов в поиске пищи. Кроме того, ближе к закату птица возвращается на ночлег. Тогда происходит активное перемещение пернатых по территории аэродрома. Патрулирование в эти периоды проводится специалистами в усиленном режиме". Уралбек Кенжебаев

Помимо орнитологов, в такие моменты задействуются другие службы аэропорта – служба авиационной безопасности, служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП), пожарная служба, которая с помощью гидрантов убирает свитые гнезда, чтобы не допустить на территории аэродрома выводков пернатых.

Фото: Zakon.kz

В ночное время активны такие птицы, как совы. У них начинается время охоты на летном поле на грызунов. Орнитологи с помощью лазеров отпугивают ночных птиц.

"Орнитологи обладают опытом и знаниями, специалисты не работают с лазерами вблизи воздушных судов. Чаще ситуации с лазером возникают из-за баловства детей, которые за территорией аэропорта светят в сторону самолетов, не понимая, что могут нанести угрозу безопасности полета". Уралбек Кенжебаев

Кроме того, по периметру забора, окружающего территорию аэропорта, мы заметили изображение хищных птиц с ярко прорисованными глазами.

Фото: Zakon.kz

Эти рисунки призваны отпугивать грызунов и других обитателей летного поля.

Почему профессия так необходима

Существуют риски серьезного повреждения самолета из-за столкновения с такими крупными птицами, как голуби, чайки, совы, ястребы и другими. Нередки случаи аварийных посадок и задержки рейсов из-за попадания пернатых в важную часть лайнеров. Поэтому орнитологи предпринимают целый комплекс мер, чтобы предотвратить опасные ситуации при взлете и посадке лайнера. Ежедневно борются и с факторами, которые привлекают птиц.

Благодаря работе специалистов, сообщил спикер, в текущем году на алматинском аэродроме случаев столкновения птиц с самолетами с последующим повреждением судна не было. Но было зарегистрировано три случая попадания птицы в лайнер.

За прошлый год происшествий с попаданием птиц в пассажирские лайнеры было 11, одно из которых с повреждением. За 2022 год было зафиксировано 22 попадания пернатыми в самолет.

"Орнитологи ведут ежеминутное наблюдение. Если специалисты замечают стаю птиц или отдельную крупную особь, немедленно отпугивают пернатую. При этом делают запись в специальном журнале, с указанием сектора и времени обнаружения птицы. На основании этих сведений ежемесячно проводится анализ". Уралбек Кенжебаев

Орнитологи составляют отчет о том, каких и где птиц наблюдали. Устанавливают причину частого появления каких-то видов и устраняют возможные риски для безопасности полетов.

Фото: Zakon.kz

В случае, если экипаж наблюдает стаю птиц на полосе или вблизи, летчики незамедлительно об этом докладывают диспетчеру вышки. Следом информация сообщается орнитологу, который отрабатывает ситуацию и отгоняет птиц. После чего воздушное судно продолжает рейс.

В свою очередь, орнитолог, который замечает опасных пернатых, оперативно доносит информацию до диспетчера, а он предупреждает экипаж о скоплении птиц. Сразу же проводятся мероприятия по их отпугиванию.

Опасные периоды

Максимальная опасность столкновений в течение года связана и с сезонными миграционными перелетами пернатых.

Самые непростые времена года в профессии авиаорнитологов – весна и осень, периоды появления молодых особей в результате размножения птиц, гнездящихся в районе расположения аэродромов. Это периоды миграции птиц, когда они улетают на юг, а затем возвращаются.

Но самый же опасный период, как отметил орнитолог, это июль-август, так как в эти месяцы на крыло встает молодняк, и, не имея опыта, птахи часто сталкиваются с самолетами.

"Сложность работы орнитологов в аэропорту заключается в том, что дежурят они днем и ночью, в любую погоду. Конечно, вахта их длится посменно, по 12 часов, с 8:00 до 20:00, но специалисты не сидят на одном месте. Они курсируют вдоль взлетной полосы, всматриваясь в горизонт и небо. Вокруг же стоит шум от турбин самолетов, сопровождаемый летом жаркой погодой и солнцепеком, а зимой – морозом и пронизывающим ветром". Уралбек Кенжебаев

Фото: Zakon.kz

На вопрос, в чем состоит сложность в этой профессии, орнитолог отметил, что скорее – в постоянном патрулировании.

"Нам нельзя стоять на месте. Птицы летают везде. И необходимо совершать обход всей территории вблизи летной полосы и незамедлительно предпринимать меры при обнаружении птиц. Площадь большая, скорость у птиц – стремительная". Уралбек Кенжебаев

Часто авиакомпании инициируют приезд зарубежных экспертов для обмена опытом с отечественными орнитологами. К примеру, в этом году специалисты делились знаниями и новыми технологиями в борьбе с нежданными воздушными жителями на мероприятии в Астане.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, орнитологи постоянно проходят тренинги по повышению квалификации. К примеру, в 2023 году в Алматы прилетал специалист из Великобритании, который делился европейским опытом по отпугиванию птиц.

Орнитолог обмолвился и о непростой ситуации в его трудовых буднях.

"Однажды стая молодых коршунов, а это птица хищная и мало чего боится, находилась на летном поле и совершенно не реагировала на работу орнитологов. Эта ситуация изрядно пощекотала нам нервы и была довольно опасна. В итоге все-таки на приемы с пиротехникой птица начала реагировать и ее удалось отогнать с эшелона самолета", – поделился воспоминаниями орнитолог.

Фото: Zakon.kz

Следует помнить, что даже если птица попала в самолет и угодила в двигатель, на всех современных воздушных судах стоит масса датчиков, которые помогают экипажу оценить последствия от такого столкновения и принять правильные решения.

Как утверждают международные эксперты, даже при развитии самой неблагоприятной ситуации – отказе двигателя – технологии рассчитаны на то, чтобы лайнер мог успешно продолжать набор высоты и выполнять полет дальше. Конечно, это нештатная ситуация, но отнюдь не катастрофическая. Реакция на отказ многократно отрабатывается экипажами. Но для того, чтобы таких ситуаций избежать, необходима ежеминутная помощь орнитологов в порту.