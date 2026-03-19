Дно древнего моря, величественный каньон и чистые озера: 7 мест для отдыха на Наурыз

Наурыз – один из самых долгожданных праздников в Казахстане. Сделать его особенным можно в путешествии: длинные выходные – шанс увидеть каньоны, озера или отправиться в степи и пустыни. Zakon.kz собрал топ‑7 лучших маршрутов.

Чарынский каньон

Чарын нередко называют казахстанским Гранд-Каньоном. Он по праву считается одним из самых завораживающих природных мест страны. Это чудо природы встречает путешественников величественными отвесными скалами, уходящими вглубь земли. Его сердце – знаменитая Долина замков, где каменные образования действительно напоминают средневековые крепости, башни и причудливые фигуры.

Фото: pexels

Наурыз – едва ли не лучшее время, чтобы увидеть Чарын во всей его красе. Здесь еще нет суеты и наплыва туристов, а природа только начинает просыпаться, создавая ощущение уединения и гармонии. Шаг за шагом, спускаясь по тропам, можно почувствовать, как постепенно исчезает городской шум, уступая место тишине, прерываемой лишь ветром и звуками природы.

Кольсайские озера

Эти озера – одно из тех мест, где природа Казахстана раскрывается особенно тонко и глубоко. Кольсайские озера спрятаны в горах Тянь-Шаня, среди густых еловых лесов, и словно создают собственный мир, отдаленный от городской суеты. Три озера, расположенные на разных высотах, выглядят как природная цепочка, где каждое последующее кажется еще более уединенным и первозданным.

Фото: pexels

И весна – особенное время для поездки в эти места. Это период, когда два сезона встречаются буквально в одном пейзаже: на вершинах еще лежит снег, а внизу уже чувствуется тепло. Воздух наполняется свежестью талой воды и ароматом хвои, а сама природа выглядит контрастной и живой.

Урочище Бозжыра

Это место находится в самом сердце Мангистау и когда-то было дном древнего океана Тетис. Сегодня об этом прошлом напоминают ослепительно белые меловые скалы, уходящие к горизонту, словно застывшие волны, и причудливые останцы, которые выглядят так, будто их выточило не время, а чья-то фантазия.

Фото: pexels

Кстати, длинные мартовские праздники считаются одним из самых удачных периодов для поездки в эти края. Погода тут становится заметно мягче, и долгие прогулки по плато или спуски к подножию скал проходят гораздо комфортнее. В это время Бозжыра особенно притягательна не только своей красотой, но и редким ощущением свободы, которое дарит открытое пространство.

Стоит отметить, что путешествие сюда требует определенной подготовки. Дорога к урочищу непростая, и чаще всего сюда отправляются на внедорожниках, нередко в сопровождении гидов, которые хорошо знают маршрут. Инфраструктуры здесь практически нет: ни привычных гостиниц, ни кафе, ни даже стабильной связи. Но именно это и делает урочище особенным. Это место для тех, кто ищет не комфорт, а подлинное соприкосновение с дикой природой, тишиной и масштабом.

Национальный парк "Алтын-Эмель"

"Алтын-Эмель" раскинулся на огромной территории, и каждый его участок открывается по-новому: от пустынных ландшафтов до горных массивов и каменистых долин, где время словно течет по своим законам.

Фото: Zakon.kz

Самая известная точка парка – "Поющий бархан". Это гигантская песчаная дюна, которая при определенных погодных условиях начинает издавать низкий, протяжный звук, напоминающий органную музыку. Этот природный феномен до сих пор вызывает удивление даже у опытных путешественников.

Весной, на Наурыз, парк раскрывается особенно гармонично. Погода становится мягче, солнце уже греет, но еще не обжигает, а степь постепенно оживает после зимы.

Катон-Карагай

Пейзажи Катон-Карагая словно собраны из классических образов дикой природы. В этом месте альпийские луга, покрытые мягкой травой, сменяются густыми хвойными лесами, а за ними поднимаются суровые горные хребты. Весной эта картина становится особенно выразительной.

Фото: wikimedia/Ivan ideia

Это направление выбирают те, кто ищет не столько комфортный отдых, сколько настоящее погружение в природу. Поездка сюда редко бывает короткой – расстояния значительные, маршруты требуют времени, но именно благодаря этому путешествие превращается в полноценное приключение. Катон-Карагай подходит для длительных поездок, экспедиций, экотуризма, когда важен не только результат, но и сам путь.

Бурабай

Бурабай давно получил неофициальное название "казахстанская Швейцария", и это сравнение возникает не случайно. Сочетание сосновых лесов, прозрачных озер и скалистых возвышенностей действительно напоминает европейские пейзажи.

Фото: pexels

Это направление ценят за его доступность. Добраться сюда можно без сложных маршрутов, а развитая инфраструктура позволяет выбрать формат отдыха на любой вкус – от комфортных отелей до более простых вариантов размещения. Именно поэтому Бурабай часто выбирают как идеальный вариант для того, чтобы отметить праздник.

Озеро Каинды

Озеро Каинды словно хранит в себе застывший момент истории. Когда-то мощное землетрясение в начале XX века изменило ландшафт, затопив ущелье, а вместе с ним и хвойный лес. Так появилось это удивительное озеро, где стволы елей до сих пор поднимаются прямо из воды, будто молчаливые свидетели прошлого.

Фото: pexels

Весной Каинды раскрывается особенно красиво. Вода приобретает насыщенный бирюзовый оттенок, который меняется в зависимости от света и погоды, а окружающие склоны постепенно освобождаются от снега. Воздух здесь прохладный и кристально чистый, а тишина кажется почти осязаемой – ее нарушают лишь редкие звуки ветра или шаги по тропе.

Стоит отметить, что на Наурыз в Казахстане ожидаются длинные выходные из-за совпадения праздничных дней с субботой и воскресеньем. При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 5 дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (с субботы по среду). При шестидневке выходными будут 21, 22, 23, 24 марта.