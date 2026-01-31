#Казахстан в сравнении
Статьи

Почему назрела необходимость изменений в Конституции, рассказал эксперт

документы, проект документации, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 16:04 Фото: pixabay
Обсуждаемые конституционные изменения следует рассматривать как своевременный ответ на накопившиеся институциональные и общественные запросы, считает руководитель Отдела анализа эффективности законодательства Института законодательства и правовой информации МЮ РК Тимур Авенов.

По мнению доктора философии (PhD) Тимура Авенова, Конституция не является "статичным" документом. Она должна отражать реальную динамику государства и общества, обеспечивать баланс публичной власти и устойчивые гарантии прав человека.

Почему назрела необходимость изменений?

По словам аналитика в сфере права и госрегулирования, за последние годы существенно изменились социальные отношения, ожидания граждан к качеству государственного управления, правоприменительная практика и технологическая среда. Это выявило ряд системных задач:

Во-первых, требуется более четкая ценностная рамка, чтобы конституционные принципы работали не только как декларации, но и как ориентир для законодательства и практики. Закрепление базовых принципов справедливости, законности и порядка повышает правовую определенность и формирует единые стандарты для всей системы публичной власти.

Во-вторых, нужна более выраженная человекоцентричность, когда права и свободы становятся смысловым стержнем всего конституционного текста, а не отдельным разделом. Это усиливает обязанность государства обеспечивать реализацию и защиту прав, а также повышает требования к качеству правоприменения.

В-третьих, возникла объективная потребность в конституционном учете цифровой реальности, включая защиту прав граждан в цифровой среде. Без конституционного уровня такие вопросы остаются фрагментарными и реагируют на вызовы с опозданием.

Для чего это важно

Конституционные изменения важны не сами по себе, а через практический эффект, который они дают для системы права и качества жизни, считает спикер.

"Повышается предсказуемость правового регулирования, поскольку ценности и принципы становятся яснее, а правоприменение получает более понятные ориентиры. Усиливается стандарт защиты прав человека, включая закрепление и развитие отдельных гарантий. Создается правовая основа для модернизации законодательства в сферах, где изменения происходят быстрее всего, прежде всего, в цифровой среде". Тимур Авенов

Такие изменения должны быть понятны гражданам. Поэтому важны открытая коммуникация и разъяснение содержания новелл. Публичное обсуждение усиливает доверие к реформе и помогает переводить конституционные положения в практические решения, а не оставлять их на уровне формальных установок, заключил эксперт по законодательству.

Как ранее отметили в Конституционной комиссии, проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
