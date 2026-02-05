Диалог с пустотой: как вести себя с мошенниками

Все мы видели ролики, где находчивые граждане иронизировали над дозвонившимися до них мошенниками. Народ восхищался смелостью авторов и охотно поддерживал борьбу за справедливость. Zakon.kz расскажет, почему подражать "народным мстителям" – воодушевляющая, но все-таки плохая затея.

Как разговаривать с мошенниками?

Никак. То есть – совсем. Не пытайтесь взывать к совести, оскорблять наглецов, тестировать на них свой талант стендап-комика, проверять на знание казахского языка и способность правильно произнести слово "тенге". Недаром ведь говорят, что молчание – золото.

Эксперты подчеркнули: лучшее общение с мошенниками – это его полное отсутствие.

"Как только вы осознали, что вам не могут звонить из госорганов, что никто не имеет права вас шантажировать и требовать срочных действий, разговор должен закончиться. А точнее – он вообще не должен начинаться", – уверен сопредседатель Комитета информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин.

Что можно предпринять?

Если вы уже подняли трубку, но сообразили, кто на том конце провода – завершайте вызов, не удостоив собеседника и парой реплик. А оставшись в тишине, попросту заблокируйте контакт и забудьте о нем.

"Любое вступление в диалог, даже из любопытства, желания "поставить на место" или "почитать нотации", работает против вас. Во-первых, это бесполезно: вы ничего не докажете и никого не перевоспитаете. Во-вторых, мошенники могут разозлиться и начать действовать агрессивнее – например, завалить вас спамом, подписать номер на десятки сервисов или создать другие цифровые неудобства. Важно понимать, что волшебной таблетки от мошенников не существует. Наша задача – принять сам факт их существования и четко осознавать, что им от нас нужно. А нужно им всегда одно и то же: деньги, личные данные, контакты и любая информация, которую можно использовать против человека", – предупреждает Питолин.

Специалист поделился самым надежным, на его взгляд, лайфхаком – постоянно обновлять свои знания и соблюдать цифровую гигиену, а именно не брать трубку с незнакомых номеров, особенно если разговор начинается с давления, срочности или угроз, пользоваться функциями предупреждения о спаме и мошенниках – такие инструменты сегодня есть у многих сотовых операторов.

Впрочем, продолжает он, есть и менее очевидный, но крайне полезный прием. Так, заполняя анкеты, бонусные формы или регистрируясь в программах лояльности, указывайте название магазина, сервиса в поле "отчество". Увидев соответствующее обращение "по батюшке" в подозрительном сообщении, сразу поймете, откуда ноги растут и данные сливаются.