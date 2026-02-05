#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Статьи

Диалог с пустотой: как вести себя с мошенниками

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 16:22 Фото: pixabay
Все мы видели ролики, где находчивые граждане иронизировали над дозвонившимися до них мошенниками. Народ восхищался смелостью авторов и охотно поддерживал борьбу за справедливость. Zakon.kz расскажет, почему подражать "народным мстителям" – воодушевляющая, но все-таки плохая затея.

Как разговаривать с мошенниками?

Никак. То есть – совсем. Не пытайтесь взывать к совести, оскорблять наглецов, тестировать на них свой талант стендап-комика, проверять на знание казахского языка и способность правильно произнести слово "тенге". Недаром ведь говорят, что молчание – золото.

Эксперты подчеркнули: лучшее общение с мошенниками – это его полное отсутствие.

"Как только вы осознали, что вам не могут звонить из госорганов, что никто не имеет права вас шантажировать и требовать срочных действий, разговор должен закончиться. А точнее – он вообще не должен начинаться", – уверен сопредседатель Комитета информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин.

Что можно предпринять?

Если вы уже подняли трубку, но сообразили, кто на том конце провода – завершайте вызов, не удостоив собеседника и парой реплик. А оставшись в тишине, попросту заблокируйте контакт и забудьте о нем.

"Любое вступление в диалог, даже из любопытства, желания "поставить на место" или "почитать нотации", работает против вас. Во-первых, это бесполезно: вы ничего не докажете и никого не перевоспитаете. Во-вторых, мошенники могут разозлиться и начать действовать агрессивнее – например, завалить вас спамом, подписать номер на десятки сервисов или создать другие цифровые неудобства. Важно понимать, что волшебной таблетки от мошенников не существует. Наша задача – принять сам факт их существования и четко осознавать, что им от нас нужно. А нужно им всегда одно и то же: деньги, личные данные, контакты и любая информация, которую можно использовать против человека", – предупреждает Питолин.

Специалист поделился самым надежным, на его взгляд, лайфхаком – постоянно обновлять свои знания и соблюдать цифровую гигиену, а именно не брать трубку с незнакомых номеров, особенно если разговор начинается с давления, срочности или угроз, пользоваться функциями предупреждения о спаме и мошенниках – такие инструменты сегодня есть у многих сотовых операторов.

Впрочем, продолжает он, есть и менее очевидный, но крайне полезный прием. Так, заполняя анкеты, бонусные формы или регистрируясь в программах лояльности, указывайте название магазина, сервиса в поле "отчество". Увидев соответствующее обращение "по батюшке" в подозрительном сообщении, сразу поймете, откуда ноги растут и данные сливаются.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Что будет модно и стильно носить весной 2026 года
17:12, Сегодня
Что будет модно и стильно носить весной 2026 года
От зимнего Иртыша до Жайыка: как казахстанцы проводят последний месяц зимы
16:10, Сегодня
От зимнего Иртыша до Жайыка: как казахстанцы проводят последний месяц зимы
Дрозд стал птицей 2026 года в Казахстане: почему его исчезновение – тревожный сигнал
12:17, Сегодня
Дрозд стал птицей 2026 года в Казахстане: почему его исчезновение – тревожный сигнал
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: