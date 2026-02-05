#Казахстан в сравнении
Статьи

Что будет модно и стильно носить весной 2026 года

что лучше будет носить весной 2026, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:12 Фото: freepik
Ну что же, пока февраль, как господин, снимает белое пальто, мы решили, что самое время начать готовиться к весне и понять, как затмить набухающие почки, пение птиц и солнечную погоду своими образами. Корреспондент Zakon.kz поговорил с дизайнером, которая назвала главные тренды.

Весна – это момент, когда мы окончательно выходим из зимней спячки, стряхиваем с себя серость, плотные слои и усталость, накопившуюся за долгие холодные месяцы. С первыми теплыми днями нам особенно хочется быть яркими, стильными и выделяющимися. Какие тренды будут актуальны весной 2026 года, нам рассказала дизайнер Аида Кауменова.

Оттепель по форме и цвету

Весна 2026 года делает ставку на цвет как на настроение. В моде выразительные и спокойные оттенки, те, которые невозможно не заметить.

"Ключевыми трендами весеннего сезона по-прежнему остаются цвет и форма. Среди самых актуальных оттенков: цвет инжира, Cloud Dancer, или "облачный танцор": это вся палитра облачных тонов. Оттенки белого, голубого, мягкие светлые цвета. Также в тренде зеленоватые оттенки инжира, цвет хурмы, а бордо сохраняет свои позиции", – рассказывает Аида Кауменова.

Если с оттенками зеленого и бордо все понятно, то у вас могут возникнуть вопросы касательно танцующих облаков, объясняем.

Главным цветом 2026 года по версии Института цвета Pantone стал Cloud Dancer – "облачный танцор". Это живой, подвижный оттенок белого с легким голубоватым оттенком. Он словно свет в движении, меняется в зависимости от окружения, ловит воздух и подчеркивает форму.

Что касается форм, дизайнер отметила, что в моду возвращается подчеркнутая талия, при этом oversize-жакеты продолжают оставаться актуальными. Основным трендом сезона можно назвать юбки сложного кроя, а также широкие брюки-шаровары.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:12
Зима в сердце, на душе вьюга: модные тренды холодного сезона

Подчеркиваем достоинства

В новом сезоне дизайнеры все чаще говорят не о жестких правилах, а о работе с пропорциями и ощущением формы. Силуэт предлагают чувствовать телом, движением, настроением. Он становится пластичным, живым и индивидуальным, словно подстраивается под ритм человека, а не наоборот. И как поет Ваня Дмитриенко: "В каждом слове, в каждой мысли твое тело – силуэт". Этот сезон предлагает все же показать себя.

"В силуэтах появляется приталенность, особенно в жакетах. Мы снова возвращаемся к форме песочных часов. Широкие плечи остаются, но бедра становятся более женственными, фактурными и объемными, отсюда и актуальность брюк-шароваров. Силуэт в целом смягчается, становится более овальным и пластичным, при этом подчеркнутая талия не дает образу утяжеляться. Именно баланс пропорций и создает по-настоящему гармоничный женский силуэт".Дизайнер Аида Кауменова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:12
Белый подиум, динамика форм и эстетика вдохновения – фоторепортаж с KFW 2025

Легкость, которую хочется ощущать

Фото: freepik

Ткани в сезоне весна-лето будут существовать параллельно сразу в нескольких направлениях, рассказала дизайнер.

С одной стороны – воздушные, легкие материалы, с другой – натуральные ткани, а также формодержащие, но при этом мягкие по фактуре.

Современные технологии позволяют создавать материалы, которые держат силуэт, не утяжеляя образ и оставаясь комфортными в носке. Отдельный акцент дизайнеры делают на принтах: главным мотивом весны и лета становятся цветы во всех возможных интерпретациях: от деликатных и почти акварельных до выразительных и масштабных.

Ключевая вещь сезона

Фото: pixels

Юбка весной 2026 года уверенно занимает позицию главного модного элемента. Длина перестает быть принципиальной. Актуальны будут и мини, и миди, и макси. Ключевым становится крой: нестандартные линии, разрезы, запахи, драпировки.

Юбка больше не воспринимается как исключительно романтичная деталь. Она может быть дерзкой, строгой, архитектурной или нарочито легкой. Все зависит от настроения и контекста.

"Must-have сезона – юбки. Они становятся главным элементом образа и приобретают сложные формы. Их надевают поверх брюк и джинсов, активно используются многослойные решения. Сами брюки также усложняются по крою. Появляются формы, напоминающие оригами. При этом тренды не возникают и не исчезают резко. Мода развивается постепенно, по спирали. Уходящие направления растворяются со временем, а на первый план выходит индивидуальность. Важно понимать, что каждый модный дом работает с мировыми тенденциями через собственный почерк и стиль". Дизайнер Аида Кауменова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:12
Личность по крою: что стиль говорит о нас

Время просыпаться

Весна 2026 года – это сезон самовыражения. Она не требует соответствия, она предлагает эксперимент. Это время, когда хочется быть заметной не из-за трендов, а благодаря внутреннему ощущению свободы и обновления.

Мода давно перестала быть просто одеждой, сегодня это язык, которым человек говорит о своем внутреннем состоянии. И если раньше тренды диктовали, что нужно носить, то теперь важнее, как вы себя ощущаете.

"На первый план выходит даже не столько сама одежда, сколько состояние тела и внутреннее ощущение человека. Физическое состояние становится отражением внутреннего баланса, и все больше людей стремятся к осознанности, самопознанию и заботе о здоровье. Именно поэтому одежда выбирается не по трендам как таковым, а по уровню комфорта и тому, насколько она уместна в конкретном образе жизни", – резюмирует Аида Кауменова.

В этом сезоне мода не заставляет вас меняться, она только подсказывает: будьте собой, но в красивом оформлении. А дальше все просто: выбирайте то, что нравится, что удобно и что делает вас ярче. И помните, весна неизбежна.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
