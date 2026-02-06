После истории со снежным барсом: почему туристам стоит быть осторожнее в горах

Горы Иле-Алатау – одно из самых популярных направлений для отдыха и туризма. Но за красивыми пейзажами скрывается дикая природа со своими законами и обитателями. Какие звери действительно могут быть опасны для человека в национальном парке и как от них спастись – в материале Zakon.kz.

За последнюю неделю внимание казахстанцев привлек вопиющий инцидент в алматинских горах, связанный со снежным барсом. После сообщений о его появлении в Сети в горные районы хлынули десятки людей – туристы, фотоохотники и просто любопытные. В погоне за редкими кадрами многие отправились в горы, движимые любопытством, не задумываясь о том, что дикий хищник – не объект для наблюдения с близкого расстояния. Подобное поведение опасно не только для самого животного, которого легко спугнуть или спровоцировать, но и для человека: стремясь увидеть снежного барса воочию, люди фактически рисковали собственной жизнью.

Иле-Алатау – живая экосистема, а не просто красивая природа

Важно помнить, что Иле-Алатауский национальный парк – это не прогулочная зона в городском парке, а естественная среда обитания диких животных. И живут они здесь по своим законам, охотятся, защищают территорию и потомство. Заблудившийся турист, поздний спуск с маршрута или ночевка в горах могут обернуться неожиданной встречей с животными. Это большая опасность для человека. Путешественник в горах – лишь гость, и именно от его поведения во многом зависит безопасность. Большинство опасных ситуаций возникает не из-за "агрессии" животных, а из-за недооценки рисков, беспечности и попыток приблизиться к дикой природе слишком близко.

Фото: pixabay, личное фото Салторе Сапарбаева.

Насколько вероятно попасть в беду и в какое время суток, в какие сезоны риск встречи диких обитателей с человеком выше, рассказал научный сотрудник лаборатории териологии Института зоологии КН МНВО РК Салторе Сапарбаев.

Какие дикие животные могут быть опасны для туристов

В природной зоне близ Алматы обитают разнообразные хищники и крупные млекопитающие. Эти животные обычно избегают человека, но могут атаковать при угрозе, как и все хищники на планете Земля.

По словам зоолога Салторе Сапарбаева, в Иле-Алатауском национальном парке обитают: тяньшанский бурый медведь, волк, рысь, снежный барс (ирбис), шакал, лисица, кабан, косуля, марал, горный козел, а также хищные птицы и мелкие хищники.

"Наибольшую потенциальную опасность для человека представляют тяньшанский бурый медведь и кабан, реже – волк. Снежный барс и рысь крайне скрытны и избегают контакта с людьми", – сказал сотрудник лаборатории териологии Института зоологии.

Но насколько возможна встреча с диким зверем и при каких обстоятельствах это может произойти? Были ли зарегистрированы такие случаи?

По словам зоолога, вероятность того, что вы столкнетесь с хищником, существует, но шансы невысоки. Чаще всего это может быть связано с одиночными походами, передвижением вне маркированных троп, ночевками в дикой местности, ранним утром, вечером или ночью.

"Случаи встреч фиксировались, однако нападения крайне редки. В большинстве ситуаций животные уходят, заметив человека". Салторе Сапарбаев

Также специалист отметил, что чаще всего туристы могут встретить косуль, маралов, лис, зайцев и иногда кабанов. Именно они могут не побояться выйти к тропам туристов и их стоянкам.

Хищники могут подходить к тропам в поисках пищи, особенно если туристы оставляют пищевые отходы. Риск встречи возрастает в лесных и лесостепных зонах, в ущельях и долинах рек, на высокогорных пастбищах в отдаленных районах. В этих локациях нужно быть наиболее внимательным. Вблизи популярных маршрутов и оборудованных троп риск значительно ниже.

Фото: из архива Салторе Сапарбаева

Вместе с тем вероятность попасть в беду, безусловно, возрастает в темное время суток, когда в природных заповедниках активны волки, медведи, кабаны, шакалы, лисы, сказал зоолог.

Опасность ночных встреч и сезонные риски в горах

Известно, что большинство хищников, обитающих в горах, ведут сумеречный и ночной образ жизни. Особенно это касается волков и медведей в теплый период года. Именно поэтому риск нежелательной встречи с диким зверем возрастает в вечерние часы и после наступления темноты.

"Опасность значительно увеличивается, если турист заблудился или задержался в горах до позднего вечера. Уставший человек теряет бдительность, может случайно приблизиться к животному, не заметить предупреждающие признаки его присутствия или выйти на звериную тропу. В таких ситуациях вероятность конфликта резко возрастает". Научный сотрудник лаборатории териологии Института зоологии КН МНВО РК Салторе Сапарбаев

О присутствии дикого животного могут свидетельствовать свежие следы на земле или снегу, разрытая почва, экскременты, сломанные ветки и характерный хруст в кустах. Также тревожными сигналами считаются фырканье, рычание или резкие звуки неподалеку. При появлении подобных признаков важно не поддаваться панике.

Фото: из архива Салторе Сапарбаева

Если есть подозрение, что поблизости находится дикое животное, необходимо сохранять спокойствие. Нельзя бегать или приближаться к источнику звука. Зоолог рекомендует обозначить свое присутствие голосом, включить фонарь и медленно отступать, не поворачиваясь к возможному зверю спиной.

Как меняются риски в зависимости от сезона

Фото: из архива Салторе Сапарбаева

Зимой животные чаще испытывают нехватку пищи. Медведи в этот период, как правило, находятся в берлогах, однако волки и кабаны могут быть более активными и осторожными, особенно в поисках корма.

Весна считается одним из самых опасных сезонов. В это время проходит брачный период, появляются детеныши, а уровень агрессии у животных возрастает. Особенно опасны встречи с медведями и кабанами, защищающими свое потомство.

Летом увеличивается поток туристов, и животные могут привыкать к запахам пищи человека. Это повышает риск ночных встреч, особенно возле палаток и стоянок. В этот период крайне важно правильно хранить еду и не оставлять пищевые отходы.

Осенью животные активно кормятся, готовясь к зиме. Медведи и кабаны становятся более подвижными и могут чаще пересекать туристические маршруты, что также повышает вероятность случайных встреч.

Основные правила безопасности для туристов

Чтобы снизить риски, специалист рекомендует не сходить с туристических троп без необходимости, не ходить в горы в одиночку и шуметь при движении, особенно в лесной зоне. Категорически запрещается кормить диких животных, приближаться к ним или к их детенышам, а также пытаться фотографировать хищников с близкого расстояния.

Фото: из архива Салторе Сапарбаева

При встрече с диким зверем нельзя бежать, кричать в панике или поворачиваться спиной. Такие действия могут спровоцировать нападение. Для дополнительной безопасности туристам советуют иметь при себе фонарь, свисток и средства связи. В отдельных случаях допускается использование газового баллончика – там, где это разрешено правилами.

В экстренной ситуации необходимо как можно скорее сообщить о происшествии сотрудникам национального парка или обратиться в службу спасения по номеру 112. По возможности важно передать точные координаты и кратко описать ситуацию.