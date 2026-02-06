43 килограмма редкости: новые подробности о снежном барсе в горах Алматы

В пресс-службе Иле-Алатауского государственного национального природного парка (ГНПП) рассказали новые подробности о снежном барсе в горах Алматы, привлекшем большое внимание как ученых, так и жителей города, сообщает Zakon.kz.

Ученые напомнили и уточнили, что в Большом Алматинском ущелье снежный барс, который охотился на добычу вблизи автомобильной дороги и около трех дней охранял ее, был отловлен с соблюдением международных стандартов безопасности и этики, после чего ему на шею надели спутниковый ошейник.

Кроме того, в целях оценки состояния здоровья и профилактики возможных заболеваний были взяты биоматериалы для анализов.

По результатам обследования животное находится в хорошем состоянии.

Далее следуют интересные факты о редком хищнике, занесенном в Красную книгу Казахстана:

"Барс – самец, возраст – 3-4 года, вес – 43 кг".

Уже после совместных мероприятий специалистов национального парка, Института зоологии и Алматинского зоопарка он был выпущен в свой естественный ареал обитания.

Теперь снежный барс продолжает свою обычную жизнедеятельность и находится под наблюдением с помощью GPS-трекера.

Опасности нет.

Также сотрудники парка настоятельно предупреждают и напоминают о том, что дикие животные – неотъемлемая часть природной среды.

Казахстанцам строго рекомендуют соблюдать дистанцию при встрече с ними:

Не приближайтесь к животному.

Не преследуйте его ради фото или видео.

Не кричите и не пугайте.

Запрещено кормить или прикасаться к животному.

"Подобные действия могут напугать животное, спровоцировать агрессию по отношению к человеку, а также нанести вред его естественной жизнедеятельности. При обнаружении дикого животного необходимо сообщить сотрудникам национального парка". Пресс-служба Иле-Алатауский ГНПП

Материал по теме Редчайший хищник и человеческое любопытство: чем закончилась история снежного барса в горах Алматы

Мы также уже рассказывали, что, по официальным данным, в стране обитает меньше 190 особей краснокнижного красавца. К тому же снежные барсы до конца не изучены.