#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
События

43 килограмма редкости: новые подробности о снежном барсе в горах Алматы

снежный барс в ошейнике, снег, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 09:33 Фото: Instagram/ile_alatau_nationalpark
В пресс-службе Иле-Алатауского государственного национального природного парка (ГНПП) рассказали новые подробности о снежном барсе в горах Алматы, привлекшем большое внимание как ученых, так и жителей города, сообщает Zakon.kz.

Ученые напомнили и уточнили, что в Большом Алматинском ущелье снежный барс, который охотился на добычу вблизи автомобильной дороги и около трех дней охранял ее, был отловлен с соблюдением международных стандартов безопасности и этики, после чего ему на шею надели спутниковый ошейник.

Кроме того, в целях оценки состояния здоровья и профилактики возможных заболеваний были взяты биоматериалы для анализов.

По результатам обследования животное находится в хорошем состоянии.

Далее следуют интересные факты о редком хищнике, занесенном в Красную книгу Казахстана:

"Барс – самец, возраст – 3-4 года, вес – 43 кг".

Уже после совместных мероприятий специалистов национального парка, Института зоологии и Алматинского зоопарка он был выпущен в свой естественный ареал обитания.

Теперь снежный барс продолжает свою обычную жизнедеятельность и находится под наблюдением с помощью GPS-трекера.

Опасности нет.

Также сотрудники парка настоятельно предупреждают и напоминают о том, что дикие животные – неотъемлемая часть природной среды.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 09:33
"Люди сильно вредят животному и не думают о себе" – ученый о желающих увидеть снежного барса в горах Алматы

Казахстанцам строго рекомендуют соблюдать дистанцию при встрече с ними:

  • Не приближайтесь к животному.
  • Не преследуйте его ради фото или видео.
  • Не кричите и не пугайте.
  • Запрещено кормить или прикасаться к животному.
"Подобные действия могут напугать животное, спровоцировать агрессию по отношению к человеку, а также нанести вред его естественной жизнедеятельности. При обнаружении дикого животного необходимо сообщить сотрудникам национального парка".Пресс-служба Иле-Алатауский ГНПП

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 09:33
Редчайший хищник и человеческое любопытство: чем закончилась история снежного барса в горах Алматы

Мы также уже рассказывали, что, по официальным данным, в стране обитает меньше 190 особей краснокнижного красавца. К тому же снежные барсы до конца не изучены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Чарын продолжает впечатлять: там показался еще один редкий хищник из Красной книги
11:39, Сегодня
Чарын продолжает впечатлять: там показался еще один редкий хищник из Красной книги
Редчайший хищник и человеческое любопытство: чем закончилась история снежного барса в горах Алматы
09:34, 04 февраля 2026
Редчайший хищник и человеческое любопытство: чем закончилась история снежного барса в горах Алматы
Уникальные кадры: снежного барса засняли в горах "Иле-Алатау"
01:07, 04 апреля 2025
Уникальные кадры: снежного барса засняли в горах "Иле-Алатау"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: