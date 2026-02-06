43 килограмма редкости: новые подробности о снежном барсе в горах Алматы
Ученые напомнили и уточнили, что в Большом Алматинском ущелье снежный барс, который охотился на добычу вблизи автомобильной дороги и около трех дней охранял ее, был отловлен с соблюдением международных стандартов безопасности и этики, после чего ему на шею надели спутниковый ошейник.
Кроме того, в целях оценки состояния здоровья и профилактики возможных заболеваний были взяты биоматериалы для анализов.
По результатам обследования животное находится в хорошем состоянии.
Далее следуют интересные факты о редком хищнике, занесенном в Красную книгу Казахстана:
"Барс – самец, возраст – 3-4 года, вес – 43 кг".
Уже после совместных мероприятий специалистов национального парка, Института зоологии и Алматинского зоопарка он был выпущен в свой естественный ареал обитания.
Теперь снежный барс продолжает свою обычную жизнедеятельность и находится под наблюдением с помощью GPS-трекера.
Опасности нет.
Также сотрудники парка настоятельно предупреждают и напоминают о том, что дикие животные – неотъемлемая часть природной среды.
Казахстанцам строго рекомендуют соблюдать дистанцию при встрече с ними:
- Не приближайтесь к животному.
- Не преследуйте его ради фото или видео.
- Не кричите и не пугайте.
- Запрещено кормить или прикасаться к животному.
"Подобные действия могут напугать животное, спровоцировать агрессию по отношению к человеку, а также нанести вред его естественной жизнедеятельности. При обнаружении дикого животного необходимо сообщить сотрудникам национального парка".Пресс-служба Иле-Алатауский ГНПП
Мы также уже рассказывали, что, по официальным данным, в стране обитает меньше 190 особей краснокнижного красавца. К тому же снежные барсы до конца не изучены.