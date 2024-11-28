Мифы и легенды: для чего были созданы Первомайские пруды в Алматинской области

По словам экскурсовода и краеведа-любителя Евгении Морозовой, один из распространенных мифов о Первомайских прудах – о существовании на месте водоема женского монастыря и детского приюта, где якобы в 1920-х годах на "приютских" озерах были расстреляны тысячи монахинь и целая толпа сирот.

Тогда нашей собеседнице эта информация показалась подозрительной. Она обратилась к священникам, у которых тоже есть свои архивы, чтобы проверить их достоверность.

Эксперт отмечает, что в истории об утопленных сиротах также смущает их количество.

Изучая историю религии, женщина заметила, что имамы и священники зачастую говорят, что вокруг вероисповеданий существует масса мифов и неверных трактовок. И обычно эти легенды нагружаются мистикой.





Еще один миф: Во время очистки в послевоенные годы в Первомайских прудах нашли множество человеческих останков. Евгения Морозова считает, что такие события просочились бы в прессу, попали бы в официальный архив и уж точно были бы подтверждающие документы.