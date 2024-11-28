Мифы и легенды: для чего были созданы Первомайские пруды в Алматинской области
Фото: Instagram/pervomayskie_prudi
Первомайские пруды – одно из любимых мест отдыха алматинцев и гостей южного региона. Это живописное место окутано множеством мифов и легенд. Насколько эти истории правдивы и для чего на самом деле был создан искусственный водоем под Алматы, разбирался Zakon.kz.
Одно из популярных туристических мест – Первомайские пруды, которые расположены в Илийском районе Алматинской области. Добраться до этой локации можно всего за 40 минут, так как они находятся в 17 км от города.
Хотя вокруг этого места бытует масса мифов и легенд, существует одна, которая настолько укоренилась среди местных жителей, что многие считают ее правдой. Однако те, кто изучал историю Алматы, утверждают обратное.
По словам экскурсовода и краеведа-любителя Евгении Морозовой, один из распространенных мифов о Первомайских прудах – о существовании на месте водоема женского монастыря и детского приюта, где якобы в 1920-х годах на "приютских" озерах были расстреляны тысячи монахинь и целая толпа сирот.
"Много лет назад официальное издательство опубликовало материал с недостоверной информацией, в котором утверждалось, что на территории Первомайских прудов когда-то находился женский монастырь и детский приют. Конечно, тогда журналист написал все со слов спикера, но эта информация быстро распространилась как история этого места. Через несколько лет этот фейк начали рассылать в мессенджерах. Он широко тиражировался среди местных жителей". Евгения Морозова
Тогда нашей собеседнице эта информация показалась подозрительной. Она обратилась к священникам, у которых тоже есть свои архивы, чтобы проверить их достоверность.
"По информации архива священников, на Первомайских озерах никогда не было монастыря. Мало того, перед Первой мировой войной в тогдашней Туркестанской области было создано всего два монастыря: один – в Ташкенте, другой – в Алматы. В нашем городе он был расположен на углу улиц Сейфуллина и Райымбека, вблизи нового кладбища". Евгения Морозова
Эксперт отмечает, что в истории об утопленных сиротах также смущает их количество.
"Перед революцией в Алматы был Верненский приют, нынешнее здание музея Алматы. Примерно после 1910-х годов там было всего около 40 детей, а не 150-250, как сообщалось в этой информации. Даже эти цифры не сходятся. И непонятно, откуда вообще взялась такая версия. Это настоящий фейк и миф, который нужно развеивать", – считает Морозова.
Изучая историю религии, женщина заметила, что имамы и священники зачастую говорят, что вокруг вероисповеданий существует масса мифов и неверных трактовок. И обычно эти легенды нагружаются мистикой.
Еще один миф: Во время очистки в послевоенные годы в Первомайских прудах нашли множество человеческих останков. Евгения Морозова считает, что такие события просочились бы в прессу, попали бы в официальный архив и уж точно были бы подтверждающие документы.
К слову, Первомайские пруды появились вблизи Алматы не случайно. Это было связано с практическими нуждами, а именно – для орошения полей, регулирования водных ресурсов и разведения рыб. Сам водоем появился в 1960-е годы, когда на реке Теренкара построили несколько плотин.
С чем связано создание искусственных водоемов в Алматинской агломерации, нам объяснил инженер-гидротехник Александр Чжен. По его словам, весь снег, который выпадает в горах Алматы и Алматинской области, тает и стекает в реки Малая и Большая Алматинка, Талгар и другие. Все они являются площадью водосбора и впадают в реку Или.
"То есть такие места, как Первомайские пруды, люди создавали прежде всего для того, чтобы накапливать там воду, а потом использовать ее для орошения. Даже Большой Алматинский канал в Алматы в советское время был источником для полива сельскохозяйственных культур". Александр Чжен
Он отмечает, что попутно в прудах появляется рыба. Поскольку птицы из одного водоема в другой переносят на своих лапках икринки, и они, естественно, разводятся в водоеме. А иногда мальков выпускают намеренно.
Фото: Instagram/pervomayskie_prudi
"В целом, особенность наших среднеазиатских рек такова, что они полноводные. То есть летом они практически превращаются в маленькие ручейки. Когда наступает осень, водоем пустой. А потом за зиму снег накапливается. И ранней весной начинает все таять, и они снова заполняются. Для этого также были создано Аэропортовое озеро. А озеро Сорбулак собирает сточные воды города Алматы. Таким образом, все эти пруды предназначены для накапливания весеннего и осеннего паводка для дальнейшего использования в орошении земель", – говорит Чжен.
Чжен вспоминает, что раньше его одногруппники работали в сфере мелиорации. Они контролировали эти водоемы. Следили за уровнем, смотрели, сколько и куда спустили воды с помощью регулирующих механизмов.
Фото: Instagram/pervomayskie_prudi
Со временем Первомайские пруды стали важной частью туристической жизни региона. Как отмечает Чжен, это естественный процесс. Практически все подобные водоемы чуть позже становятся привлекательными для отдыхающих и постепенно превращаются в места массового отдыха.
"Это само собой происходит возле крупных искусственных водоемов. Люди начинают ездить на рыбалку или просто покупаться. Потом предприниматели начинают выкупать и инвестируют туда деньги. Так произошло и с Первомайскими прудами".
Фото: Instagram/pervomayskie_prudi
В настоящее время Первомайские пруды облагорожены и на их территории создан платный парк. Здесь есть рыбалка, бассейны, пляжи, клубы, рестораны, а также зоны для плавания и отдыха. В основном на территории работают бизнесмены, которые управляют различными базами, в том числе спортивными, где проводятся тренировки по гребле. Одним из самых популярных мест является зона с лотосами, которую едут посмотреть многие туристы.
Фото: Instagram/pervomayskie_prudi
А легенды о прудах часто придают им мистический оттенок. Но на самом деле многие из этих историй не имеют под собой реальных оснований и скорее связаны с таинственными видами искусственного озера и красотой этого уголка Казахстана.
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