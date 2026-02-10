Как семья акробатов из Павлодара стала легендой цирка в Монте-Карло

На аккаунты семьи Котенёвых в социальных сетях сейчас подписана сама ее Высочество принцесса Монако – Стефания – главная поклонница их циркового искусства, сообщает Zakon.kz.

Однажды акробаты получили письмо на электронную почту с просьбой прислать видео их номера. Чтобы лично убедиться, достойны ли Котенёвы участия в престижном фестивале в Швейцарии, где на тот момент они работали по контракту, приехал вице-министр циркового форума Монте-Карло.

Павлодарская школа акробатики

Семья Котенёвых Илья и Регина воспитывают трех юных спортсменов. Старший сын Тагир уже стал кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике, он тренируется у павлодарского акробата. Дочери Зара и Илиана тоже занимаются акробатикой и уверенно идут по пути настоящих спортсменок. Их тренировки, режим и обучение проходят под руководством родителей.

Регина пришла в акробатику в семь лет, а Илья – еще раньше, в шесть. С шести до восемнадцати лет он занимался профессионально.

"Мы всегда тренировались вместе, а в подростковом возрасте начали уже по‑другому смотреть друг на друга – так и зародились наши отношения. Все происходило в зале ДЮШОР Павлодара, который работает и сегодня. Там сейчас занимается наш сын Тагир", – говорит Регина.

Фото: из личного архива Котенёвых

Загадочный звонок из дю Солей

Илья Котенёв еще в 14 лет смотрел выступления артистов дю Солей на старых видеокассетах. С тех пор он мечтал оказаться на легендарной арене.

"В декабре 2010 года в Петропавловске проходил кастинг. Приехал представитель цирка. Я его прошел, но ответа не получил, мне тогда было всего 17 лет. В марте 2011-го исполнилось 18, и именно тогда раздался звонок на домашний телефон. На кастинге было множество заданий: нужно было показать прыжки на дорожке, пройти проверку физической подготовки – растяжку, артистизм. Давали разные творческие задания: придумать сценку со стулом, показать танец, спеть песню. Позвонили и пригласили на шоу в Макао. Я согласился, но туда меня не взяли. Зато вскоре пригласили в Канаду, в Монреаль, на общую стажировку", – вспоминает Илья.

Из Павлодара в Канаду

Канадский офис Цирка дю Солей – место, где спортсменов превращают в артистов. В 18 лет туда отправился павлодарский акробат Илья Котенёв, чтобы выйти на сцену знаменитого шоу в Лас-Вегасе. Но он лишь продолжил уже начатую историю: до него в дю Солей попали и другие казахстанцы – ребята из Петропавловска.

"Приезжаешь на полгода, и тебя обучают определенному цирковому ремеслу – одному-двум жанрам. Учат танцам, пению, артистизму, клоунаде. Есть занятия по игре на барабанах, хип-хопу – целый день расписан уроками. С девяти утра до шести вечера тебя учат быть артистом. Из тебя буквально выбивают зажатого спортсмена. Позже меня пригласили попробовать себя на подкидной доске. Ближе к концу года мне предложили контракт в Лас-Вегасе, в шоу Mystère ("Волшебство"). Это самое старое шоу легендарного цирка, оно основано в 1993 году – как раз в год моего рождения", – ностальгирует глава семейства.

Фото: из личного архива Котенёвых

Полгода в Лас-Вегасе

Шоу Цирка дю Солей разбросаны по всему миру. Существует три формата: стационарные театры, работающие только в одном месте; туровые шоу-шапито; аренные постановки, которые проходят в ледовых дворцах. Илью пригласили именно в стационарное шоу – как на заводе, пять раз в неделю выходить на сцену. Так он провел там полгода.

"Позже Илья позвал меня к себе. Тогда мы еще не были женаты, и визу мне не дали – как незамужней. Он не захотел оставаться там один. Да и самому ему было не по душе: тренировки, работа, жизнь в пустыне, жара под +50 градусов. В итоге Илья вернулся в Павлодар", – вспоминает Регина.

Для молодого и заряженного парня яркий Лас-Вегас оказался чужим: свои правила, свои законы, своя энергия.

Фото: из личного архива Котенёвых

Новые горизонты и возвращение в LA

Но не все было так плохо: за полгода работы Илья заработал на шикарную свадьбу, которую они сыграли в Павлодаре. Регина в это время работала тренером в ДЮШОР, а Илья уезжал по контрактам, чтобы обеспечить семью.

"После Цирка дю Солей я отправился работать на корабль. Там осваивал новый цирковой жанр – "Русская палка". Это пятиметровая конструкция из трех скрученных шестов. Я стоял снизу, а партнер прыгал на середину палки и должен был приземлиться. За месяц я освоил этот номер. Корабль ходил по Азии – Сингапур, Таиланд и Китай. На круизном лайнере я работал месяц", – рассказывает Илья.

Позже акробат выступал в Беларуси на дорожке, на которой тренировался всю жизнь. Его пригласили в состав программы "В гостях у фестиваля в Монте-Карло".

"Там собрались лучшие номера, и я приехал в Минский госцирк уже в готовый номер – акробатические элементы, хореография. После этого вернулся и поработал тренером. В 2014 году у нас родился сын, и я снова отправился в Лас-Вегас. На этот раз приглашение пришло не на домашний телефон, а по видеозвонку – в то же шоу Mystère. Два года я отработал там, семья приезжала вместе с детьми. Потом они уехали", – вспоминает Илья.

Дома, в Павлодаре, семья тренируется в частном зале, его предоставляют спортсмены-акробаты, а также дают необходимую технику и инвентарь.

Фото: из личного архива Котенёвых

Флаг Казахстана в Цирке дю Солей

Первым казахстанцем, оказавшимся на сцене мирового цирка, стал Сергей Суслов из Петропавловска. Чтобы пройти кастинг, он отправлял видеозаписи своих выступлений на кассетах. Позже ряды казахстанцев в Цирке дю Солей пополнили павлодарцы Роман Кенжаев и Нурлан Смагулов. По традиции в цирке вывешивают флаги тех стран, чьи артисты работают в труппе, – среди них гордо развевается и флаг Казахстана.

Фото: из личного архива Котенёвых

Мечта Регины

Постоянные контракты Ильи и его творчество вдохновляли Регину: она мечтала стать цирковой актрисой. Родив троих детей, каждый раз восстанавливала форму и продолжала тренироваться. Два года назад судьба сама привела ее в цирк – у Ильи травмировался напарник, и Регине предложили создать дуэт.

"Мы начали тренироваться в воздушном жанре. Создали дуэт, одновременно занимались с детьми и вели соцсети. Первый контракт получили в Китае: это было в формате dinner show – зрители приходили ужинать и смотреть представление. Между танцевальными номерами выходили цирковые артисты. Мы работали с воздушным кольцом и мачтой. Это было в провинции Шаньси, в городе Тайюань – индустриальном центре. Туда мы и уехали", – рассказывает Регина.

Фото: из личного архива Котенёвых

Фото: из личного архива Котенёвых

Час икс

И вот наступил час икс: арена фестиваля в Монте-Карло, а среди зрителей – сама принцесса Стефания. 48-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло прошел с 16 по 25 января 2026 года. Это престижное событие, включающее и 13-й фестиваль "Новое поколение", проходит под знаменитым шатром Chapiteau de Fontvieille под патронатом принцессы Стефании. Зал аплодировал стоя – 3200 зрителей.

"Музыка Людовико Эйнауди Experience. Мы трогали сердца зрителей и судей. Принцесса была там. Мы познакомились с ней, но до конца не верили, что это действительно она. Она передала нам подарки. Встреча была не протокольной. Оказалось, что она наблюдала за нами два-три года, еще с 2023-го, подписана на нас в Instagram. Ее Высочество любит животных. У нее на ферме живут собаки и бараны. А еще принцесса рассказывала, как спасала слонов", – делятся собеседники.

Илья и Регина признались, что очень переживали и хотели быть достойными этой встречи.

"На фестивале выступают цирковые династии с двухсотлетней историей, а мы – простые павлодарцы", – улыбаются артисты.

Теперь супруги мечтают, чтобы их дочери Илиана и Зара выступили на детском фестивале в Монте-Карло, на той же арене, что и их родители. Между тем семью ждет работа по контракту в цирке Финляндии, тренировки и подготовка дочерей. А принцесса Монако, возможно, продолжит следить за их успехами в социальных сетях.