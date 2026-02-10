Природа творит чудеса: как добраться до ледяных локаций в Алматы и области

Природа умеет впечатлять своими творениями. Даже зимой, когда кажется, что вокруг все бело, однообразно и скудно, найдутся места, которые окажут неизгладимые впечатления. Например, величественные ледяные фигуры, образованные естественным способом.

Zakon.kz собрал подборку самых удивительных мест близ Алматы, от которых кровь стынет в жилах.

Здесь ни капли речи о магии или человеческом вмешательстве. Эти места сотворены самой природой, они выглядят фантастически и вызывают волну вопросов. Середина февраля, а это значит, что совсем скоро зима будет на исходе, поэтому самое время ловить ее за "хвост" и устроить по-настоящему ледяную фотосессию. Как это делают алматинцы, которые продемонстрировали, насколько мир полон загадок и изумительной красоты.

Ледяные вулканы

Жительница Алматы Шолпан Мускина считает, что Музтау – способ увидеть другую зиму, нежели она есть в городе. Недавно она посетила ледяные вулканы в Алматинской области, которые по традиции каждую зиму образовываются в районе сел Кеген и Карасаз. Их основа – подземные источники, из которых фонтаном бьет артезианская вода, поднимаясь с глубины 200 метров. Из-за низких температур родники замерзают, образуя столбы причудливой формы высотой до 15 метров, напоминая вулканы и гейзеры.

Фото: из личного архива Шолпан Мускиной

"В поездку мы отправились организованным сообществом "Не сидим дома". Нас было около 35 человек, ехали на комфортабельном автобусе. Дорога оказалась легкой и приятной: по пути делали остановки, можно было перекусить и немного отдохнуть. Большой плюс – транспорт подъезжает прямо к самим вулканам, длительных пеших переходов не требуется". Шолпан Мускина

Фото: из личного архива Шолпан Мускиной

Первой локацией для девушки стал ледяной вулкан в Кегене. Местные поговаривают, что он существует с 90-х годов. В этом году "айсберг" хорошо разросся ввысь и вширь, став очередной диковинкой.

"Он немного меньше, чем второй, но для меня это был первый ледяной вулкан, который я увидела вживую. Впечатления – очень яркие и красивые. Мы провели там около часа: фотографировались, дети катались на ватрушках, также была возможность покататься на лошадях". Шолпан Мускина

Фото: из личного архива Шолпан Мускиной

Застывший фонтан

Затем группа вместе с Шолпан Мускиной отправилась ко второй локации в Карасаз. Ледяной бело-голубой фонтан также появился буквально из ничего. Огромная ледяная глыба из тысяч свисающих "сталактитов" возвышается на въезде в село, возле нее постоянно толпятся люди.

Фото: из личного архива Шолпан Мускиной

"Дорога заняла примерно час-полтора, и особых ожиданий у нас не было. Но по приезде мы были приятно удивлены: перед нами открылся невероятный вид – горы, на фоне которых паслись лошади. Картина была по-настоящему завораживающей. Ледяной вулкан в Карасаз заметно больше, и здесь мы провели около двух часов, потому что хотелось подольше сохранить эти моменты – и в памяти, и на фотографиях. Поездка оставила исключительно приятные ощущения. Мы живем в городе, и такие выезды с близкими действительно очень ценны. Мы подышали свежим воздухом, пообщались, перезагрузились – и, пожалуй, это самое главное". Шолпан Мускина

Фото: из личного архива Шолпан Мускиной

Плачущая стена

Другая алматинка Адель Аюпова рассказала о Ледяной стене в ущелье Комирши, недалеко от озера Тузколь. Это живописный природный объект, который получается благодаря замерзшему водопаду. Глядя на картину, складывается впечатление, что скала буквально плачет ледяными слезами, образуя каскады.

"О Ледяной стене я узнала из рассказов друга-геодезиста Марата Гильязова, он часто бывает в тех краях по работе, и мне захотелось тоже увидеть такую красоту. Ее также называют "Стеной плача", находится она в Алматинской области, примерно в 230 км от Алматы, по времени у нас заняло 4-5 часов. Мы добирались на машине, часть пути проходила по горной дороге, что само по себе уже было настоящим приключением, особенно зимой. Ехать лучше на кроссовере или на джипе, потому что местами там есть труднопроходимые места". Адель Аюпова

Фото: из личного архива Адель Аюповой

Само ущелье очень красивое и необычное, однако его визитной карточкой стал ледяной водопад. Это огромный водоносный пласт, который находится метров на 50 выше дна ущелья, на отвесном склоне одной из гор ущелья. Ширина этого выхода воды – около 100 метров.

"Меня впечатлили величественные ледяные массивы – природа действительно умеет создавать удивительную красоту. Эта локация понравится любителям природы, фотографам и всем, кто ищет уединение и необычные пейзажи. Я думаю, что и в другие сезоны года там удивительно красиво". Адель Аюпова

Фото: из личного архива Адель Аюповой

Стеклянная пещера

Алматинский фотограф-путешественник Эрик Туркебаев предупреждает, что ледник Богдановича сейчас недоступен для туристов, его временно перекрыли. Из актуального остается грот Туюксу и Бутаковский водопад.

Фото: из личного архива Эрика Туркебаева

"Для себя я грот Туюксу открыл еще в конце 2020 года. Он расположен выше метеостанции "Мынжылкы", недалеко от гляциологической станции "Туюксу", которая занимается изучением ледников. И ледяная пещера, словно стеклянная, возле этой станции находится значительно далеко. Чтобы добраться до него, потребуются хорошие физические данные, здоровье и подготовка. В среднем поднимаемся мы туда около пяти часов с базовой станции Шымбулака. Расстояние в обе стороны выходит почти 20 км, и нужно понимать, что это очень сложно". Эрик Туркебаев

Фото: из личного архива Эрика Туркебаева

Хрустальные сталактиты

А вот говоря про Бутаковский водопад, гид считает, что это один из самых больших в непосредственной близости от Алматы, его высота – 30 м. Находится он в ущелье Малая Алматинка. Дойти до него зимой гораздо легче, нежели летом: 2,5 км хорошо натоптанной тропы, камни остаются под снегом. На месте застанут тысячи хрустальных сталактитов, которые так и светятся в ясную погоду.

Фото: из личного архива Эрика Туркебаева

"Есть несколько способов добраться до Бутаковского водопада. Первый – это классический: доехать до Бутаковского ущелья, проехать Бутаковский экопост, оставить авто на парковке, до водопада нужно идти пешком 2 км в одну сторону. Второй – на общественном транспорте, до него едет автобус 29Р. Однако он оставляет на экопосту, дальше придется подниматься около 4 км пешком до парковки и оттуда еще 2 км до самого водопада, это крайне неудобно. Также если у вас нет машины, лучше начать поход с Медеу, там очень красивый маршрут. Если дойти до Бутаковки выйдет примерно максимум три часа, а расстояние около 6,5-7 км в одну сторону. Если идти с Медеу до Бутаковского водопада и потом обратно возвращаться на Медеу, то потребуется больше 12 км. И еще один метод: начать путь с Медеу, дойти до Бутаковского водопада, пройти через лес. Это совсем не сложно, но нужна хорошая подготовка, поэтому желательно идти с гидом, потому что там можно заблудиться, если не знаете тропу". Эрик Туркебаев

Фото: из личного архива Эрика Туркебаева

Изучать тайны зимних сокровенных мест Эрик Туркебаев советует до марта. Конечно, главное – собственная безопасность и не навредить природе. Весной начнется лавиноопасный период, когда посещать эти места небезопасно. К тому времени и ледяные глыбы начнут таять.