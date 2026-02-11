#Казахстан в сравнении
Статьи

Романтика напрокат: как и почему возникла услуга аренды букетов для селфи

День Валентина, 14 февраля, 8 марта, цветы, праздники, отношения, тренды, подарки, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 16:48 Фото: freepik
Близится День Валентина. Пока дамы с нетерпением ожидают сюрпризов, их кавалеры судорожно подсчитывают бюджет. Но зачем полагаться на сильный пол, если можно взять все в свои руки? О том, как благородные чувства и порывы превращаются в картинку для соцсетей, в материале Zakon.kz.

Нарву цветов и одолжу букет

...той девушке, которая – клиент. Именно так преподносят любопытную услугу многие цветочные магазины. Любительницам лизинговых пионов и тюльпанов обещают предоставление какого угодно флористического шедевра – на время фотосессии, конечно. А после часа X букет продолжит путешествие в second hand, как пресловутая "бутылка дружбы" в нашем детстве. Зато сколько людей успеют прикоснуться к прекрасному, пока оно окончательно не утратит товарный вид!

Ради справедливости, в наших широтах предложение передавать друг другу зелень, как олимпийский факел, пока не особенно популярно. По крайней мере, в подавляющем большинстве отечественных "цветочных" нам чуть озадаченно признались: такой услуги у них нет вовсе. В других она, судя по всему, "ушла в спячку" на зиму из-за риска превращения нежных лепестков в пожеванную жвачку под снегом и ветром.

Фото: скриншот

Наиболее прорывным в плане поставки декора для "себяшек" в Инстаграме оказался ожидаемо сам Инстаграм. Здесь тебе и целая клумба хризантем с гортензиями – аренда, к слову, посуточная и обойдется в 7 тыс. тенге – и огромный плюшевый мишутка со 101-й мыльной розой – доступен вызов букета на час или день.

Не будем забывать и о платформе частных объявлений, на просторах которой круглогодично обнаруживаются б/у свидетельства чужой любви по сниженным ценам – примерно тем же, что и "прокат", но с возможностью дать бутонам спокойно встретить старость без вспышек фотокамер.

Фото: скриншот

Откуда стебли растут

Вообще идея обобществить розочки пришла к нам, судя по всему, из соседней России. И начиналась с шутки. Один оборотистый маркетолог создал сервис аренды букетов на 10 минут. В успех авантюры мужчина не верил, однако уже через пару часов, получив отклик чуть не всего Рунета, понял: нашел золотую жилу.

Шутки шутками, а блеснуть охапкой голландских на зависть подругам, заодно продемонстрировав бывшему, кого он потерял, возжелали сотни пользовательниц! Так цветочки закрутились, рубли замутились. Иные леди умудрились обобществить и курьера до кучи – просили запечатлеться с ним со спины в момент якобы "вручения", чтоб уж наверняка.

Фото: pixabay

Появления подражателей долго ждать не пришлось, "уникальное" предложение быстро расползлось по всей РФ, а позже и вовсе вырвалось за ее пределы. Подход к продвижению стал прямолинейнее: девушкам "в лоб" настоятельно рекомендуют заставить парня ревновать, а конкуренток – грызть локти.

"Если твой мужик жмот или нищеброд, заказывай цветы для фото у нас", – пишут бизнесвумен. Дословно.

Даже предлагают бонусы – "казенные" коробки от айфонов и брендированные (пустые, как 14 февраля без подарков) пакеты от элитной ювелирки.

Так что, если у вас дома завалялась парочка упаковок от всякого дорого-богатого, имейте в виду: тара нынче способна окупить покупку своего же содержимого.

Главное, поторопиться. Неровен час цветочно-коробочную лавку "прикроют" нейросети, где уже сейчас можно нарисовать себе любой подарок в комплекте с дарителем.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
Следите за новостями zakon.kz в:
