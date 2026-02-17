#Референдум-2026
Статьи

Прайм-эра продолжается: Казахстан вывел формулу побед

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 17:33 Фото: Zakon.kz
2026 год для Казахстана начался с грандиозных прорывов и долгожданных наград. Zakon.kz расскажет о самых значимых из них.

Вспомним слова из новогоднего поздравления главы государства Касым-Жомарта Токаева: "Мы стоим на пороге Года Лошади. Это животное занимает особое место в жизни нашего народа. Согласно поверьям, Год Лошади считается благоприятным. Мы возлагаем большие надежды на 2026 год. Как прогрессивная нация, мы смотрим далеко вперед. Перед нами стоят высокие цели, и у нас есть конкретные планы, как их достичь. В эти особенные мгновения хочу отдельно обратиться к молодежи и детям. Вы живете в эпоху совершенно новых явлений и огромных возможностей. Каждый из вас, прежде всего, должен верить в себя, в свои силы и способности."

Видимо, молодежь тогда действительно получила положительный заряд. А иначе как объяснить...

"День Михаила"

Так казахстанцы теперь именуют 14 февраля. И неудивительно, ведь именно эта дата войдет в историю нашего спорта как момент невероятной победы отечественного фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпиаде в Милане. После короткой программы чемпион был пятым, но упорная борьба привела его к триумфу, а Казахстан – к первому за всю историю олимпийскому "золоту" по фигурному катанию.

Битва с первой ракеткой мира

Которая, как известно, закончилась в пользу другой звезды нашего спорта – теннисистки Елены Рыбакиной. 31 января она выиграла Australian Open-2026, сразив выдающуюся соперницу Арину Соболенко в трех сетах. Сама Рыбакина позже признавалась в интервью: "Это была действительно тяжелая битва... Я суперсчастлива и горжусь". А вместе с ней – и все любители спорта.

Другая сторона спорта

Теперь к тому, что многие люди за 30 пока недооценивают, хотя молодежь уже живет в этом мире: киберспорт. Данил "Мolodoy" Голубенко получил Rookie of the Year на HLTV Awards 2025, ее часто называют "Оскаром" в мире Counter-Strike. Интересно, что награду "Новичок года" Мolodoy получил прямо в свой 21-й день рождения. Он стал четвертым обладателем этого титула в истории премии, последовав за m0NESY (2022), NertZ (2023) и donk (2024). Статус "Новичка года" от HLTV – это автоматический пропуск в элиту мирового CS. Предыдущие обладатели этой награды (m0NESY, donk) после победы стали одними из самых дорогих и востребованных игроков в мире.

Важно и другое: в ноябре 2025 в пресс‑релизе организатора IEM Chengdu прямо зафиксировано, что его команда FURIA стала чемпионом, а он получил DHL MVP – то есть признание "самый ценный игрок" в турнире высокого уровня.

Нас услышали

И наконец – музыка, где многие страны мечтают "быть услышанными", а не просто "быть талантливыми". Казахстанская певица Yenlik (Енлик Курарбек) приняла участие в культовом международном музыкальном проекте A COLORS SHOW. Она стала первой артисткой из Казахстана, которая выступила на этой престижной платформе. Ее выступление с синглом Bipl было опубликовано на официальном YouTube-канале COLORS 12 января 2026 года.

Лучшие из лучших

Еще одна замечательная победа, которую можно отметить, – победа нашего спецназа на международном турнире UAE SWAT CHALLENGE-2026, объединившем лучшие спецподразделения мира. На протяжении пяти соревновательных дней 109 команд из 48 стран мира демонстрировали мастерство, скорость, тактическое мышление и слаженность действий в условиях, максимально приближенных к реальным. Казахстанцы взяли и первое, и второе места.

Покоряя вершины

Прославленная альпинистка Анар Бурашева стала первой женщиной в истории Казахстана и Центральной Азии, покорившей все семь высочайших вершин на всех континентах мира и выполнившей программу "Семь вершин" (Seven Summits):

  1. Эверест (8848 м) – Азия.
  2. Аконкагуа (6962 м) – Южная Америка.
  3. Денали (6194 м) – Северная Америка.
  4. Килиманджаро (5895 м) – Африка.
  5. Эльбрус (5642 м) – Европа.
  6. Массив Винсон (4897 м) – Антарктида.
  7. Пирамида Карстенз (4884 м) – Австралия и Океания.

Финальной точкой маршрута стала высочайшая точка Антарктиды, которую представительница Казахстана покорила в этом году.

И каждый вдохновляющий пример, каждый шаг талантливых сограждан все больше приближает нас к пониманию: мировой уровень не недостижим. Он – всего лишь очередная высота, на которую более чем реально взобраться.

Айсулу Омарова
