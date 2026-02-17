Прайм-эра продолжается: Казахстан вывел формулу побед

2026 год для Казахстана начался с грандиозных прорывов и долгожданных наград. Zakon.kz расскажет о самых значимых из них.

Вспомним слова из новогоднего поздравления главы государства Касым-Жомарта Токаева: "Мы стоим на пороге Года Лошади. Это животное занимает особое место в жизни нашего народа. Согласно поверьям, Год Лошади считается благоприятным. Мы возлагаем большие надежды на 2026 год. Как прогрессивная нация, мы смотрим далеко вперед. Перед нами стоят высокие цели, и у нас есть конкретные планы, как их достичь. В эти особенные мгновения хочу отдельно обратиться к молодежи и детям. Вы живете в эпоху совершенно новых явлений и огромных возможностей. Каждый из вас, прежде всего, должен верить в себя, в свои силы и способности."

Видимо, молодежь тогда действительно получила положительный заряд. А иначе как объяснить...

"День Михаила"

Так казахстанцы теперь именуют 14 февраля. И неудивительно, ведь именно эта дата войдет в историю нашего спорта как момент невероятной победы отечественного фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпиаде в Милане. После короткой программы чемпион был пятым, но упорная борьба привела его к триумфу, а Казахстан – к первому за всю историю олимпийскому "золоту" по фигурному катанию.

Битва с первой ракеткой мира

Которая, как известно, закончилась в пользу другой звезды нашего спорта – теннисистки Елены Рыбакиной. 31 января она выиграла Australian Open-2026, сразив выдающуюся соперницу Арину Соболенко в трех сетах. Сама Рыбакина позже признавалась в интервью: "Это была действительно тяжелая битва... Я суперсчастлива и горжусь". А вместе с ней – и все любители спорта.

Другая сторона спорта

Теперь к тому, что многие люди за 30 пока недооценивают, хотя молодежь уже живет в этом мире: киберспорт. Данил "Мolodoy" Голубенко получил Rookie of the Year на HLTV Awards 2025, ее часто называют "Оскаром" в мире Counter-Strike. Интересно, что награду "Новичок года" Мolodoy получил прямо в свой 21-й день рождения. Он стал четвертым обладателем этого титула в истории премии, последовав за m0NESY (2022), NertZ (2023) и donk (2024). Статус "Новичка года" от HLTV – это автоматический пропуск в элиту мирового CS. Предыдущие обладатели этой награды (m0NESY, donk) после победы стали одними из самых дорогих и востребованных игроков в мире.

Важно и другое: в ноябре 2025 в пресс‑релизе организатора IEM Chengdu прямо зафиксировано, что его команда FURIA стала чемпионом, а он получил DHL MVP – то есть признание "самый ценный игрок" в турнире высокого уровня.

Нас услышали

И наконец – музыка, где многие страны мечтают "быть услышанными", а не просто "быть талантливыми". Казахстанская певица Yenlik (Енлик Курарбек) приняла участие в культовом международном музыкальном проекте A COLORS SHOW. Она стала первой артисткой из Казахстана, которая выступила на этой престижной платформе. Ее выступление с синглом Bipl было опубликовано на официальном YouTube-канале COLORS 12 января 2026 года.

Лучшие из лучших

Еще одна замечательная победа, которую можно отметить, – победа нашего спецназа на международном турнире UAE SWAT CHALLENGE-2026, объединившем лучшие спецподразделения мира. На протяжении пяти соревновательных дней 109 команд из 48 стран мира демонстрировали мастерство, скорость, тактическое мышление и слаженность действий в условиях, максимально приближенных к реальным. Казахстанцы взяли и первое, и второе места.

Покоряя вершины

Прославленная альпинистка Анар Бурашева стала первой женщиной в истории Казахстана и Центральной Азии, покорившей все семь высочайших вершин на всех континентах мира и выполнившей программу "Семь вершин" (Seven Summits):

Эверест (8848 м) – Азия. Аконкагуа (6962 м) – Южная Америка. Денали (6194 м) – Северная Америка. Килиманджаро (5895 м) – Африка. Эльбрус (5642 м) – Европа. Массив Винсон (4897 м) – Антарктида. Пирамида Карстенз (4884 м) – Австралия и Океания.

Финальной точкой маршрута стала высочайшая точка Антарктиды, которую представительница Казахстана покорила в этом году.

И каждый вдохновляющий пример, каждый шаг талантливых сограждан все больше приближает нас к пониманию: мировой уровень не недостижим. Он – всего лишь очередная высота, на которую более чем реально взобраться.