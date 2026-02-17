#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
491.97
583.77
6.39
Статьи

Что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести, куда бежать при землетрясении

Землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:01 Фото: Zakon.kz
В Алматы сегодня, 17 февраля 2026 года, в 15:09 произошло землетрясение ощутимостью 2 балла. В этой связи Zakon.kz напоминает, как не поддаться панике, правильно среагировать на стихийное бедствие и, более того, быть к нему готовым заранее.

Тревожный чемоданчик

Если вы, являясь жителем Алматы, все еще не озаботились сбором необходимого для выживания в экстренных ситуациях, сегодня – подходящий момент убедиться в важности этого "багажа" и наконец собраться с силами и вещами.

Так что берем в руки подходящую сумку или рюкзак и кладем туда:

  • деньги и документы – по опыту лучше предварительно упаковать их в папку или файл;
  • аптечку для оказания первой помощи (марлевые бинты, эластичные бинты, перевязочные материалы, лейкопластыри, тупоконечные ножницы, антисептические влажные салфетки, вата, медицинские перчатки, жгут, этиловый спирт, йод и лекарства на ваше усмотрение);
  • вода из расчета 3-4 литра в сутки и 5-6 литров – в летний сезон;
  • консервы и высококалорийная, нескоропортящаяся еда;
  • средства личной гигиены;
  • теплая одежда;
  • плед;
  • радиоприемник;
  • фонарик на батарейках;
  • спички;
  • свисток.

Готовый чемоданчик стоит держать "под рукой", желательно у выхода из помещения.

Только без паники

Пока "трясет", постарайтесь не впадать в истерику.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:01
"Боюсь землетрясения!": как справиться со страхом и помочь себе выжить

Вспомните рекомендации МЧС и для начала отойдите подальше от окон, мебели и люстр.

Фото: Zakon.kz

Важно! Не пытайтесь выбраться наружу по лестнице или в лифте во время толчков!

Найдите подходящее место в своем доме, где можно укрыться и переждать ненастье. Самый безопасный вариант – в углах, образованных капитальными стенами. Вдобавок, как писал наш журналист, существует введенное американским спасателем Дугласом Коппом понятие "треугольника жизни": места рядом со столом или кроватью, где образуется свободное пространство в момент падения предметов или разрушения здания. Чем прочнее объект, тем больше зона, где человек может остаться цел. По словам Дугласа Коппа, именно эти локации нередко спасали жизни в крупных землетрясениях.

"Дрожь земли" унялась? Отключите воду, газ и электричество. Покиньте помещение, захватив собранный по списку выше тревожный чемоданчик.

Я на улице, что делать дальше?

Во-первых, продолжать сохранять "холодную голову".

Во-вторых, держаться подальше от деревьев, зданий и линий электропередачи.

В-третьих, по возможности оказать помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Толчки могут повториться. Поэтому не возвращайтесь домой, а следуйте в ближайший пункт приема населения (ППН), коих по городу после сильных землетрясений развернули 384. ППН предназначены для сбора, регистрации, временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы.

Как найти такой в "шаговой доступности", ранее разъясняли в ДЧС Алматы:

"Чтобы ознакомиться с подробной информацией о ППН, необходимо в приложении 2ГИС ввести "пункты приема пострадавшего населения". Также необходимые сведения можно найти на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:01
Какой ощутимости было землетрясение в Алматы и области

Ссылка для ознакомления со списком ППН – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Жительница Алматы обвинила курьера в домогательствах в ее же квартире
16:41, Сегодня
Жительница Алматы обвинила курьера в домогательствах в ее же квартире
Что делать во время землетрясения и как собрать "тревожный чемоданчик"
13:52, 04 марта 2024
Что делать во время землетрясения и как собрать "тревожный чемоданчик"
"Тревожный чемоданчик": как собрать спасительный набор на случай землетрясения
14:13, 04 декабря 2025
"Тревожный чемоданчик": как собрать спасительный набор на случай землетрясения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист огорчил местных фанатов на турнире во Франции
17:16, Сегодня
Казахстанский теннисист огорчил местных фанатов на турнире во Франции
Диана Шнайдер проиграла Иве Йович во втором круге турнира в Дубае
17:02, Сегодня
Диана Шнайдер проиграла Иве Йович во втором круге турнира в Дубае
"Ограбивший" Петра Яна бывший чемпион UFC не подерётся в Белом доме
16:42, Сегодня
"Ограбивший" Петра Яна бывший чемпион UFC не подерётся в Белом доме
"Актобе" близок к подписанию воспитанника "Фейерноорда"
16:25, Сегодня
"Актобе" близок к подписанию воспитанника "Фейерноорда"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: