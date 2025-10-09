#АЭС в Казахстане
Статьи

Культура, спорт и покорение мировой арены: Казахстан проживает свою прайм-эру

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 15:10 Фото: akorda.kz
И вы готовы к этому разговору. Не зря же Казнет который месяц разрывают посты с хештегами #KazakhstanPrimeEra, #KazakhVibe и #ҚазақстанныңЖылы. Видимо, 2025-й – именно тот год, когда все звезды над нашей страной наконец выстроились в правильном порядке. А заодно и заглянули на огонек.

Для тех, кто не в TikTok и Threads. Под прайм-эрой подразумевают пик расцвета человека или, как в нашем случае, государства. Люди в "прайме" приходят к своему внешнему и внутреннему максимуму. Страны – вероятно, к моменту, когда все со знаком плюс: спорт, культура, творчество, национальное самосознание, реформы и общий настрой граждан.

@omirli.alem #prime #kazakhstan #realmadrid #fckairat #fallinlove ♬ original sound – omirli.alem

Чего стоит хоть неожиданно щедрый для наших земель "звездопад". За один только коротенький промежуток конца лета – начала осени на нас свалились сразу два мастодонта сцены – мировая знаменитость Дженнифер Лопес и легенда 90-х группа Backstreet Boys.

@__medina3 Концерт Джей Ло в Астане💥 Лучшая 👑❤️ #jlo #jenniferlopez ♬ оригинальный звук – __me_lova__
@bsbarmychile Backstreet Boys cantando "I want it that way" en Astana, Kazakhstan 🩵 #backstreetboys #bsb #boyband #concert #astana ♬ sonido original – BSB Army Chile

Но на этом республика решила не останавливаться – грянул исторический матч между отечественной футбольной командой "Кайрат" и любимцами миллионов поклонников спорта по всему миру "Реал Мадрид".

Конечно, о нас заговорили. И отныне мы задаем тренды.

Естественно, дело не только в заезжих артистах и футболистах. Казахстанцы сами приложили руку к собственному успеху. Если говорить конкретно о спорте: "Кайрат" впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, казахстанская армрестлерша Улболсын Елмурат стала чемпионкой мира, Айдос Султангали принес стране первое за 26 лет "золото" в греко-римской борьбе. В 2026 году Астана примет международные "Игры Будущего" (Phygital Sports).

Посмотреть в Threads
Посмотреть в Threads
Посмотреть в Threads

Параллельно с праймом в Сети форсится еще и понятие "казахского вайба". Вайб – это что-то вроде особой атмосферы, энергетики на интернет-сленге. Пользователи заметили: гости – и именитые, и обычные туристы – приезжают к нам без апломба, словно к старым друзьям, а мы радушно принимаем их. Чтобы потом каждый визитер увез с собой теплые воспоминания о наших красотах и знаменитом теперь уже на весь земной шар особом гостеприимстве.

Посмотреть в Threads

Впрочем, сами казахстанцы отмечают еще и значимые политические реформы, так или иначе сказавшиеся на всех сферах жизни в РК. Среди наиболее популярных и обсуждаемых: ограничение президентских полномочий одним сроком, запрет родственникам президента занимать руководящие должности, прямые выборы акимов, создание Конституционного суда и программа "Нацфонд – детям".

Посмотреть в Threads
Посмотреть в Threads

Как итог мы имеем понимание того, что фраза "Қазақстан өзінің Prime Era-сына кірді" – это для нас не шутка какая-то, а искреннее признание прихода новой эпохи. Эпохи, в которой мы обретаем веру в собственные силы и завтрашний день, потому что позитивные перемены видны уже в сегодняшнем.

Посмотреть в Threads

И хочется верить: это еще не пик, а лишь начало золотого времени Казахстана. А впереди ждет еще больше личных и общих побед.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
