Жителям Алматы объяснили, когда появится тепло в домах

В Алматы ощущается наступление осени. Так, в городе, по данным синоптиков сегодня, 18 сентября 2025 года, температура прогреется до 19°C, но пройдет дождь с сильным ветром. Однако на улице без теплой куртки не обойтись, сообщает Zakon.kz.

Редакция обратилась за комментарием в Управление энергетики и водоснабжения Алматы, чтобы узнать, когда в городе могут включить отопление.

Согласно ответу, решение о начале отопительного сезона принимается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток.

Также, как и полагается, подключение объектов к теплоснабжению проводится поэтапно:

в первую очередь – детские сады, школы, лечебные учреждения, профессиональные школы и медико-социальные организации; далее – жилые дома, общежития и гостиницы; затем – административные здания, высшие учебные заведения, театры; в последнюю очередь – прочие объекты.

"Работы по подключению будут выполняться в соответствии с утвержденным графиком с обеспечением бесперебойной подачи тепла потребителям", – добавили специалисты.

Стоит отметить, что в одном из городов Казахстана уже стартовал отопительный сезон. Это произошло 10 сентября 2025 года в Павлодаре.

Уже 15 сентября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов пригрозил мерами за срыв отопительного сезона в стране.

