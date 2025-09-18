#АЭС в Казахстане
Общество

Жителям Алматы объяснили, когда появится тепло в домах

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 12:43 Фото: pexels
В Алматы ощущается наступление осени. Так, в городе, по данным синоптиков сегодня, 18 сентября 2025 года, температура прогреется до 19°C, но пройдет дождь с сильным ветром. Однако на улице без теплой куртки не обойтись, сообщает Zakon.kz.

Редакция обратилась за комментарием в Управление энергетики и водоснабжения Алматы, чтобы узнать, когда в городе могут включить отопление.

Согласно ответу, решение о начале отопительного сезона принимается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток.

Также, как и полагается, подключение объектов к теплоснабжению проводится поэтапно:

  1. в первую очередь – детские сады, школы, лечебные учреждения, профессиональные школы и медико-социальные организации;
  2. далее – жилые дома, общежития и гостиницы;
  3. затем – административные здания, высшие учебные заведения, театры;
  4. в последнюю очередь – прочие объекты.
"Работы по подключению будут выполняться в соответствии с утвержденным графиком с обеспечением бесперебойной подачи тепла потребителям", – добавили специалисты.

Стоит отметить, что в одном из городов Казахстана уже стартовал отопительный сезон. Это произошло 10 сентября 2025 года в Павлодаре.

Уже 15 сентября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов пригрозил мерами за срыв отопительного сезона в стране.

О предстоящей погоде в Алматы с 18 по 20 сентября, можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
