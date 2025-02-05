Астана замерзает, Алматы и Шымкент радуют теплом: прогноз на 6-8 февраля

Фото: Zakon.kz

О погоде с 6 по 8 февраля 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По их данным, в эти дни в Астане все так же будет идти снег и мороз в 21 градус. В Алматы будет значительно теплее. Шымкент же и вовсе бьет рекорды, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 6 февраля: переменная облачность, небольшой снег, поземок. Днем порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -11-13°, днем с дальнейшим понижением.

7 февраля: переменная облачность, небольшой снег, поземок. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17-19°, днем -13-15°.

8 февраля: переменная облачность, днем небольшой снег, поземок. Температура воздуха ночью -19-21°, днем -11-13°. Прогноз погоды по Алматы 6 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°, днем около 0°.

7 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -8-10°, днем +1+3°.

8 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +1+3°. Прогноз погоды по Шымкенту 6 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +9+11°.

7 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.

8 февраля: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +7+9°. Все три дня в Шымкенте обещают порывы ветра 5-10 метров в секунду. Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. В последний месяц зимы жителей страны ожидают осадки, морозы и перепады температуры.

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