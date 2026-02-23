С какими проблемами живет главный цирк Казахстана и когда начнется модернизация

Казахский государственный цирк больше полувека непрерывно радует своего зрителя. Однако за это время у него накопилось немало проблем. Например то, что здесь ни разу не проводился полноценный ремонт. Zakon.kz прошел туда, куда посторонним вход запрещен.

Ни разу не видел полноценного ремонта

Всеми любимый цирк в Алматы – уникальное сооружение, которое возведено в 1972 году по инициативе советского государственного деятеля Динмухамеда Кунаева. Сегодня здесь трудятся 214 человек, из них больше 120 артистов в разных цирковых жанрах. Остальные сотрудники – управленческий и технический персонал. А из животных: 18 лошадей каскадеров "Номад", три медведя, три собаки и единственный в мире шимпанзе-акробат.

Нас встретил главный инженер Дмитрий Золотухин, который четверть века своей жизни посвятил "Казгосцирку". Именно он провел нам экскурсию по старейшему комплексу.

"На территории цирка находится имущественный комплекс из зданий: главный корпус, где проходят представления с присутствием зрителей; административно-бытовой блок – администрация, технические службы, гримерки для артистов, репетиционные помещения, вольеры для содержания цирковых животных и технические сооружения – гаражное хозяйство, склады. Также есть гостиница, где размещаются гастрольные коллективы. Плюс имеется левада – площадка для выгула лошадей. Раньше фонтаны относились к нашей архитектурной группе, но около 10-15 лет назад местные власти, для того чтобы унифицировать обслуживание фонтанов города, вывели их в отдельное хозяйство, и сейчас они не наши. Еще у нас есть парковая зона". Дмитрий Золотухин

Мы попросили представителя показать самые проблемные зоны цирка. На что он ответил: они скрыты от глаз зрителей.

"Полномасштабный капитальный ремонт цирк ни разу не видел. С 2003 по 2006 год проводился частично капитальный ремонт, когда в основном были приведены в порядок наружные и внутренние стены, плюс благоустройство. Но основное сердце сооружения – коммуникации – не были затронуты. Например, на балансе цирка находятся две линии электроснабжения – это подземные электрические кабели высокого напряжения, которые не менялись с 1968 года. Сначала их проложили, построили трансформаторные подстанции, и начиная с 1968 года на этих мощностях строился сам комплекс. Не трогались с года постройки все наружные сети и коммуникации: водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляционные коммуникации". Дмитрий Золотухин

Работать в таких условиях, конечно, непросто, признается сотрудник. Добавляя, что цирк – сложное хозяйство, несравнимое с другими объектами культуры.

Полная перезагрузка, трансформация и модернизация

Но к Дмитрию Золотухину вернемся позже. Сначала мы постучались в кабинет директора – Максата Жаикова. В администрации сразу поделились хорошими новостями: ремонту быть! Однако в этот раз будет не просто "замыливание глаз", а полномасштабная модернизация.

"Я не из цирковой династии и не артист, но тем не менее цирк стал для меня вторым домом, и каждый его сантиметр для меня дорог. 14 лет здесь работаю. Пришел рядовым специалистом в качестве экономиста. Потом меня повысили до замдиректора по общим вопросам. В современности, чтобы управлять цирком, необязательно быть человеком манежа. Для развития этой отрасли нужны другие подходы. Можно сказать, я цирковой менеджер. На протяжении 50 лет наш цирк идет конвейером. Моя концепция – внести новую лепту: современные форматы и постановки. Впервые мы стали организовывать собственный международный фестиваль, включили гастроли за рубеж". Максат Жаиков

Руководитель считает, что после реконструкции он должен стать цирком будущего. Пора отойти от шаблонов и ассоциаций с клоунами и животными и приблизиться к Cirque du Soleil, больше акцентировать внимание на синтезе циркового искусства, музыки и театра. Однако то, что мы имеем, не позволяет сделать даже малую часть из этого.

"Сам проект цирка очень хороший и продуманный до мелочей. Но ничто не вечно и требует обновления. Сначала власти думали про капитальный ремонт, однако решили – нужна полная модернизация". Максат Жаиков

Например, будут заменены старые кресла, они станут намного комфортабельнее. Манеж станет многофункциональным, будет трансформироваться.

"Сейчас у манежа борта стационарные, не съемные, с ними ничего не сделаешь. Мы хотим, чтобы, когда будут большие мероприятия, их можно было убирать. Чтобы у нас проходили не только представления, но и спектакли, и мюзиклы". Максат Жаиков

Несмотря на то, что в цирке сильная школа и талантливые артисты, одним человеческим факторов не обойтись. Требуется техническая поддержка: световое, звуковое и мультимедийное оснащение. Немаловажным вопросом является тепло и уют в помещениях.

"Для нас главное, чтобы сотрудникам и гостям было комфортно. На манеже должен создаваться определенный температурный режим. Например, когда артисты отрабатывают воздушный или партерный номер, у каждого номера свой температурный режим. От этого зависит само представление и безопасность исполняющих". Максат Жаиков

Собеседник подчеркнул, что основной проблемой является крыша, которая символизирует казахскую юрту и не подлежит видоизменению.

"Глобальной проблемой остается наша крыша. Она уникальна, каждый ее элемент не повторяется. Есть варианты либо ее отреставрировать, либо сделать такую же, но новую. Но никаким образом она облик свой не поменяет, потому что здание является памятником архитектуры. Еще из-за больших окон идет большая потеря тепла, поэтому мы заменим их". Максат Жаиков

Словом, цирк пополнится хорошим инвентарем, новой мебелью, помещения обновятся, улучшится и содержание животных, а пока это все в будущем.

Экскурсия: конюшня, манеж и фойе

Реальная ситуация на сегодня имеет обратную сторону. Именно взглянуть на нее мы отправились с Дмитрием Золотухиным. Сначала он нам показал внутренний двор. Лучший наглядный пример, насколько сооружение старое, – отваливающаяся штукатурка, которая сама говорит за себя.

Далее мы прошли в конюшню. К едкому запаху, что режет глаза, даже сотрудники привыкали долго. Тесные домики для лошадей со скрипящими отваливающимися дверцами. На месте животных подкармливают обаятельные наездницы.

"Запахи из-за того, что животные здесь не только выступают, но и живут. Например, в конюшне 18 лошадей. Для них есть душевая, но она обыкновенная. А после ремонта появится специализированная душевая для животных с инфракрасной сушилкой. Чтобы они не простывали. Наши лошади изнежены, они даже не подкованы, потому что во время выступления на манеже они будут скользить. Сейчас их кормят вручную, после реконструкции заработает специальный конвейер, автоматические поилки и машина для уборки навоза. Навоз – не бытовой мусор, его просто так не вывезешь. Мы заключаем отдельные договоры, вручную чистим и загружаем в спецтехнику, чтобы его вывозили". Дмитрий Золотухин

Мы осмотрели технический двор, гаражи, склады для сена. Интересно, что на территории уже прижились кошки и собаки. К нам лениво подошел местный маламут Верный.

"Кошек держим, чтобы охотились на крыс. А это наш пес Верный, 12 лет живет в цирке. Это маламут, гавкать не умеет. Ленивый, все кормят, гладят, балуют, поэтому растолстел". Дмитрий Золотухин

Главный инженер уточнил, что в настоящее время цирк не подходит под стандарты сейсмонормы.

"В то время, когда цирк строился, действовали одни сейсмические нормы, и по ним он полностью соответствовал – это девятибалльная зона. Но в течение 50 лет эти нормы ужесточались. И например, по современным требованиям уже не совсем подходит. Поэтому в новом проекте, когда он будет реализовываться, запланированы большие процедуры по сейсмоусилению здания. Это значит, что будут новые металлически связи и элементы, существующие конструкции перекрытия – балки над зрительным залом – будут усиливаться. Зал у нас огромный: диаметр 44 м, а высота 22 м, это очень сложная инженерная задача – рассчитать так, чтобы оно выдержало сильные толчки". Дмитрий Золотухин

Мы прошли на манеж, их два: для выступлений и репетиций, они абсолютно одинаковые. Во всех стационарах его диаметр 13 м, высота бортика – полметра. В глаза бросается старый инвентарь, но, несмотря на это, артисты умело оттачивают мастерство. Вот только за окном плюсовая температура, а в залах жутко холодно.

"Прохладно, потому что мы топим только во время представления. А так у нас нет возможности. Сейчас большая проблема с отоплением зрительного зала – главного корпуса. Когда это все проектировалось, коммунальные услуги стоили копейки, по нынешним временам это финансово затратно. То есть если нам весь отопительный сезон, как это раньше предусмотрено, топить воздухом, мы весь свой годовой бюджет на коммунальные услуги можем спустить за полтора месяца. Поэтому будут применяться энергосберегающие технологии – это новые стекла: витринные, фасадные, современные фанкойлы, которые экономичные, но дают большое тепло". Дмитрий Золотухин

Дмитрий Золотухин признался, что сейчас здание не полностью приспособлено для людей с инвалидностью. Сотрудники всегда пытаются своими силами создавать безбарьерную среду, но все равно выслушивают жалобы.

"Пандусы, туалет мы адаптировали для маломобильных граждан. Когда они приходят к нам, сразу помогаем. Но что таить – условия не те. И самое радостное, что новый проект предусматривает полную инфраструктуру для людей с инвалидностью: тактильные таблички, лифт и много других удобств. Еще из радостного: расширится наше музейное пространство, потому что цирк у нас старейший, много интересного накопилось, и все хочется представить зрителю". Дмитрий Золотухин

Тем временем в цирке в первозданном виде сохранится многое. Например, сейчас пол в фойе с 1972 года, облицовка колонн мрамором – тоже родная.

"Наружная облицовка кассового зала – это цветная керамическая плитка, родная с 1972 года. Она является памятником архитектуры и градостроительства Алматы, на нее есть государственное охранное свидетельство. Она уникальная, художник каждую плитку вручную делал. Ее будут реставрировать. А вот стела – цирковая мачта, которая во многом формирует блик здания и очень узнаваема. Эксперты исследовали конструкцию и вынесли заключение, что она капитальному ремонту не подлежит. В процессе ремонта старые конструкции полностью демонтируют, а на ее месте будет воссоздана новая стела в первозданном виде". Дмитрий Золотухин

Вокруг цирка благоустройство будет полностью изменено: появятся новые дорожки, создадут сухие фонтаны и приукрасят зоны отдыха. Проектно-сметная документация, заказчиком которой является Управление строительства Алматы, будет завершена до конца года. Модернизацию начнут в 2027 году, она продлится примерно полтора года. Все это время коллектив цирка будет выступать в шапито, а также гастролировать по Казахстану и Центральной Азии.