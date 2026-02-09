Попытка вернуть забытую славу: что происходит со Дворцом бракосочетания в Алматы

Некогда помпезный Дворец бракосочетания "Жас Отау" в Алматы вдруг онемел, будто пораженный громом. Вместо свадебных церемоний здесь теперь глухая тишина, беспорядок, пыль и строительный мусор, сложенный в мешки. Zakon.kz разбирался, какая судьба ждет историческое сооружение.

История Дворца бракосочетания "Жас Отау" в Алматы берет свое начало с 1971 года, она довольно богатая и интересная, о которой можно говорить очень много. Однако речь сейчас не об этом. В настоящее время памятник архитектуры на 10 лет без права выкупа перешел к частнику в доверительное управление. Корреспондент Zakon.kz встретился с руководителем предприятия Надеждой Деннер, которая рассказала детали будущей реконструкции.

Снаружи здание в том же облике: композиция из пересекающихся колец, символизирующая брачный союз. Да и внутри сохранен шанырак, напоминающий о семейных ценностях. Однако, как только хозяйка распахнула двери, будто оказываешься среди руин. Давайте по порядку.

У входа справа нас встречают две милые огромные антикварные чаши, а слева – перевернутая картина в национальном стиле. Когда проходишь в фойе, в глаза бросается красивая белоснежная лестница. А вокруг замороженная стройка: герб на полу, мусор в сотнях мешках, аккуратно распределенный металл, снесенные стены, вырванные двери и еще груда строительных отходов.

Впрочем, работы нынче много, но пылью вовсе не пахнет, больше едкий запах канализации.

Мы поднимаемся на второй этаж, откуда расстилается вся панорама. Обходя взглядом каждый периметр, Надежда Деннер признается, что по-особенному любит это место и переживает за его судьбу не меньше других алматинцев.

"Я прониклась историей дворца. Архитектура сама по себе очень красивая и имеет богатый смысл. Форма здания словно кольца, внутри напоминает юрту, символичное панно с женихом и невестой. Когда-то здесь ежедневно 80 пар создавали семьи. 2-3 месяца ждали своей очереди. Регистрировали только первый брак. Мы сами с супругом 30 лет назад тут обручились кольцами, у нас уже трое взрослых детей". Надежда Деннер

Алматинка в ивент индустрии работает давно, однако шесть лет назад она пришла во дворец в качестве арендатора и тогда еще застала беспорядок.

"Сидела куча арендаторов: спортивные товары, кофе навынос, бухгалтерия, ателье, корсетная мастерская, три салона свадебных платьев и даже кальянная. Само здание находилось в удручающем состоянии: стекла на колонах отвалились, крыша протекала, полы поднялись, двери вздулись. Мы сделали капремонт, который оказался бесполезен, вновь с потолка бежала вода. 55 лет не менялись инженерные сети, стояла вонь из-за устаревшей канализации. Я все сняла на фото и видео, без слез на это не взглянешь". Надежда Деннер

В таком состоянии дворец действовал до 2023 года, а после Надежда Деннер принялась биться за его судьбу. За это время проделана большая работа.

"Почти все будем менять. Здесь ничего невозможно сохранить. Это небезопасно. Прежде всего все просохло. Мы убрали коммерческие перегородки, открыли инженерную систему. Сюда уже вложено более 100 млн тенге. Теперь будем потолки вскрывать. То есть вот этой гнили абсолютно не будет. На инженерию уйдет львиная доля инвестиций – почти 330 млн тенге. Появятся вентиляция, кондиционирование, ливневки и так далее. Станет комфортно и уютно во все времена года". Надежда Деннер

В целом, по словам собеседницы, на ремонт Дворца бракосочетания инвестор вложит больше одного миллиарда тенге.

"Все будет в теплом белом цвете. Сохранены будут балясины и лепнина. Шанырак немного переделаем. Отреставрируем мозаики. Поменяем окна, они будут просторные до пола, покрасим решетки. Появится лифт для маломобильных людей. Наши двери будут открыты и для туристов, для которых будет создан музей. В нем будет стенд славы – людей, которые причастны к истории дворца. Поставим рояль, будет только живая музыка и живые цветы. Для жениха и невесты организуем фотозону, отдельную комнату, они могут выбирать, в какой тематике проводить регистрацию. В нашем парке откроется аллея любви с газоном, чтобы можно было поставить ротонду, в ясную погоду будут устраиваться уличные церемонии. Вокруг будут благоухать розы и у входа появятся фонтаны. В планах построить банкетный зал на 150 человек, детский ресторан и свадебный салон". Надежда Деннер

Кроме того, при дворце заработает школа этикета и курсы молодой семьи.

"Тревожит большое число разводов в нашей стране. К созданию семьи нужно подходить грамотно. Но быть мужем и женой не учат даже в школах. Поэтому мы хотим помочь парам, учить, допустим, как распланировать бюджет, можем оказывать им психологическую помощь. Думаю, таким подходом мы привлечем внимание к значимой роли семьи. Кроме того, мы не будем конкурировать с органами РАГС, а предоставим им дополнительную площадку для работы. Для людей с инвалидностью все услуги будут бесплатны, а для остальных вполне по карману". Надежда Деннер

Государство поставило компании три условия:

сохранить облик памятника архитектуры,

не менять назначение,

вложить в проект за счет инвестора минимум один миллиард тенге.

"Здание не заброшено. Ждем, когда будет продление. Пока не имеем права облагораживать его и тем более вывозить мусор. У нас все готово к предчистовой отделке. Это будет настоящий Дворец бракосочетания, без какой-либо коммерции. Мы не будем идти против истории и культуры, а наоборот, вернем былую славу". Надежда Деннер

Организаторы намерены были завершить строительство ко Дню влюбленных, однако не уложились в сроки. Они попросили городские власти дать дополнительное время и надеются, что уложатся с работами до конца 2026 года. А после пригласят казахстанцев на пышный той в честь открытия нового здания Дворца бракосочетания в самом центре Алматы.