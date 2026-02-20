Масленица-2026: как проходят проводы зимы у православных

В воскресенье, 22 февраля, закончится Масленица. Праздничной считается вся неделя. Каждый из семи дней этого праздника имеет не только свое название, но и определенные традиции. Какие обычаи принято соблюдать, чтобы защититься от невзгод и приманить в дом благополучие, сообщает Zakon.kz.

Понедельник – день "Встречи". В понедельник принято встречать Масленицу, накрывать праздничный стол и обязательно печь блины. Первый испеченный блин раньше отдавали бедным соседям, чтобы помянули души умерших. Пока женщины готовили пышное застолье, мужчины с детьми мастерили из соломы и старой одежды чучело Масленицы, а потом возили по улицам на санях. Тем временем соседи ставили качели. А в тех регионах, где позволяет погода, строили снежные замки и городки.

Одна из традиций Масленицы – встреча сватов. Встречались они, как правило, дома у невестки. Утром ее отправляли к родителям, а вечером свекр со свекровью приходили за ней и заодно договаривались о месте общего гуляния.

Вторник называется "Заигрыш". В этот день парням и девушкам полагается знакомиться, вместе кататься с горок, ходить друг к другу на блины. С давних пор родители это поощряли и устраивали смотрины. Молодых принято сватать на Масленичной неделе, тянуть время нельзя, ведь венчание в Великий пост, который наступает сразу как заканчивается Масленица, запрещалось. Если отношения пары складываются, как по маслу, сыграть свадьбу можно было уже на Красную горку – первое воскресенье после Пасхи.

Те, кому смотрины неинтересны, звали в гости родственников и друзей. Считалось, что чем богаче стол – тем больше почтения выказал хозяин.

Скоромная среда – "лакомки" и последний день "Узкой Масленицы". Теща закатывала пир для зятя и его гостей, а сама наблюдала, что поесть и выпить предпочитает родственник. Если верить преданиям, у мужчины, который налегает на блины с соленой начинкой, характер непростой. А любитель сладкого – человек с мягким нравом.

В середине недели теща была особенно ласкова к зятю и всячески демонстрировала ему свою доброжелательность. Гости смотрели и млели, приговаривая, мол, повезло же парню с родней. Хотя причина столь радушного поведения была объяснимой. Люди верили: чем добрее теща к зятю в этот день, тем лучше у ее дочери будет семейная жизнь.

Четверг, или "Разгуляй". Первый день "Широкой Масленицы". Верующие сворачивали все хозяйственные работы и начинали масштабные гуляния. Люди разных возрастов катались на лошадях и повозках, водили хороводы, наблюдали за кулачными боями, устраивали битвы за снежные города и другие шоу.

В этот день принято колядовать. Многие разжигали ритуальные костры и прыгали через них, веруя в то, что огонь очищает, делает сильнее и здоровее. По обычаю, если влюбленные прыгнут через костер вместе и их руки не разомкнутся, то пару ждет крепкое счастье.

Отсиживаться дома в масленичный четверг было плохой идеей. Считалось, что всех, кто проигнорирует всеобщее веселье без уважительной причины, настигнут неудачи. Ну и порицание соседей, естественно.

Пятница – "Тещины вечерки". Теперь зять должен был принять тещу со всеми почестями и отблагодарить за гостеприимство тем же. Официальное приглашение отправляли заранее. Блины к приходу матери пекла дочь, жена зятя. Теща приходила не одна, а с компанией подруг, чтобы похвастать, за какого добротного мужчину выдала дочку. За столом звучали песни и полезные для семейной жизни советы.

Суббота – "Золовкины посиделки". В этот день невестки должны уделить внимание своим золовкам – сестрам мужа. Девушки собирались у невестки, трапезничали, общались и сплетничали. Помимо золовок, невестки звали своих подруг. Причем если сестры мужа были замужем, приглашали замужних, и наоборот. Хорошей приметой считалось вручать всем гостям небольшие презенты.

Прощеное воскресенье. "Проводы" – самый ответственный день Масленичной недели. Совершается заговенье перед Великим постом. Верующим разрешается есть вдоволь продукты животного происхождения, скоромную пищу. Доесть надо все, что приготовили в течение недели. Остатки раздавали нуждающимся. Выбросить еду и дать ей пропасть – дурная примета.

В воскресенье верующие просили друг у друга прощения, а в ответ слышали "Бог простит, и я прощаю". В этот день принято ходить на кладбища и поминать усопших.

После обеда принято ходить в баню, а вечером собираться на площади или в парке, где торжественно сжигают чучело Масленицы. Привозят его на санях, которые называют масленичным поездом. Оставшийся пепел рассеивают по полям, чтобы год был урожайным. С того момента зима должна отступить, передав права солнечной и теплой весне.

Соблюдать традиции и обычаи блинной недели – весело и вкусно. Это лучше почувствовать на практике.

Добавим, что в полдень 22 февраля сразу в нескольких локациях Алматы пройдут народные гуляния в честь Масленицы. Организаторы обещают гостям насыщенную и увлекательную программу: квест, интертеймент для детей и взрослых, шоу ходулистов, концерт и приятные сюрпризы. Вишенкой на торте будет традиционное сожжение чучела.

А еще в воскресенье на территории Иверско-Серафимовского женского монастыря состоится фестиваль "Прощеное воскресенье", посвященный завершению Масленичной седмицы.