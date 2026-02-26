Как зарабатывать на инвестициях: что надо знать всем

Казахстанцы стали чаще рассматривать инвестиции для получения пассивного дохода. У специалистов мнения разделяются. Одни считают, для выгодных сделок надо иметь знания и опыт. Другие, напротив, уверяют: зарабатывать на ценных бумагах может даже новичок. Что важно знать – в статье Zakon.kz.

Олигархи заявляют: для того чтобы увеличить свой капитал, необязательно работать десятилетиями. Достаточно вложиться в перспективный стартап или компанию, которая уже "встала на рельсы". Тот, кто не желает заниматься ценными бумагами, может инвестировать в золото или серебро: как натуральное, так и виртуальное. Драгоценные металлы, как показывает практика, имеют более стабильную динамику роста.

Кому-то инвестиции приносят доход, позволяющий счастливо жить без работы. Тому есть много подтверждений в истории. Швед Курт Дегерман много лет собирал жестяные банки и продавал их, а вырученные деньги вкладывал в акции и золото. После его смерти выяснилось, что состояние Дегермана превысило 1,4 миллиона долларов. А первый инвестор в Google Дэвид Черитон стал миллиардером. Но не все новые проекты "выстреливают", а чтобы понимать, как работать с "раскрутившимися" брендами, необходимо знать азы инвестирования, отмечают эксперты.

Что такое инвестиции

Инвестирование – это вложение денег в активы с целью получить прибыль. Активами инвесторы называют иностранную валюту, драгоценные металлы, денежные средства на депозитах и металлических счетах, а также ценные бумаги: акции, облигации. Суть заключается в том, чтобы дешевле купить и дороже продать активы, когда они вырастут в цене. Торговля идет на биржах и в инвестразделах банковских приложений.

Детей обычно обучают с азбуки, а желающим инвестировать специалисты рекомендуют для начала изучить толковый словарь инвестора.

Необходимо знать хотя бы семь ключевых терминов:

Ценные бумаги – документы или электронные записи, определяющие имущественные права инвестора на конкретные активы. Акция – ценная бумага, выпущенная компанией и подтверждающая долю инвестора в ней. Облигация – ценная бумага, по которой компания или государство берет деньги в долг у инвестора. Взамен тот регулярно получает процент за использование его денег, а в конце срока получает свои средства обратно. Биржа – площадка, на которой инвесторы заключают сделки и обмениваются активами. Реинвестирование – повторное вложение полученной прибыли в активы. Трейдинг – торговля активами в течение короткого промежутка времени. ПИФы – паевые инвестиционные фонды, которые объединяют деньги инвесторов и вкладывают их в активы.

Акции

Начать инвестировать можно с любой суммы. К примеру, стоимость акции одного из казахстанских банков составляет всего 15 тенге (да-да, не тысяч). Основное правило инвестирования элементарно: чем больше стартовый капитал, тем значительнее может увеличиться.

К казахстанским фондовым биржам относятся KASE и AIX. Они осуществляют торговлю по будням в разное время: KASE – c 11:30 до 17:00, KASE Global – с 11:30 до 22:00, AIX – с 11:30 до 17:00.

Если на момент продажи акции находятся в официальных списках казахстанских бирж, то доход с увеличения их стоимости освобождается от налогов. Это распространяется и на юрлица (ТОО).

Некоторые крупные компании платят дивиденды. Это доля прибыли, которую предприниматель распределяет между своими акционерами. Стоит ли платить дивиденды и сколько денег направить на них – решает каждая организация индивидуально.

С дивидендов, которые начисляются физлицам, не надо платить налоги, если:

акции не числятся в официальных списках казахстанских бирж, но компания, выплачивающая дивиденды, является резидентом Казахстана, и общая сумма выплаченных дивидендов за год меньше 30 тысяч МРП (129 750 000 тенге в 2026 году);

общая сумма купли/продажи акций за месяц превышает 25 миллионов тенге;

акции купили и (или) продали 50 раз за месяц.

В случаях, когда дивиденды не соответствуют условиям для освобождения от уплаты налогов, физическим лицам необходимо платить ИПН в размере 10% от суммы полученных дивидендов.

Облигации

От облигаций тоже можно получить доход при продаже или в виде регулярных вознаграждений.

Для физических и юридических лиц налогообложение облигаций аналогично принципу акций. Если облигации куплены на KASE или AIX и на момент продажи состоят в официальных списках этих фондовых бирж, то доход с прироста их стоимости не облагается налогом.

Если физлица купили и продали облигации, паи или акции на зарубежных фондовых биржах, тогда требуется оплатить индивидуальный подоходный налог в размере 10% от полученного дохода.

Доход физлица с прироста инвестиционного золота также облагается налогом в размере 10% от дохода.

Драгоценные металлы

Драгметаллы – относительно стабильный инструмент, поскольку он постоянно растет в цене. Правда, рост довольно медленный. Поэтому использовать этот способ инвестирования рекомендуется на длительный период.

Брокерский счет

Для того чтобы инвестировать на бирже, нужен брокерский счет, через него производят все финансовые операции. Сделки по поручению инвестора заключает брокер – профессиональный посредник между покупателем и продавцом. У брокеров есть тарифы с разными размерами комиссии. Их следует изучить до начала работы.

Можно открыть как брокерский, так и индивидуальный инвестиционный счет. ИИС позволяет экономить на налогах.

Если начинать самостоятельно сложно, можно рассмотреть готовые инвестиционные решения – паевые инвестиционные фонды (ПИФы), которые пользуются популярностью среди казахстанских инвесторов.

Риски инвестирования

Эксперты предупреждают: инвестирование всегда сопряжено с рисками. Активы могут не подорожать, как ожидают инвесторы, а наоборот, подешеветь. Меньше рискуют те, кто вкладывает в устойчивые инструменты. Но они зачастую демонстрируют низкий показатель изменения стоимости. Кто разбирается, постоянно анализирует ситуацию на рынке и заключает сделки обдуманно, а не наобум.

"Начинающим инвесторам надо знать, что никуда нельзя вкладывать деньги без предварительного изучения. Если у вас нет финансового образования и тому подобного, то нужно хотя бы проконсультироваться. Как с врачами диагноз обсуждают, действует правило трех врачей, так же и тут – правило трех брокеров, допустим. Сейчас, конечно, есть всякие виды искусственного интеллекта и возможность попытаться через них задать вопросы, решить проблемы. Но искусственный интеллект, во-первых, небезупречен. Во-вторых, ошибочный вопрос может привести к катастрофическим результатам и ошибкам", – подчеркнул финансист Расул Рысмамбетов.

Полностью исключить убытки нельзя, но есть несколько способов минимизировать потери. Главное правило – не нацеливаться сразу на высокий доход, а постепенно формировать инвестиционный портфель, ежемесячно инвестируя определенную сумму. Со временем накопятся активы, купленные в течение долгосрочного периода по средней на рынке цене.

Другие способы минимизации потерь:

Диверсифицировать портфель. То есть вкладываться в разные инструменты и отрасли. Проще говоря, не хранить все яйца в одной корзине. Эта стратегия обеспечит относительную стабильность: если одни активы подешевеют, другие подорожают, что позволит удержать финансовое равновесие.

То есть вкладываться в разные инструменты и отрасли. Проще говоря, не хранить все яйца в одной корзине. Эта стратегия обеспечит относительную стабильность: если одни активы подешевеют, другие подорожают, что позволит удержать финансовое равновесие. Не гнаться за сверхприбылью. Конечно, можно выбирать инструменты с высокой доходностью, например, корпоративные облигации с ожидаемым приростом от 30% за год. Но присутствует риск того, что компания не сможет расплатиться по долгам, и тогда инвестор потеряет вложенные средства. Импульсивные сделки без предварительного анализа приводят к убыткам.

Конечно, можно выбирать инструменты с высокой доходностью, например, корпоративные облигации с ожидаемым приростом от 30% за год. Но присутствует риск того, что компания не сможет расплатиться по долгам, и тогда инвестор потеряет вложенные средства. Импульсивные сделки без предварительного анализа приводят к убыткам. Покупать активы с небольшим риском. Это, к примеру, государственные облигации. Доходность по ним обычно невысока, но и вероятность остаться ни с чем минимальная.

Безопасно инвестировать сумму, не влияющую на качество вашей жизни. Подойдут сбережения, которые не планируете тратить в течение нескольких лет. Специалисты советуют сначала создать подушку безопасности, а затем переходить к инвестированию. С грамотным подходом инвестиции позволяют уберечь крупную сумму от инфляции, а заодно получить дополнительный доход.

Материал по теме Как разбогатеть в молодости: 8 финансовых советов казахстанцам

Чтобы инвестиции приносили прибыль, надо не просто "над златом чахнуть", а управлять портфелем: продавать активы, которые в ближайшее время не будут расти в цене, и докупать бумаги с высоким потенциалом роста. Предполагать возможную динамику можно с помощью специального графика. Он есть в общем доступе.

"Стоимость акций то снижается, то вырастает. Надо правильно продавать. Но для того, чтобы управлять акциями, нужно понимать индустрию, в которой работают компании, чьи акции вы покупаете. Если это, допустим, компания, которая сейчас производит электронные калькуляторы, ну, конечно, это плохая идея. Если это бренд, выпускающий машины, например, бензиновые, пятилитровые, тоже вопрос. Все зависит от конкретной индустрии и успеваемости этой компании в ней", – считает финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

Доход от инвестиций во многом зависит от периода хранения ценных бумаг. Существует закономерность: чем дольше срок, тем выше доходность. В то же время возрастают риски. Это связано с тем, что в долгосрочной перспективе могут измениться политическая ситуация и экономические условия, которые влияют на прибыль компаний.

Виды инвестиций по срокам

На старте важно определиться, каких результатов хотите: быстро выйти в небольшой плюс, рассчитываете на стабильный пассивный доход или откладываете на пенсию.

Долгосрочные инвестиции – активы, которые хранят больше пяти лет. С ними риск небольшой, особенно если инвестировать в крупные компании.

– активы, которые хранят больше пяти лет. С ними риск небольшой, особенно если инвестировать в крупные компании. Среднесрочные – от 1 до 5 лет. У таких инвестиций риск умеренный: доходность бывает известна заранее, а несильные колебания на рынке не влияют на среднюю цену актива.

– от 1 до 5 лет. У таких инвестиций риск умеренный: доходность бывает известна заранее, а несильные колебания на рынке не влияют на среднюю цену актива. Краткосрочные – вложения на период от нескольких недель до года. Можно быстро заработать, например, на рынке криптовалют. Но если удача отвернется, так же легко потерять активы.

Криптовалюта

Это виртуальные деньги, которые никто не контролирует. Их выпускают компании или даже частные лица в интернете. "Крипта" стала популярна в последние годы за счет широкого применения и моментального заработка.

Доходность криптовалюты непредсказуемая: можно заработать свыше 100%, а можно уйти в минус.

можно заработать свыше 100%, а можно уйти в минус. Риски: предсказать рост и падение котировок очень сложно, их курс зависит от рекламы и спекуляций. Всегда есть угроза кибератак.

предсказать рост и падение котировок очень сложно, их курс зависит от рекламы и спекуляций. Всегда есть угроза кибератак. Стартовая сумма: можно начать с 20 долларов.

Материал по теме Свыше 10 миллионов тенге потеряла пенсионерка, желая заработать на инвестициях

Сколько можно зарабатывать на инвестициях

Определенную сумму этого заработка вряд ли кто-то назовет. Она зависит от инструментов в инвестиционном портфеле и от того, как инвестор распоряжается ими.

Знатоки рынка ориентируются на средние темпы роста мировой экономики в валюте, который составляет около 5% в год. Доходность по облигациям наиболее предсказуема, но не высока. Тогда как вложения в прорывные стартапы могут принести значительно более высокую прибыль, но они сопровождаются огромными рисками и неопределенностью.

В целом на инвестициях можно зарабатывать больше, чем на банковских вкладах, при этом есть вероятность потерять все.