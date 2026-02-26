Страх перед законом или клиентом: можно ли навести порядок в работе курьеров

После громкого скандала с домогательствами в Алматы местный департамент полиции выступил с предложением ужесточить требования для агрегаторов служб доставки. Zakon.kz обратился к юристу с просьбой проанализировать данную инициативу.

В середине февраля алматинка обвинила курьера в приставаниях – доставщик привез ей цветы и, воспользовавшись просьбой клиентки оставить увесистый букет в углу коридора, попытался сорвать с нее халат. Девушка сумела выставить курьера из квартиры и позже подробно рассказала о произошедшем в соцсетях.

Мужчину задержали, возбудили административное производство, однако история на этом не закончилась. Комментируя произошедшее, многие горожане откровенно признались в том, что стараются лишний раз не пользоваться сервисами доставки из-за страха нарваться на неадекватность со стороны случайных визитеров.

Некоторую обеспокоенность выказали и в Департаменте полиции Алматы. Так, начальник ДП Айдын Кабдулдинов подчеркнул, что рынок доставки развивается стремительно, но безопасность граждан должна быть приоритетом. Поэтому он требует внедрения биометрической идентификации курьеров на всех этапах работы:

"Каждый курьер получает доступ к жилым помещениям, персональным данным и информации о режиме присутствия людей дома. Мы требуем внедрения биометрической идентификации курьеров на всех этапах работы, запрета передачи аккаунтов третьим лицам, запрета привлечения иностранной рабочей силы и постоянного контроля за соблюдением правил дорожного движения".

Отвечая на запрос редакции, в полиции добавили: недавняя ситуация со злополучными цветами неприятная, но, увы, далеко не единственная в своем роде.

Доставщики впали в немилость по целому ряду причин. Так, по результатам проведенного стражами порядка анализа:

​широко распространена передача аккаунтов третьим лицам;

​​используются учетные записи, зарегистрированные на одних граждан, а фактически работают другие;

​​к доставке допускаются иностранные граждане без надлежащего правового статуса;

​отсутствует полноценная идентификация личности на всех этапах оказания услуги.

И это лишь верхушка айсберга.

"Кроме того, мы фиксируем устойчивую негативную динамику в сфере правопорядка. Каждое пятое преступление по линии киберпреступности и незаконного оборота наркотиков совершается с использованием курьерских схем либо при непосредственном участии курьеров, которых зачастую используют "втемную". Также в 2025 году на территории города выявлено более 10 тыс. нарушений правил дорожного движения, допущенных курьерами, передвигающимися на различных видах транспорта, включая микромобильный. Зафиксированы десятки дорожно-транспортных происшествий с их участием. Это не частные эпизоды. Это системная проблема. Мы также понимаем, что многие курьеры сами становятся невольными фигурантами уголовных дел, когда перевозят запрещенные вещества или денежные средства, не осознавая последствий", – подытожили в ДП.

Между тем юрист Сергей Уткин напомнил, что в Гражданском кодексе имеется статья 921, которая как раз предусматривает ответственность работодателя за вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей.

"Причем указанная ответственность возникает и в том случае, если работники оформлены по гражданско-правовому договору – по сути как ИП – вроде бы именно так обычно оформляют курьеров", – говорит эксперт.

И действительно, во втором пункте статьи сказано, цитата, "применительно к положениям настоящего Кодекса об обязательствах вследствие причинения вреда работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора, а также на основании гражданско-правового договора, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию и под контролем соответствующего юридического лица или гражданина, ответственного за безопасное ведение работ".

"Если есть какое-то недопонимание, государству необходимо уточнить указанное положение в отношении агрегаторов в подзаконном акте либо в нормативном постановлении Верховного суда. И тогда никакие меры, предлагаемые полицией, по сути не нужны. Какая разница, кого и как агрегаторы нанимают на работу, как организуют контроль? В любом случае весь вред, имущественный и моральный, необходимо взыскивать по суду с компании на основании ст. 921 ГК. И вред должен взыскиваться в хороших размерах, чтобы не только компенсировать потерпевшему, но и чтобы другим неповадно было. Как только пойдет такая практика, компании-агрегаторы моментально сами наведут у себя порядок", – уверен Уткин.

По его словам, именно по такой схеме работает бизнес в передовых странах. И надо сказать, вполне успешно. Ведь предприниматели страшатся не чиновников и полицейских, а потребителей, способных взыскать неподъемные компенсации за любой инцидент.