Общество

Водителей Алматы просят пересесть на автобусы, а агрегаторов такси – не завышать цены

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 11:17 Фото: Zakon.kz
В связи с прогнозируемым в Алматы снегом к горожанам, а также агрегаторам такси с просьбой обратились в маслихате, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, 4 ноября в городе ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +5+7°С с последующим понижением. 5 ноября – местами дождь, снег, гололед. Температура воздуха ночью опустится до -3-5 °С.

"В связи с ухудшением погодных условий и риском образования гололедицы рекомендуем водителям воздержаться от использования личных автомобилей, особенно в утренние и вечерние часы, в пользу общественного транспорта. При этом количество автобусов и троллейбусов будет увеличено. Вместе с тем призываем агрегаторов служб такси не допускать резкого увеличения стоимости проезда в дни, когда идут обильные осадки", – обратились в маслихате.

Для оперативной очистки улиц города от снега водителей просят на время уборки снега не парковать автомобили вдоль обочин дорог.

К алматинцам ранее обратились в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, а также в полиции.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
