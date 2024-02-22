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Школьников в Астане и Семее перевели на дистанционку из-за мороза

Учеников начальных классов в Астане перевели на дистанционку из-за мороза Фото: unsplash
Из-за морозов, накрывших практически всю территорию Казахстана, школьников продолжают отправлять на дистанционный формат обучения. К примеру, 23 февраля 2024 года, на дистанционку отправили учащихся первой смены в Астане и Семее, сообщает Zakon.kz

"В связи с ухудшением погодных условий 23 февраля 2024 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении акимата. 

Также в Семее занятия из-за неблагоприятных погодных условий для учащиеся 0-11 классов первой смены и студентов колледжей перевели на дистанционный формат обучения.

Ранее стало известно, когда в Казахстане отступят лютые холода. Согласно прогнозу, по Казахстану начнет постепенно теплеть с 23-24 февраля 2024 года. Позже всех это ощутят восточные районы, куда смещается арктический антициклон.

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Астана
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