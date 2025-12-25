Город смога: почему дышать в Алматы становится испытанием и какие меры принимают власти

В южной столице смог стал неотъемлемой декорацией городской жизни, такой же привычной, как горы на горизонте и шумные перекрестки. Только вот гор зачастую не видно, занавес из плотного воздуха опускается очень быстро. Zakon.kz поговорил со специалистами, что же все-таки делать алматинцам.

Алматы каждую зиму буквально надевает серый, колючий и грязный шарф, стянутый так туго, что горожане уже давно перестали спрашивать: "Откуда этот запах?" Они спрашивают другое: "Когда это наконец закончится?"

Вчера, 24 декабря 2025 года, Алматы погрузился в густые серые тона, и, к сожалению, примерно так и выглядит картина нашей реальности.

Тема качества воздуха давно стала для нас чем-то вроде разговоров о дальних родственниках за семейным ужином: все знают, что проблема есть, но обсуждать ее неприятно. Если говорить честно, жители и гости Алматы дышат коктейлем из выхлопных газов и низких температур, который пагубно сказывается на здоровье. Открываешь окно утром, а город не спешит делиться свежестью и вместо бодрящего бриза чаще дарит свой плотный, характерный аромат зимнего смога.

Фото: Zakon.kz

Причины

Алматы расположен в чаше, у подножия гор. Красиво? Безусловно, но, как и любая чаша, она отлично собирает все, что в нее попадает. Холодный воздух спускается сверху, теплый поднимается снизу, и вот уже город оказывается накрыт крышкой "природной кастрюли". Но почему так происходит?

Мы поговорили с экспертом в области экологии Тимуром Елеусизовым, который рассказал, что влияет на загрязнение воздуха.

"Движение воздуха внутри городской среды в целом ослаблено. Что касается распределения смога по районам, то он не локализуется в каких-то отдельных точках. Обычно загрязненный воздух поднимается снизу вверх, из нижней части города в верхнюю, за счет горно-долинной циркуляции. И получается, что там, где теплее, туда и движется эта масса смога". Тимур Елеусизов

Фото: Zakon.kz

Говорить о проблеме все-таки стоит

Равнодушных к проблеме смога в городе почти не осталось. Каждый житель переживает за свое здоровье. Но художник и живописец Алина Ким нашла необычный способ говорить об этом. Вместо красок она использует сам смог, превращая загрязненный воздух в материал для своих картин. Она рассказала нам, как родилась идея такой техники рисования:

"Я очень переживаю из-за смога. Летом во время вечерних прогулок начала замечать сильный запах гари. Осенью и зимой, когда мы с сыном стали по вечерам ходить на тренировки, это стало особенно заметно, запах был просто невыносимым. Тогда я провела первый эксперимент: сделала трафарет с изображением лошади и оставила его на белом листе на 10 дней. Когда я сняла трафарет, результат был виден, пусть не четкий, но заметный. И это всего за 10 дней" Художник, живописец Алина Ким

С этого момента началась ее экспериментальная работа со смогом. Художница решила собирать частицы загрязненного воздуха с окон, заметив, что пыль приходится вытирать каждые два дня, а на поверхностях постоянно образуется плотный слой. Даже автомобиль за неделю покрывается густым налетом от смога. Проведя первый эксперимент, Алина смешала собранные частицы смога с акрилом и покрыла полученным раствором изображение лошади. Чтобы материал был безопасным, художница использовала акриловый медиум.

"Идея родилась из чувства бессилия, очень переживала и понимала, что не могу повлиять на ситуацию напрямую. Как художник, я привыкла проживать такие эмоции через творчество. В какой-то момент я подумала: а что если смог – это не только тема, но и материал? Это был интуитивный эксперимент, попытка понять, можно ли превратить смог в художественный медиум", – рассказывает Алина Ким.

На первом этапе сомнений у Алины почти не было, ведь эксперимент с трафаретом был продиктован чистым интересом к результату. Она видела, сколько смога оседает на поверхностях, и понимала, что эффект будет заметен. Позже по мере развития идеи появились внутренние вопросы и переживания. Важно было не превратить проблему в эстетизацию ради эффекта. Прислушавшись к себе, художница пришла к выводу, что не приукрашивает смог, а показывает его таким, какой он есть. И если искусство способно вызвать дискомфорт, остановить и заставить задуматься, значит, этот путь оправдан, тем более что ее видео вызвали резонанс среди общественности.

Пути решения

В этом году властями Алматы был подготовлен проект правил по охране атмосферного воздуха, который сейчас проходит стадию согласования. Документ предусматривает введение специальных экологических требований и формирует основу для перехода населения и бизнеса на более экологичные технологии. В нем заложены новые инструменты мониторинга качества воздуха, пересмотр подходов к техосмотру с акцентом на фактические выбросы, а также меры ответственности за экологические нарушения.

Новые правила впервые охватывают все ключевые источники загрязнения:

автотранспорт,

промышленные предприятия,

частный сектор,

зоны повышенных выбросов.

В ближайшие годы планируется поэтапное внедрение контроля за выбросами автомобилей, экологической классификации транспорта, регулирования деятельности промышленных объектов и создание зон пониженных выбросов.

Параллельно в Алматы продолжается работа с крупными источниками загрязнения. Уровень газификации частного сектора достиг 99,4%.

Город также обновляет парк общественного транспорта: с 2024 года запрещена закупка дизельных автобусов, ведется переход на газовые и электрические модели. Одновременно вдвое расширяется сеть электрозарядных станций.

Отдельный акцент сделан на развитие зеленого фонда. До 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 млн деревьев. Благодаря внедрению новых стандартов посадки уровень гибели саженцев снизился с 30% до 10%.

Вред здоровью

Смог представляет угрозу для здоровья людей, особенно страдающих аллергическими заболеваниями. Последствия загрязнения воздуха для здоровья человека чрезвычайно велики.

Мы поговорили с заведующей кафедрой аллергологии и клинической иммунологии, доктором медицинских наук, профессором в аллергоцентре профессорской клиники Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Жанат Испаевой.

В одном из отчетов Всемирной организации здравоохранения говорится, что загрязнение воздуха ежегодно убивает 7 миллионов человек, а 93% детей в возрасте до 15 лет дышат настолько загрязненным воздухом, что это подвергает риску их здоровье, рост и развитие.

"Особенно вредны мелкодисперсные частицы (PM 2,5) смога, которые глубоко проникают в легкие, вызывая воспаление и усиливая аллергические реакции. Из-за своего крошечного размера они проникают гораздо глубже, вплоть до самых мелких отделов легких, тогда как более крупные частицы обычно задерживаются в носу, ротовой полости или в горле", – поясняет Жанат Испаева.

Фото: Zakon.kz

Смог – это один из видов загрязнения воздуха, следствие реакции между смесями газов и твердых частиц с солнечным светом.

С проблемой смога сталкиваются как жители, так и гости города. Многие обсуждают ее в социальных сетях. Алматинец Сергей Кирин наглядно показал, какое количество пыли и сажи осело у него на подоконнике всего за 10 дней:

"Такие загрязнители могут усиливать симптомы астмы, вызывать кашель, хрипы, одышку и чувство стеснения в груди. Они также провоцируют аллергические реакции, раздражают дыхательные пути и со временем могут снижать работу легких", – объясняет профессор.

Ситуацию делает еще хуже так называемый приземный озон. Не тот, что в небе охраняет нас от ультрафиолета, а его земной "тезка" – продукт городских химических реакций. Он действует незаметно, но ощутимо: раздражает легкие, стягивает дыхание, воздух становится гуще и тяжелее.

Фото: Zakon.kz

Пока же южная столица дышит через смог, как будто через плотную марлю, наброшенную на лицо. Город делает короткие, осторожные вдохи. Сложнее всего людям с аллергией и бронхиальной астмой.

"Загрязнение воздуха может достичь опасного уровня и привести к большему риску обострения астмы и симптомов аллергии, когда весной и летом температура повышается, дни становятся длиннее, а воздух становится более застойным. Когда выбросы электростанций, заводов и транспортных средств смешиваются с теплом и солнечным светом, образуется смог", – поясняет врач Жанат Испаева.

Также профессор дала рекомендации по борьбе с загрязнением воздуха: Носить одноразовую маску для лица, особенно во время поездок в условиях интенсивного движения;

Держать окна закрытыми, чтобы загрязненный наружный воздух не попадал в ваш дом, особенно в периоды активных выбросов;

Соблюдать правила гигиены;

Использовать очистители воздуха;

Проводить влажную уборку помещений, использовать НЕРА-фильтры.

Сегодня, 25 декабря 2025 года, "Казгидромет" дал нам такой расклад:

"По данным мониторинга качества атмосферного воздуха, в период с 00:00 ч. до 10:00 ч. 25 декабря 2025 года в городе Алматы были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по оксиду углерода в Алмалинском районе (ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева) на стационарном посту наблюдения №1 1,0 – 1,23 ПДК (9 случаев). Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха".

К слову, рейтинг самых загрязненных городов мира постоянно меняется, однако в нем стабильно присутствует Алматы (18-е место), а также мегаполисы Южной Азии – Дакка в Бангладеше (2-е место), Дели (6-е место) и Калькутта (3-е место) в Индии, города Пакистана – Лахор (1-е место), Карачи (7-е место) и наши соседи – Ташкент (9-е место) и Бишкек (11-е место). Данные на 25 декабря 2025 года.

При всех проблемах Алматы остается городом, который умеет ждать. Ждать ветер перемен и надеяться на то, что мы сможем вдохнуть полной грудью. И пусть сегодня каждый из нас по-прежнему щеголяет в невидимом смоговом шарфе, плотно обмотанном вокруг города, мы все равно упрямо верим, что рано или поздно он ослабнет и распадется на нити.