Коммунальный кризис-менеджер: как житель Актау стал знаменитым и уважаемым среди горожан

"Жаль, что в чате нет Исляма Усенова, он бы точно все разрулил" – такие сообщения в телеграмм-чате акимата Мангистау появляются все чаще. Исляма Усенова знает весь Актау – именно он, не считаясь со временем суток, отвечал на вопросы жителей по коммунальным проблемам, передает Zakon.kz.

Ислям Усенов начинал в 2002 году с обычного слесаря по ремонту автомобилей на предприятии, которое раньше называлось "Тепловодоснабжение и водоотведение". К коммунальным сетям он тогда прямого отношения не имел.

"Позже я стал мастером, механиком, затем инженером по технике безопасности, начальником отдела. И уже тогда я начал вникать в работу – мне было интересно, как вода приходит в город, как она распределяется по сетям, как доходит до конечного потребителя, где и какие задвижки стоят, как сделать так, чтобы не отключать весь микрорайон, а только отдельный дом. То есть я делал и свою работу, и также старался быть рядом с главным инженером, ездил на устранение порывов, на гидравлические испытания, записывал все, изучал, в первую очередь для себя, чертил схемы. Так всю систему постепенно и освоил". Ислям Усенов

Все эти знания пригодились, когда Ислям Усенов стал заместителем директора коммунального предприятия, которое отвечает в Актау за канализацию, передачу воды и тепла.

"Моя работа была непосредственно связана с производством, я лично выезжал на порывы. Очень много было обращений жителей на проблему с отоплением. Мы были вынуждены устанавливать циркуляционные насосы на дома, так как другого выхода не было – мы не могли оставить дома без тепла. Но тогда начались другие проблемы – кто-то установил насос, но в соседнем доме устанавливали более мощный насос, и люди снова жаловались. Жителей понять можно – если я за энергоресурсы оплачиваю, то у меня дома должны быть горячие батареи, вода чистая, холодная и горячая. В 2022 году было принято решение установить блочно-модульные котельные, и тогда вопрос с отоплением был снят". Ислям Усенов

Именно тогда для обращений жителей был создан телеграмм-чат акимата области, куда вошли руководители всех предприятий и организаций области.

"Я отвечал за те вопросы, которые не решались. Например, я видел, что человек написал утром, но ему никто не отвечает, никто не реагирует на жалобы. Тогда я вмешивался и старался решить. В основном были проблемы из-за того, что коммунальщики и КСК все скидывали друг на друга, и в итоге никто не хотел отвечать, а жители все это время сидели без воды и тепла. Когда я стал внештатным советником акима города, сам выезжал по адресам, создавал комиссию, старались совместно решать проблему, чтобы потребитель не страдал. Часто бывало так, что в выходные дни случался порыв, аварийная бригада отключала воду или тепло, а КСК не работали, и тогда я, как кризис-менеджер, пытался договориться, звонил, сам ходил, чтобы люди не остались надолго без воды и отопления". Ислям Усенов

Новость о том, что Ислям Усенов ушел с поста заместителя директора коммунального предприятия, была для всех как гром среди ясного неба. Такого единодушия и сожаления в социальных сетях не было ни по одному из руководителей ГКП. На вопрос: "Видели ли вы, как люди вас поддерживали?" он смущенно отвечает – я просто старался добросовестно и честно выполнять свою работу, ведь людям тепло и вода необходимы и днем и ночью. Общественница Лариса Перминова вспоминает, какой ажиотаж вызвала в соцсетях новость об уходе Исляма Усенова.

Супруга Исляма также долгое время работала в коммунальной сфере, а вот старший сын не пошел по стопам родителей – он учится на экономиста. Двое младших детей еще школьники. Сейчас Ислям Усенов возглавляет другую организацию – ГКП "Таза Актау", она была создана в рамках "Таза Казахстан". Здесь будут заниматься санитарной очисткой города, благоустройством и озеленением.

"Я хочу, чтобы в нашем городе было чисто, красиво и зелено. Передо мной поставлена такая задача, и как человек, который любит свой город, я сделаю все, чтобы ее выполнить. Мы постоянно обращаемся к жителям с просьбой – соблюдать чистоту. Всегда надо начинать с себя. Я не устаю повторять и объяснять – представьте, что улицы убирают ваша мама, сестра, дочь – в любую погоду они собирают за вами мусор. Будете ли вы после этого бросать мусор на улице? Многие после этих слов задумываются", – резюмирует Ислям Усенов.

История Исляма Усенова напрямую соотносится с концепцией "Адал Азамат" – человека честного труда, который ставит интересы общества выше личных амбиций. Его принципиальность, открытость в диалоге с жителями, личное участие в решении коммунальных проблем и готовность работать в любое время суток показывают неформальный подход к служению городу.

Для него это не просто должность, а ответственность перед людьми, что и формирует образ настоящего представителя "Адал Азамат" – профессионала с высокими моральными ориентирами и гражданской позицией.

Этот образ дополняет принцип "Слышащего государства", когда представитель власти не прячется за кабинетами, а находится на постоянной связи с людьми, оперативно реагирует на обращения и лично выезжает на проблемные объекты. В его работе жители увидели именно такую модель: открытую, доступную и ориентированную на реальный результат.



