Вдохновляющие истории казахстанок: когда характер важнее стереотипов

Они управляют танкерами, служат в спецподразделениях, расследуют сложные преступления и воспитывают детей. Истории казахстанок из разных регионов страны собрал Zakon.kz.

Помощник капитана из Актау

25-летняя Полина Бектемирова работает вторым помощником капитана на танкере. В детстве она мечтала путешествовать по разным странам, и мечта воплотилась в работе. Сейчас у девушки еще одна цель – стать капитаном.

Отец Полины – Ерлан Бектемиров – долгое время был командиром пограничного корабля "Сардар". Но профессия отца, как отмечает девушка, не повлияла на ее выбор.

"Несмотря на то, что эти профессии объединяет море, они разные – торговый флот очень сильно отличается от военного. Мои родители полностью поддержали мой выбор. Еще во время учебы в вузе мы выходили в море. Первая практика была на паруснике – это было настоящее приключение, а затем на танкерах и контейнеровозах". Полина Бектемирова

Фото из личного архива Полины Бектемировой

Полина начала свою карьеру в 2022 году третьим помощником капитана в отечественной компании, а спустя несколько месяцев устроилась в международную судоходную компанию. Вахтовая работа – 4 месяца в море и столько же дома – нисколько не напрягает, признается девушка. До места работы в порт приходится лететь самолетом – никогда не знаешь, в каком порту ждет судно. Вылетает домой Полина также из разных городов мира.

"В бытовом плане на корабле нет никаких трудностей – есть душ, можно постирать одежду, у каждого отдельная каюта, только едим все вместе. Если есть возможность, я стараюсь выйти в каких-либо портах, погулять по городу. Очень много стран посетила. Из последних – Сингапур, ОАЭ, Испания, Англия, Италия. На все про все у нас обычно есть часов шесть, пока в порту идут грузовые операции. Из поездок стараюсь привозить разные интересные "вкусности". Из Испании привозила хамон, из Италии – очень вкусный сыр". Полина Бектемирова

Фото из личного архива Полины Бектемировой

Вся жизнь на корабле расписана четко по часам: две вахты в сутки по 4 часа плюс два часа овертайма (дополнительное рабочее время сверх установленного графика. – Прим. ред.).

"Первая вахта начинается в 12 ночи. Это навигационная вахта на мостике. В четыре часа утра я сдаю вахту старшему помощнику и иду отдыхать. Следующая вахта у меня с 12:00 до 16:00. Еще бывает час-два в день для дополнительных обязанностей. В порту у нас 6 часов вахта и 6 часов отдыха и опять 6 часов вахта, пока идут грузовые операции. В портах, конечно, тяжелее. Но к такому графику быстро привыкаешь". Полина Бектемирова

Полина отмечает – те, кто узнает впервые о ее профессии, удивляются и восхищаются. Для Казахстана это пока что-то необычное, а в мире уже достаточно женщин-капитанов. Они уверенно управляют огромными танкерами или гигантскими контейнеровозами. Сейчас у второго помощника капитана есть цель – стать капитаном. Но для этого нужно сначала стать старшим помощником, наработать стаж, пройти дополнительное обучение и сдать экзамен.

Фото из личного архива Полины Бектемировой

Восьмое марта, как рассказывает Полина, на кораблях обычно не отмечают. Один раз, вспоминает она, в порту экипаж подарил конфеты и букеты ей, коку и девушке-стажеру.

"Обычно просто поздравляют, но никто не отмечает праздник на корабле – там просто не до этого, все заняты своей работой. В этом году 8 Марта я буду отмечать дома". Полина Бектемирова

Еще не так много времени назад невозможно было даже представить женщину, управляющую кораблем, а поговорка "женщина на корабле к несчастью" кое-где до сих пор остается актуальной. Но границы между "мужскими" и "женскими" профессиями постепенно стираются, и женщин-мореплавателей становится все больше. И возможно, вскоре Полина Бектемирова станет первой казахстанкой, которая будет управлять кораблем на правах капитана.

Универсальный солдат из Павлодара

Хрупкая на вид, но сильная духом. Именно так можно описать старшего лейтенанта полиции, инспектора СОБРа Ризагуль Андасову из Павлодара. Она служит в специальном отряде быстрого реагирования, где каждый день – это вызов, тренировка и готовность к тревоге в любое время суток. С виду нежная девушка, но за этой внешностью скрывается универсальный солдат, преданный делу и дисциплине.

Фото из личного архива Ризагуль Андасовой

Будни Ризагуль – это постоянные тренировки, кроссфит, работа над выносливостью и тактической подготовкой.

"Нас могут поднять по тревоге и днем, и ночью. Я всегда готова к этому", – говорит она спокойно, словно речь идет о чем-то привычном.

Дома ее ждет муж и семейные заботы, но служба остается на первом месте. Международный женский день для нее не главный праздник, но все же особенный.

"В этот день я обычно на работе, на усиленном варианте несения службы. Как только начала работать в органах, так и привыкла. Конечно, дома внимание от супруга, подарки, а на работе – от коллег-мужчин. Небольшие полезные презенты, внимание, и снова за работу". Ризагуль Андасова

В прошлом году она стала участницей "Олимпиады спецназа" – международных соревнований UAE SWAT Challenge в ОАЭ. Казахстан впервые представила женская команда МВД "Tomiris", и именно там Ризагуль показала силу духа и профессионализм. В условиях жесткой конкуренции среди более чем ста команд из 90-ти стран мира казахстанки заняли второе место среди женских команд.

Фото из личного архива Ризагуль Андасовой

За плечами Ризагуль более 8 лет службы в органах внутренних дел. Она кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу, имеет спортивный разряд по смешанным единоборствам, судья первой категории по баскетболу. Ее спортивная биография впечатляет: призер чемпионата Казахстана по рукопашному бою среди силовых структур в 2019 году, чемпионка Республики Казахстан по джиу-джитсу в 2022-м, призер чемпионата Азии по джиу-джитсу в Узбекистане в том же году.

"Я люблю свою работу. Она требует дисциплины, силы и выдержки. Но дома я остаюсь обычной женщиной, супругой. Для меня важно сохранять этот баланс". Ризагуль Андасова

Ее история – пример того, как хрупкость может сочетаться с несгибаемой волей. Служба, спорт, семья – все это складывается в портрет женщины, которая доказала: сила не всегда в мускулах, она в характере и преданности делу.

Фото из личного архива Ризагуль Андасовой

Многодетная мама из Талдыкоргана

Жительница Талдыкоргана Ольга Атабаева – кумандинка. Кумандинцы – малочисленный тюркский народ, исторически проживающий в таких местностях, как Алтайский край, Республика Алтай и Кемеровская область. Сегодня их осталось всего около двух тысяч человек. В Казахстане представители этого этноса встречаются крайне редко.

В их семье бережно передают древнюю легенду о Белой птице, спустившейся к людям с берегов Кондомы – притока Томи. Старшие учили: уважай воду, не бери лишнего, слушай землю.

"Старики говорили: "Белая птица нас бережет". И я верю: пока мы помним свои корни, мы сильны", – улыбается она.

Судьба забросила предков Ольги далеко от родных мест. После войны семья переехала с исконных земель кумандинцев в Казахстан. Дед, Петр Карпович Чезычаков, прошел фронт, пережил плен и Освенцим. Бабушка Вера выросла на берегу Катуни, где тайга была лучшей школой жизни.

Фото из личного архива Ольги Атабаевой

Сама Ольга родилась уже в Казахстане, в городе Уштобе. Окончила Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова, работала в банковской сфере, но главным своим делом называет семью.

В 2009 году она вышла замуж за офицера-пограничника Рамиса Атабаева. На свадьбе пообещала пятерых детей – и слово сдержала, даже перевыполнила. Сегодня у них шестеро. За рождение и воспитание детей Ольга награждена подвеской "Күміс алқа".

Каждый город службы мужа стал частью их семейной карты. В Саркане родился первенец Искандер, в Актобе – Аиша, в Уштобе – Тамерлан, в Уральске – Рустам. Уже в Талдыкоргане появились на свет младшие – Чингиз и Шакарим.

"Мы были друг для друга целым миром, – вспоминает она годы, когда супруг нес службу в отдаленных гарнизонах. – Я научилась не бояться переездов и ответственности".

Сегодня пятеро детей учатся в средней школе-лицее №5 имени Михаила Ломоносова в Талдыкоргане, а мама – бессменный председатель родительского комитета.

Следователь из Атырау

Айнур Темиржанова – следователь Следственного управления Департамента полиции Атырауской области. Работает в органах внутренних дел с 2015 года. Начинала с должности дознавателя отдела полиции Курмангазинского района, и в последующем, накопив практический опыт, была назначена следователем. Сейчас она расследует уголовные дела, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

"Сложные дела требуют глубокого анализа. Без внимательности, чуткости и умения выслушать никак нельзя". Следователь Айнур Темиржанова

Фото пресс-службы ДП Атырауской области

По ее словам, особенно такой подход важен при работе с потерпевшими, что помогает установить доверительный контакт и получить необходимую информацию.

"Мой рабочий день начинается с оперативных совещаний, после чего проводятся следственные действия: допросы, очные ставки, назначение экспертиз, анализ материалов дела. Так как я специализируюсь на расследовании преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, то есть сложной категории дел, к потерпевшим применяю деликатный подход. И еще стараюсь обращать внимание на детали поведения, мимику и реакцию человека, однако окончательные выводы всегда основываю на доказательствах". Айнур Темиржанова

По ее словам, материалы ее дел почти постоянно в голове, а работу невозможно оставить в кабинете и забыть.

"Самое тяжелое – не объем материалов и не сложность экспертиз, а смотреть в глаза ребенку, который слишком рано столкнулся с жестокостью взрослого мира. Однажды в кабинете передо мной сидела 15-летняя девочка, и она держала руки перед собой, будто пыталась спрятаться. Не плакала. Это было страшнее всего. Потому что иногда молчание и есть самая громкая боль. В такие моменты во мне как бы два человека. Следователь, который обязан быть объективным, собранным, строгим. И женщина, которая сопереживает и мысленно обнимает этого подростка и хочет сказать: "Ты не виновата. Ты ни в чем не виновата". Я думаю о том, что у меня есть младшие сестры, и у меня будут дети. Мир ребенка хрупок, поэтому важно, чтобы рядом оказался человек, который защитит". Следователь Айнур Темиржанова

Несмотря на сложные уголовные дела и большую эмоциональную нагрузку, майор ни разу не пожалела о выбранной профессии. Погоны офицера полиции Айнур Темиржанова считает символом ответственности и верности служебному долгу.

В современном мире профессиональный выбор уже не определяется полом. Женщины в Казахстане уверенно берут на себя ответственность – за экипаж в море, за безопасность на улицах, за справедливость в расследованиях и за благополучие семьи.

Согласно отчету Института по вопросам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета за 2025 год, Казахстан вошел в число лидеров по соблюдению прав женщин в СНГ.

