43 татуировки и стальная нога: жительница Алматы мотивирует людей с инвалидностью

Правильно сказал Омар Хайям: "Я был в обиде на Творца, что не имел сапог, пока не встретил молодца, который был без ног". Жительница Алматы мотивирует людей быть благодарными своему телу, здоровью и жизни. Zakon.kz расскажет историю особенной иммигрантки, которая оказалась в Казахстане.

36-летняя Сэмми Джабраиль на протяжении года живет в Алматы. Хотя вот уже четыре года она находится в эмиграции. Наша южная столица для гостьи оказалась невероятно ласковой, здесь спокойно дышится в полную грудь, жители приветливо идут на контакт и белоснежные горы не оставили ее равнодушной.

"По образованию я налоговый инспектор, но это определенно не моя работа. Я инфлюенсер, много лет веду свой блог, родом из Дагестана. Сильно люблю писать, что можно понять по моим соцсетям. Из увлечений у меня только любимые коты и чтение: преимущественно нейробиология, физика и история. Алматы для меня уютный город, наполненный жизненной энергией и приветливыми людьми. Мне нравится прогуливаться по улицам и любоваться белоснежными горными вершинами". Сэмми Джабраиль

Девушка рассказала, что восемь лет назад попала в ДТП, в результате чего потеряла ногу. К счастью, на тот момент в ее руках был питомец, который и позвал помощь хозяйке.

"В сентябре 2017 года мы с другом ехали в город Выборг, который находится близ Петербурга. Он не справился с управлением, и мы врезались в отбойник, который оторвал мне ногу и раздробил кости. Не пострадали только руки, ибо в них я зажала свою собаку. Она же в последующем привела людей к машине, которые перетянули жгут и вызвали скорую медицинскую помощь", – вспоминает ту злополучную аварию Сэмми Джабраиль. Сэмми Джабраиль

С того времени ее жизнь разделилась на до и после. Тяжело было буквально потерять часть себя, бороться с болью, принимать себя новую, да и вообще учиться жить заново.

"Иронично, что до травмы я буквально спала. Сложно описать, в каком масштабе для тебя открывается объективная действительность, когда ты сам сталкиваешься с чем-то совершенно неожиданным. Я бы сказала, что до травмы я не была так проницательна и мудра. А после пришлось пройти через сущий ад. Кома, пять остановок сердца, множественные переломы, разрывы тканей, закрытая черепно-мозговая травма, гипоксия, год в инвалидном кресле, четыре импланта, фантомная боль, которая по сей день со мной". Сэмми Джабраиль

Собеседница призналась, что осознала: жизнь продолжается, это никак не изменить, значит, не стоит времени и нервов.

"Но это не значит, что я не вспоминаю себя прежнюю или не хочу иметь красивое и полноценное тело. А силы мне придает мой генетический код, который так стремится к репликации, полагаю". Сэмми Джабраиль

Неожиданно Сэмми Джабраиль стала настоящей путеводной звездой для тех, кто отчаялся в жизни, потерял надежду и устал от проблем. Ее позитивное мышление, трезвый рассудок и честные мысли вдруг обрели армию поклонников. В настоящее время в Instagram у нее 165 тыс. подписчиков.

"Изначально у меня не было цели вести кого-то за собой. Просто, когда я сама стала сталкиваться с дискриминацией, поняла, как жестока среда по отношению к людям с инвалидностью. Мне, конечно же, захотелось говорить об этом больше, чтобы что-то менялось, иначе никак. Революции всегда начинаются с чего-то малого. И только сейчас, спустя восемь лет после автокатастрофы, я чувствую свое влияние. Я считаю, что это маленькая победа". Сэмми Джабраиль

Безусловно, особого внимания заслуживает внешность жительницы Алматы: чувство стиля, яркий образ и татуировки по всему телу.

"Я люблю мыслить рационально, поэтому скажу на чистоту, это чутье дано мне от природы. Но, если бы не было такой жестокой среды, которая заставляла меня конкурировать с другими людьми, вряд ли бы мой вкус так закрепился. На мне около 43 татуировок. Большинство из них имеют свой смысл. У меня богатое воображение, поэтому не составляет труда придумать интересную идею. А то самое чутье вкуса и стиля позволяет мне делать свои татуировки не только глубокими, но и эстетичными". Сэмми Джабраиль

Сэмми Джабраиль нуждается в пожизненной реабилитации и готовится к очередной операции. По ее словам, на самом деле людям с инвалидностью нужно не так много, и это необязательно заключается в финансовой поддержке или физической помощи – важнее чуточка внимания и добрые слова, которые вызовут на лице улыбку и в сердце тепло: отлично выглядите, хорошего дня, будьте здоровы.