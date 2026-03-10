"Здесь мой центр земли – Алма-Ата": легендарный композитор Александр Зацепин отмечает 100-летие

Сегодня, 10 марта 2026 года, исполнилось 100 лет известному композитору Александру Сергеевичу Зацепину. Его музыка стала голосом нескольких поколений. Какое место в творчестве легендарного композитора занимает Казахстан и Алматы, в материале Zakon.kz.

Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Трудно было тогда представить, что мальчик из сибирского города станет одним из самых узнаваемых композиторов огромной страны, а его мелодии будут десятилетиями звучать в кино и в сердцах людей.

После школы он поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, но гораздо больше учебы его увлекала музыка. Зацепин руководил джазовым оркестром института. Из-за этого он провалил экзамен по математике на первой сессии, был отчислен и призван в армию. Службу начал в Тюменском пехотном училище, где попал в музыкальный взвод, участвовал в самодеятельности и работал киномехаником в клубе. После окончания Великой Отечественной войны его перевели в Ансамбль песни и пляски Западно-Сибирского военного округа, где он играл в джаз-оркестре.

Алматы в жизни композитора

Особое место в творчестве композитора занимает Алматы. После демобилизации Зацепин работал концертмейстером в Новосибирской филармонии и во время гастролей в Казахстане принял судьбоносное решение подать документы в Алма-Атинскую государственную консерваторию. Сначала он поступил на фортепианное отделение, а через год перевелся на композиторское. Так что, прежде чем его мелодии разлетелись по всему Советскому Союзу, в его судьбе появилась Алма-Ата – город, который навсегда стал частью его музыки.

В Алма-Ате Зацепин учился у выдающегося педагога Евгения Брусиловского, а рядом с ним формировалась еще одна легенда казахской сцены – Бибигуль Тулегенова, ставшая одной из первых исполнительниц его песен. Консерваторию он окончил в 1956 году, представив дипломный балет "Старик Хоттабыч", который вскоре зазвучал на сцене Казахского театра оперы и балета имени Абая.

Именно в Алматы родилась его киносудьба. На киностудии "Казахфильм" Зацепин создавал первые песни, мгновенно полюбившиеся публике:

"Песня об Алма-Ате",

"Иртыш, Иртыш",

"Надо мной небо синее" из фильма "Наш милый доктор".

А настоящей визитной карточкой города стала "Гүл Алматы" ("Любимый город") на стихи Жубана Молдагалиева.

Сам Зацепин позже признавался:

"В каждой моей песне есть частичка Казахстана", – говорит композитор.

Со временем из-за отсутствия на алма-атинской киностудии возможностей для качественной звукозаписи композитор стал чаще ездить работать в Москву, а затем окончательно переехал туда. Но именно годы, проведенные в Алма-Ате, во многом определили его творческий путь.

Путь к всесоюзной славе

В Москве начался новый этап его карьеры, тот самый, который сделал Зацепина одним из самых известных композиторов советского кино. Он создал музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам, оставив неизгладимый след в истории советского кино. Среди его бессмертных работ комедии Леонида Гайдая, такие как "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию", а также яркие мюзиклы "31 июня" и "Земля Санникова", мелодия которых мгновенно завоевывала сердца зрителей.

Особое очарование его музыке придавал творческий союз с поэтом Леонидом Дербеневым. Вместе они создавали песни, ставшие настоящими хитами, которые до сих пор звучат на радио, в кино и на концертах.

Наиболее плодотворным оказался его период работы с киностудией "Мосфильм", охватывающий 1960-1990-е годы. Здесь Зацепин создал саундтрек к десяткам картин: от комедий до мюзиклов, оставив музыку, которая стала символом целой эпохи и продолжает объединять поколения слушателей.

Музыку Александра Зацепина исполняли настоящие легенды советской сцены и кино:

Андрей Миронов,

Юрий Никулин,

Валерий Золотухин,

Олег Даль,

Олег Анофриев,

Татьяна Анциферова,

Аида Ведищева,

София Ротару,

Жанна Рождественская.

Каждая песня оживала в их голосах, превращаясь в мгновение, которое невозможно забыть.

Значимым моментом в его творчестве стало сотрудничество с Аллой Пугачёвой. Она исполняла его песни в фильмах "Центровой из поднебесья", "Фантазии Веснухина", "Повар и певица", "Женщина, которая поет", делая их частью нашей общей музыкальной памяти и формируясь внутри нас генетическим кодом. Благодаря этим исполнителям мелодии Зацепина стали жить собственной жизнью, переходя из поколения в поколение, словно невидимая нить, соединяющая сердца слушателей.

Музыка Александра Зацепина удивительным образом соединяла людей по всему огромному Союзу. Она звучала в кинотеатрах, на пластинках, по радио, на семейных праздниках и студенческих вечерах. Эти мелодии стали частью общей памяти – настоящим культурным и эмоциональным кодом нескольких поколений.

Особое место занимает песня "Ищу тебя" из фильма "31 июня". Для многих она стала символом юности, романтики и мечты. Эту композицию можно смело назвать гимном целого поколения, поколения людей, которые верили в любовь, в музыку и в чудо.

Мелодии Александра Зацепина продолжают звучать, находить новых слушателей и напоминать о времени, когда песни объединяли миллионы людей. И в этих мелодиях по-прежнему живет тепло Алматы, память о большой стране и любовь к музыке, которая остается в сердцах как драгоценное наследие нескольких поколений.

100 лет Зацепин создает музыку, которая стала мостом между молодостью, воспоминаниями и теплом. В каждом аккорде – смех и слезы прошлых дней, в каждом ритме – дыхание настоящего, а в мелодиях – свет, который согревает сердца даже спустя десятилетия. Его музыка напоминает нам, что время проходит, но ноты остаются, связывая поколения и души в одну гармонию жизни.

А закончить бы хотелось строчками его песни:

"Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь".