Браслет вместо решетки: как в Карагандинской области пытаются остановить рецидив преступлений

Электронный браслет на ноге может решить судьбу человека. Он фиксирует каждое движение осужденного, которому суд дал шанс исправиться без тюрьмы. Как служба пробации контролирует подучетных и помогает им не вернуться к преступлениям, сообщает Zakon.kz.

Один из подучетных несколько месяцев назад был участником судебного процесса. Тогда у него был выбор: реальный срок или наказание без изоляции от общества. Ему дали шанс. Сегодня мужчина регулярно отмечается в службе пробации, работает и старается не нарушать установленные ограничения. Для него условный срок стал возможностью начать жизнь заново.

О том, как в регионе пытаются снизить уровень повторной преступности, рассказал начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Улытау Бекболат Шакиров.

Между свободой и тюрьмой

Служба пробации работает с теми, кто уже был признан виновным судом, но не отправлен в колонию. Это люди, которым дали шанс исправиться без лишения свободы. За каждым из них отдельная история: кто-то оказался в конфликте, кто-то совершил экономическое преступление, кто-то оступился из-за алкоголя. Но всех их объединяет одно: риск снова нарушить закон.

По данным службы пробации, через учет территориальных подразделений прошли 1485 осужденных. Сейчас под контролем остаются 1260 человек. И именно среди этой категории риск повторных преступлений традиционно наиболее высок.

Тем не менее последние данные показывают осторожную, но важную тенденцию.

"По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество новых уголовных правонарушений среди подучетных снизилось примерно на 25 процентов", – сообщил Бекболат Шакиров.

За первые месяцы 2026 года зарегистрировано три уголовных правонарушения, совершенных подучетными лицами. За аналогичный период 2025 года их было четыре. На первый взгляд, цифры небольшие. Но за каждой из них реальное преступление, которое могло затронуть чью-то жизнь.

Контроль стал жестче

Чтобы снизить риск повторных правонарушений, контроль за подучетными постепенно усиливается. На сегодняшний день осужденные должны приходить на регистрацию четыре раза в месяц. Ранее достаточно было двух явок.

Кроме того, сотрудники службы пробации могут до двух раз в неделю проверять человека по месту жительства. Фактически речь идет о постоянном наблюдении: где человек живет, работает ли он, соблюдает ли ограничения суда, не общается ли с криминальной средой.

Перед постановкой на учет сотрудники проводят серьезную работу. Они изучают личность осужденного, проверяют информацию по базам данных, анализируют криминогенную ситуацию в районе. Параллельно служба пробации тесно взаимодействует с полицией. В профилактической работе, по согласованию, участвуют и органы прокуратуры.

Современные технологии

В последние годы в работу активно внедряются современные технологии. В распоряжении служб пробации региона сегодня 120 электронных средств слежения. Только за два месяца 2026 года с их помощью выявлено 65 нарушений условий наказания. Больше всего таких сигналов зафиксировано в районах Алихана Бокейхана, Казыбек би в Караганде и в городе Темиртау.

"Электронный браслет невозможно "уговорить" или "обмануть". Он фиксирует любое отклонение и передает сигнал в систему. Иногда именно этот сигнал становится поводом для дальнейшего разбирательства. Ведь не все подучетные воспринимают требования суда серьезно", – отметил Бекболат Шакиров.

К примеру, один из осужденных, поставленный на учет в мае 2025 года, регулярно нарушал установленные ограничения. Сотрудники службы пробации неоднократно проводили профилактические беседы, объясняли последствия, выносили предупреждения. Всего их было 23. Но ситуация не изменилась.

Тогда служба пробации направила в суд представление о замене наказания. Заседание решили провести в показательном формате в присутствии других подучетных. Смысл был простой: показать, что условный срок – это не формальность. Суд заменил наказание на более строгое.

Похожая история произошла и с другим осужденным. Он получил 10 предупреждений, прежде чем дело также дошло до суда. Всего в суды региона направлено 131 представление о замене или отмене наказания. Из них 28 удовлетворены, 11 отклонены.

"Показательные судебные процессы стали одним из инструментов профилактики. Когда человек видит, как условный срок превращается в реальное лишение свободы, отношение к требованиям меняется. Всего для профилактики рецидивной преступности в регионе проведено 55 таких судебных заседаний". Начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Улытау Бекболат Шакиров

Работа службы пробации не ограничивается кабинетами и регистрационными журналами. Совместно с полицией проводятся профилактические рейды. За последнее время прошло 11 оперативно-профилактических мероприятий.

Они проводились в рамках программ "Безопасный двор", "Подучетник", "ТұрмысАлкогольсіз", "Аула", "Тасымалдаушы", "БОМЖ", "Жасөспірім", "Қауіпсіз көше". Во время таких мероприятий выявляются нарушения, задерживаются разыскиваемые осужденные, а материалы передаются в суд.

Отдельные локальные отработки проводились в Караганде и Темиртау на участках, где риск правонарушений считается наиболее высоким.

Почему люди снова совершают преступления

Сотрудники службы пробации признают: часто рецидив возникает не из-за криминальных намерений, а из-за банальных жизненных проблем: отсутствие работы, долги, разрушенные семьи. Когда человек после суда остается один на один с этими трудностями, риск сорваться очень велик. Поэтому значительная часть работы службы пробации – социальная поддержка.

"В местные исполнительные органы направлены списки 224 человек, нуждающихся в помощи. Среди них 44 человека нуждались в трудоустройстве, 2 – в медицинской помощи, 178 – в других видах социальной поддержки. Сейчас помощь получили 180 человек". Начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Улытау Бекболат Шакиров

Одним из главных факторов, который удерживает человека от повторного преступления, остается работа. Сегодня в регионе действует квота на 84 рабочих места для осужденных. Пока работу получили 13 человек.

Чтобы избежать фиктивного трудоустройства, служба пробации регулярно сверяет информацию с карьерными центрами. Каждую неделю в дни регистрации с безработными осужденными проводят разъяснительные беседы. Иногда важна даже небольшая помощь. Некоторым подучетным оказывается и финансовая поддержка. 13 осужденных получили материальную помощь – единовременную выплату в размере 15 МРП. Еще 106 человек получили разовые денежные выплаты.

"Иногда помощь оказывается и в совсем личных ситуациях. Например, сотрудники службы пробации района Казыбек би в Караганде помогли осужденной женщине восстановить отношения с ребенком и воссоединить семью. Она недавно освободилась из мест лишения свободы и не могла встретиться с сыном, который был в детском доме. Благодаря инспекторам службы пробации ей разрешили встречаться с сыном. Их первая встреча прошла очень трогательно". Начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Улытау Бекболат Шакиров

К ресоциализации осужденных подключаются и неправительственные организации. В 2026 году на эти цели выделено 16,5 миллиона тенге в рамках государственного социального заказа. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с неправительственными организациями Карагандинской области и области Улытау.

Шанс, который дается не всем

Работа службы пробации – это постоянный баланс между контролем и шансом. С одной стороны, проверки, электронные браслеты, предупреждения и судебные заседания. С другой – помощь, работа, поддержка и возможность начать жизнь заново.

"Наша задача – не только контролировать осужденных, но и помочь им вернуться к нормальной жизни. Когда человек получает работу, поддержку семьи и социальную помощь, риск повторного преступления значительно снижается", – подытожил Бекболат Шакиров.

