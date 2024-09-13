Кинологи пояснили, нужны ли собакам брекеты

Среди владельцев собак набирает популярность исправление прикуса у питомца с помощью брекетов. Делают это хозяева в основном в эстетических целях, для участия в выставках. Кинологи ответили, нужны ли собакам брекеты, сообщает Zakon.kz.

Российские кинологи сообщили, что такая процедура может стоить 50–60 тыс. рублей (266 952 — 320 343 тенге).

Брекет-система, как правило, устанавливается только в том случае, если другие манипуляции не могут предотвратить различные стоматологические заболевания и их развитие. То есть брекеты не ставят собаке просто для того, чтобы ее зубы выглядели красиво, это вопрос здоровья животного.

Глава РКФ обратил внимание, что ни один действительно квалифицированный ветеринарный врач не будет ставить питомцу брекеты без показаний, даже если об этом попросит хозяин.

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