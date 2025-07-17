"Рахмет, қазақтар!": путешествующая по миру пара из Бразилии пришла в восторг от казахстанцев

В социальных сетях казахстанского сегмента набирает популярность пара бразильянцев, которые уже год путешествуют по миру и добрались до Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В нашу страну они попали из России. И уже на границе столкнулись с известным на весь мир казахским гостеприимством.

"Четыре дня в Казахстане. В самом лучшем стиле! Автостопом от российской границы до Петропавловска, удивило гостеприимство на протяжении всего пребывания! Андрей терпеливо пересек с нами границу, ожидая, пока полиция задаст бесчисленные вопросы бразильянцам. А затем подарил нам фрукты и напитки, характерные для региона. Яков и Юля приняли нас в свой дом с теплом и радостью, делились вкусной едой, прогулками по лесам, сауной и даже сеансами гипноза! Наконец-то еще один тур автостопом в Национальный парк Бурабай. Спасенные в семь вечера невероятным человеком Жасуланом, который подарил нам отличные разговоры, накормил в придорожном кафе и свернул со своего пути, чтобы оставить нас в безопасном месте. И даже дорожные патрульные были дружелюбны и помогали нам с автостопом. Рахмет, қазақтар!" – поделились путешественники.

Как оказалось, они три дня прожили в доме Якова в Петропавловске. Он поделился фотографиями иностранцев, которые, дурачась, примерили меховые головные уборы.

Фото: Instagram/yakov_zebrin

Из Петропавловска пара двинулась дальше. И тоже "наткнулась" на отзывчивость казахстанцев.

"Здравствуйте. Два туриста из Бразилии идут пешком (автостопом) в Боровое. Встретил их перед постом ГАИ. Так хотелось угостить или чем-нибудь помочь. Так сказать, проявить гостеприимство – но, к сожалению, с собой ни шоколада, ни баурсаков не было. Закиньте в паблик свой, может, кто из соотечественников встретит их и подвезет", – появилось сообщение в североказахстанском паблике.

И там же в комментариях отметились бразильские путешественники:

"Мы в восторге от казахского гостеприимства! Мы целый год путешествовали по Азии, начиная с Индонезии, без перелетов. Мы путешествовали с нашей палаткой и переносной кухней, чтобы познакомиться с людьми и культурой разных народов Азии и Африки. Сейчас мы в Бурабае, а затем отправимся в Астану, Алматы и Кыргызстан. Знайте, что эти два бразильца любят вашу страну!"

Сегодня, 17 июля, в суде Шымкента рассказали о казахстанке, попавшей в неприятную ситуацию во время поездки во Вьетнам.