Политика

Референдум-2026: свой выбор сделал Ермек Кошербаев

Референдум, Казахстан, Конституция , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 10:33 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
15 марта 2026 года министр иностранных дел Ермек Кошербаев принял участие в республиканском референдуме по проекту новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МИД сделал свой выбор на участке №51, расположенном во Дворце школьников им. аль-Фараби Астаны.

"Сегодня прекрасный день, мы все пришли проголосовать. Вы видите, что люди идут голосовать. Видите, с каким настроением они идут голосовать", – сказал Ермек Кошербаев.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
