Кайрат Нуртас, Наруто и день рождения студента: как проходит республиканский референдум в Павлодаре

На одном из избирательных участков Павлодара избирателей удивили молодые люди в костюмах Кайрата Нуртаса и Наруто. Они подарили голосующим улыбки и позитивные эмоции, сообщает Zakon.kz.

Ровно в 7:00 в Павлодарской области открылись 520 избирательных участков. По словам наблюдателей, активность голосующих оказалась высокой.

Некоторые пришли не только сделать свой выбор, но и поднять настроение окружающим. Так, на 11-м участке Павлодара появился молодой человек в образе популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса. И это символично: участок расположен во Дворце имени Естая, где проходят крупные концерты, и где сам Кайрат Нуртас неоднократно выступал.

У избирательного участка № 23 в Павлодаре внимание привлекла необычная посетительница. Девушка пришла проголосовать в костюме персонажа из популярного японского аниме – в черно-красном плаще, напоминающем образ ниндзя из клана Акацуки.

Студент Роман Пятков решил отпраздновать свое 18-летие прямо на избирательном участке. Утром он пришел, сделал свой выбор и получил подарок, как первый голосующий. Роман учится по специальности "машиностроение и реверс-инжиниринг" и признается, что день стал для него особенным:

"Сегодня мне исполнилось 18 лет, и я получил право участвовать в общественно-политической жизни страны. Поэтому, как гражданин Республики Казахстан, пришел на референдум, чтобы сделать свой выбор". Студент Роман Пятков

Избирательный участок №132 считается одним из крупнейших в Усольском районе Павлодара. По словам председателя участка Багамбая Доскина, здесь зарегистрировано 2 028 избирателей. Он отметил, что активность носит волнообразный характер: утром поток высокий, затем в течение дня снижается и снова возрастает. Многие приходят рано, чтобы проголосовать и провести выходной день вместе с семьей. На участке работает мобильная группа, которая выезжает по заявкам горожан на дом. На данный момент поступило шесть заявок – в основном от пожилых жителей и маломобильных павлодарцев. Самому старшему избирателю – 92 года, он воспользуется правом голосовать на дому.

Те, кто помоложе – павлодарцы до 88 лет – приходят сами. По словам Багамбая Доскина, для них важен не только сам процесс голосования, но и возможность выйти из дома, пообщаться с людьми. Он отметил, что для многих это своего рода праздник: участие в референдуме воспринимается как значимое событие и повод встретиться с соседями и знакомыми.

К слову, для павлодарцев с ограниченными возможностями на участке предусмотрена навигация, увеличительные лупы и информация со шрифтом Брайля.

Также заранее продуманы действия на случай, если избиратель не найдет себя в списке. В таких ситуациях используется онлайн‑сервис портала электронного правительства: можно проверить сведения о регистрации по месту жительства. Если регистрация подтверждается на территории данного участка, комиссия принимает решение включить человека в список участников референдума.

А еще на некоторых избирательных участках решили подойти к процессу креативно и организовали фотозоны.

Люди приходили целыми семьями, делали совместные снимки и делились ими в социальных сетях. Горожане были приятно удивлены такому необычному подходу и с удовольствием писали посты, отмечая праздничную атмосферу голосования.