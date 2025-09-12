#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Цены
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Цены
Культура и шоу-бизнес

16-летняя дочь Кайрата Нуртаса похвасталась ключами от внедорожника за 34 млн

Алау, новая машина, Кайрат Нуртас, подарок, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 12:42 Фото: Instagram/kaalau__
На днях казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас внезапно удивил не только свою армию поклонников, но и семью. Музыкант подарил 10-летнему сыну Хану машину, сообщает Zakon.kz.

О дорогостоящем подарке стало известно 10 сентября 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 12:42
Кайрат Нуртас подарил 10-летнему сыну автомобиль

Уже на следующий день, 11 сентября, 16-летняя дочь Нуртаса опубликовала серию фото. Девушка стоит на фоне авто, держа в руках ключи.

В подписи к публикации она была немногословной, оставив лишь два смайлика.

Впрочем, на снимках отчетливо видно, что теперь у большой семьи есть новый Hyundai PALISADE.

Согласно официальному сайту автопроизводителя, машина поступила в продажу по Казахстану 14 августа 2025 года. Цена стартует от 33 890 000 тенге.

Комментаторы оставили поздравления с приобретением машины и шутливо спросили, зачем девушка забрала транспорт у брата.

Ранее мы рассказывали, что экс-солистка группы КешYou Молдир Ауелбекова повторила песню Аллы Пугачёвой на новый лад.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
