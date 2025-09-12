16-летняя дочь Кайрата Нуртаса похвасталась ключами от внедорожника за 34 млн
О дорогостоящем подарке стало известно 10 сентября 2025 года.
Материал по теме
Уже на следующий день, 11 сентября, 16-летняя дочь Нуртаса опубликовала серию фото. Девушка стоит на фоне авто, держа в руках ключи.
В подписи к публикации она была немногословной, оставив лишь два смайлика.
Впрочем, на снимках отчетливо видно, что теперь у большой семьи есть новый Hyundai PALISADE.
Согласно официальному сайту автопроизводителя, машина поступила в продажу по Казахстану 14 августа 2025 года. Цена стартует от 33 890 000 тенге.
Комментаторы оставили поздравления с приобретением машины и шутливо спросили, зачем девушка забрала транспорт у брата.
Ранее мы рассказывали, что экс-солистка группы КешYou Молдир Ауелбекова повторила песню Аллы Пугачёвой на новый лад.