#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Статьи

"Казахстанцы проявили высокий интерес к референдуму" – наблюдения эксперта из Турции

Казахстанцы проявили высокий интерес к референдуму – наблюдения эксперта из Турции, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 15:54 Фото: ЦИК Казахстана
Эксперт из Турции отметил, что Казахстан качественно подготовился к проведению референдума, а его граждане проявили большой интерес к голосованию. По его мнению, результаты глобального события будут полезны для народа и демократических процессов в стране, сообщает Zakon.kz.

Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер пришел на избирательный участок в Астане. Он отметил, что наблюдает высокую активность казахстанцев на референдуме, добавив, что процесс голосования проходит организованно, а сотрудники хорошо подготовлены.

"На всех избирательных участках мы заметили высокий интерес со стороны граждан. Отношение сотрудников к нам было очень внимательное. Это подтверждает, что Центральная избирательная комиссия Казахстана ответственно подошла к подготовке около 70 тыс. работников участков. За это я хочу выразить благодарность председателю ЦИК Нурлану Абдирову и его коллегам".Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер

Фото: ЦИК Казахстана

Высокопоставленный гость из Турции добавил, что на избирательных участках присутствуют наблюдатели, что является главным критерием демократии.
"Голосование проходит открыто и спокойно. По имеющейся информации, на данный момент уровень участия избирателей составляет больше 50%. Это означает, что к концу дня показатель может превысить 70-75%".Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер
Ахмет Йенер сравнил избирательные системы Казахстана и Турции, подчеркнув, что во многом они схожи.
"Избирательная система каждой страны формируется с учетом ее особенностей. Однако в целом около 70% избирательной практики в наших странах схожи. Например, здесь для людей с ограниченными возможностями предусмотрена возможность проголосовать на дому после определенного времени. В Турции действует аналогичная практика – используются мобильные урны для голосования. Кроме того, специальные трафареты для граждан с нарушениями зрения применяются в обеих странах".Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер

Фото: ЦИК Казахстана

По его словам, некоторые технические различия существуют лишь в системе регистрации избирателей, что является нормальным явлением, связанным с особенностями законодательства каждой страны.

Турецкий эксперт выразил уверенность, что результаты референдума будут полезны для народа Казахстана и развития демократических процессов в стране.

Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: