"Казахстанцы проявили высокий интерес к референдуму" – наблюдения эксперта из Турции
Эксперт из Турции отметил, что Казахстан качественно подготовился к проведению референдума, а его граждане проявили большой интерес к голосованию. По его мнению, результаты глобального события будут полезны для народа и демократических процессов в стране, сообщает Zakon.kz.
Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер пришел на избирательный участок в Астане. Он отметил, что наблюдает высокую активность казахстанцев на референдуме, добавив, что процесс голосования проходит организованно, а сотрудники хорошо подготовлены.
"На всех избирательных участках мы заметили высокий интерес со стороны граждан. Отношение сотрудников к нам было очень внимательное. Это подтверждает, что Центральная избирательная комиссия Казахстана ответственно подошла к подготовке около 70 тыс. работников участков. За это я хочу выразить благодарность председателю ЦИК Нурлану Абдирову и его коллегам".Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер
Высокопоставленный гость из Турции добавил, что на избирательных участках присутствуют наблюдатели, что является главным критерием демократии.
"Голосование проходит открыто и спокойно. По имеющейся информации, на данный момент уровень участия избирателей составляет больше 50%. Это означает, что к концу дня показатель может превысить 70-75%".Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер
Ахмет Йенер сравнил избирательные системы Казахстана и Турции, подчеркнув, что во многом они схожи.
"Избирательная система каждой страны формируется с учетом ее особенностей. Однако в целом около 70% избирательной практики в наших странах схожи. Например, здесь для людей с ограниченными возможностями предусмотрена возможность проголосовать на дому после определенного времени. В Турции действует аналогичная практика – используются мобильные урны для голосования. Кроме того, специальные трафареты для граждан с нарушениями зрения применяются в обеих странах".Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер
По его словам, некоторые технические различия существуют лишь в системе регистрации избирателей, что является нормальным явлением, связанным с особенностями законодательства каждой страны.
Турецкий эксперт выразил уверенность, что результаты референдума будут полезны для народа Казахстана и развития демократических процессов в стране.
Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.
Читайте также
