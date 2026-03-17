Политика

В Китае и Турции сделали заявления по референдуму в Казахстане

флаги Турции и Китая, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 10:25 Фото: wikimedia
Власти Китая и Турции приветствовали проведение конституционного референдума в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел Китая поздравило Казахстан. Как пишет китайское издание Global Times, заявление прозвучало 16 марта на брифинге официального представителя МИД КНР Линь Цзяня. На пресс-конференции журналист Центрального телевидения Китая поинтересовался, как китайская сторона оценивает состоявшийся 15 марта в Казахстане общенациональный референдум.

Линь Цзянь отметил, что Казахстан успешно провел голосование, и китайская сторона выражает по этому поводу свои поздравления. По его словам, Китай как дружественный сосед и всесторонний стратегический партнер рад видеть, что Казахстан сохраняет долгосрочную стабильность и общественное процветание.

Он также подчеркнул, что в Пекине уверены: под руководством президента Касым-Жомарта Токаева страна сможет добиться новых значительных успехов в государственном строительстве, а цель построения "Справедливого Казахстана" будет успешно реализована.

Представитель МИД КНР добавил, что Китай придает большое значение развитию двусторонних отношений и готов совместно с Казахстаном укреплять взаимовыгодное сотрудничество и выводить казахстанско-китайское партнерство на новый уровень.

Между тем, в официальном заявлении властей Турции отмечается, что в Анкаре приветствуют тот факт, что голосование прошло в мирной и спокойной атмосфере. Также подчеркивается, что за ходом референдума следили международные наблюдатели из Турции.

Турецкая сторона выразила надежду, что поправки в Конституцию, принятые по итогам референдума, окажутся благоприятными для дальнейшего развития Казахстана.

"Мы рады, что конституционный референдум в Казахстане, который состоялся вчера и за которым также наблюдали представители Турции, прошел в мирной и спокойной атмосфере. Надеемся, что изменения в Конституцию Казахстана, принятые по итогам референдума, будут на благо страны", – говорится в заявлении.

16 марта на имя президента Касым-Жомарта Токаева поступили поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств по случаю проведения республиканского референдума по новой Конституции РК.

Читайте также
Посол России прокомментировал референдум в Казахстане
15:06, 16 марта 2026
Посол России прокомментировал референдум в Казахстане
"Казахстанцы проявили высокий интерес к референдуму" – наблюдения эксперта из Турции
15:54, 15 марта 2026
"Казахстанцы проявили высокий интерес к референдуму" – наблюдения эксперта из Турции
Во Франции снова отклонили запрос на проведение референдума по пенсиям
02:20, 04 мая 2023
Во Франции снова отклонили запрос на проведение референдума по пенсиям
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов прилетел в Астану и получил квартиру
09:46, Сегодня
Чемпион Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов прилетел в Астану и получил квартиру
Триумфатор зимней Паралимпиады из Казахстана сделал сенсационное заявление
09:27, Сегодня
Триумфатор зимней Паралимпиады из Казахстана сделал сенсационное заявление
Английский гранд Дастана Сатпаева оштрафован на крупную сумму
08:51, Сегодня
Английский гранд Дастана Сатпаева оштрафован на крупную сумму
Казахстанцы завоевали две медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
08:29, Сегодня
Казахстанцы завоевали две медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
