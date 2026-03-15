Статьи

Голосующие улицы, Наурызнама и семейная династия Шугаевых: как проходит голосование в области Жетысу

Референдум, Конституция, область Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 16:27 Фото: Zakon.kz/Лина Малахова
Сегодня, 15 марта 2026 года, область Жетысу вместе со всем Казахстаном участвует в референдуме по проекту новой Конституции РК. Для региона, созданного чуть более трех лет назад, этот день стал не только важным политическим событием, но и настоящим народным праздником, сообщает Zakon.kz.

Подготовка к нынешнему референдуму в области Жетысу велась с особой тщательностью. По данным пресс-службы акима области, в регионе открыто 468 участков для голосования, правом голоса обладают свыше 437 тысяч жителей.

С самого утра на участках создана атмосфера максимальной информированности. На двух языках представлены тексты проекта новой Конституции РК, методические материалы и плакаты. Техническое оснащение – от кабин до онлайн-сервисов – отлажено, как часы. Важно отметить, что в Талдыкоргане и районах активно работают колл-центры и цифровые помощники: более 57 тысяч человек уже воспользовались телеграм-ботом и сервисом "Проверь себя в списках".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Особое внимание уделено инклюзивности: для людей с инвалидностью созданы все условия, а служба "Инватакси" работает в усиленном режиме.

Единство поколений: от 18 до 100 лет

В Каратальском районе свой выбор сделала 100-летняя труженица тыла Мария Кузева. Несмотря на возраст, Мария Денисовна не осталась в стороне, она проголосовала на дому.

"Ее трудолюбие и преданность делу всегда были примером для нас, а сегодня ее гражданская позиция – это урок патриотизма для молодежи", – отметили представители общественности, пришедшие поздравить ветерана.

На другом конце возрастной шкалы – студенты и молодежь. В Жетысуском университете имени Ильяса Жансугурова голосование превратилось в настоящий патриотический перформанс. Более 100 студентов и профессоров пришли на участок №394 в национальных костюмах.

Праздник в стиле Наурызнама

В этом году референдум совпал с декадой празднования Наурызнама, что наложило особый отпечаток на атмосферу в сельских округах. В селе Кальпе Каратальского района голосование напоминало большой той: установленные юрты, ароматные национальные блюда, дети, играющие в асыки, и молодежь на алтыбаканах. Здесь около 400 жителей пришли на участок одновременно целыми улицами.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Не менее ярко проявили себя жительницы Ескельдинского района. Ансамбль "Әжелер" – десятки женщин в национальных костюмах – превратил процесс голосования в концерт под открытым небом. Народные песни, звучавшие на участках в селах Акын Сара и Сырымбет, сделали серьезный политический процесс немного праздничным.

Голосующие улицы

В Коксуском районе, в сельском округе Жарлыозек, развернулось необычное состязание – конкурс "Голосующая улица". Аким сельского округа Самат Ихсанов рассказал о нешуточной борьбе между жителями 29 улиц трех сел – Муканши, Жарлыозек, Бозтоган. Победителей ждет приз. После голосования люди дружно отправились к своим теплицам и пашням: весна не ждет. К слову, Жарлыозек славится как "село здоровых трудоголиков". Здесь по инициативе жителей не продают алкоголь.

Удивительную сплоченность продемонстрировало и село с символичным названием Казахстан. Все 200 жителей электорального возраста пришли на участок №264 в один час.

Династия 70 Шугаевых

В селе Жанама Алакольского района день выборов превратился в знаковое событие. На избирательный участок №54 пришла не просто группа избирателей, а целая династия – семья Шугаевых в составе 70 человек. Победители областного конкурса "Мерейлі отбасы – 2025" в очередной раз показали, что их почетный титул – не просто награда, а отражение их высокой гражданской ответственности.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Дополнили атмосферу праздника сельхозярмарки, развернувшиеся в Текели, Сарыозеке и других районах. Свежий курт, масло, горячие лепешки: жители региона совместили исполнение гражданского долга с приятными покупками по ценам от производителей.

Лина Малахова
